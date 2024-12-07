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    CVJ Wochenrückblick

    Wochenrückblick Kalenderwoche 49 – 2024

    von am News

    Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.

    Selektierte Artikel der Woche:

    Es ist so weit. Nach dem Ausbruch aus einer siebenmonatigen Konsolidierungsphase knackte Bitcoin die magische 100’000 USD-Marke. Was einige als reines Resultat der „Trump Trades“ abstempeln, steht auf einer soliden fundamentalen Basis. Einerseits findet Bitcoin dank der im Januar genehmigten ETFs zunehmend in die Portfolios traditioneller Vermögensverwalter. Auch börsengehandelte Unternehmen wie MicroStrategy, Marathon Digital und Tesla halten das „digitale Gold“ auf ihrer Bilanz. Andererseits erwartet die Branche unter der Trump-Administration einen Wendepunkt in der Regulierung digitaler Assets. In Kombination mit einer Lockerung der Geldpolitik rund um den Globus ergibt sich eine potente Mischung, die die Krypto-Märkte weiter beflügeln könnte. 

    Eine neue Nummer Drei: XRP 

    XRP ist eine Kryptowährung, die von Ripple Labs entwickelt wurde, um schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen wird sie auf dem XRP-Ledger geführt, einer eigenen Blockchain. Zu den Anwendungsfällen gehören laut Ripple Labs die Liquiditätsbereitstellung für Finanzinstitute und die Rationalisierung globaler Geldtransfers. Dieses Versprechen, sowie der Trugschluss eines „günstigen Preises“ weniger Dollar, lockt Anleger seit 2013 trotz der hinkenden fundamentalen Aktivität. 

    Erste Anzeichen einer NFT-Renaissance

    Nicht-fungible Token (NFTs) sind einzigartige digitale Assets, die das Eigentum an virtuellen Gegenständen über die Blockchain-Technologie darstellen. Ähnlich wie herkömmliche Kryptowährungen erlebten NFTs im vergangenen Marktzyklus einen erheblichen Aufschwung. Auf diesen folgte ein brutaler Bärenmarkt, der die führenden Sammlungen über 90% einbrechen liess. Tot sind NFTs allerdings nicht. In den Jahren des Abschwungs haben Projekte an technologischen Fortschritten gearbeitet, neue Anwendungsfälle entwickelt und ihre Ökosysteme ausgereift. Diese Arbeit beginnt, Früchte zu tragen.

    Die Zukunft Ethereums

    Ethereum ist die erste dezentrale Blockchain-Plattform, die die Erstellung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen (dApps) ermöglichte. Das Netzwerk ist die Grundlage für die native Kryptowährung Ether (ETH) und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von Finanzdienstleistungen bis hin zu NFTs. Während der vergangenen Boomphase hatte Ethereum aber mit enormen Transaktionsgebühren zu kämpfen. Entsprechend sprangen viele Nutzer auf Konkurrenznetzwerke wie Solana über. Dank sogenannter Layer-2-Lösungen könnte Ethereum diese Nutzer zurückgewinnen.

    Umstrukturierung eines Schweizer Krypto-Einhorns

    Ausserdem: Mit über 10 Milliarden USD an verwalteten Vermögenswerten (AuM) ist das Schweizer „Einhorn“ 21Shares einer der grössten Krypto-Produkteanbieter Europas. Die Mutterfirma 21.co organisiert sich jetzt neu, um sich auf die nächste Wachstumsphase im Bereich digitale Assets vorzubereiten. Die Trennung von 21Shares und 21.co Technologies ermögliche es beiden Unternehmen, sich gezielt auf ihre jeweiligen Stärken zu konzentrieren und ihre spezifischen Geschäftsziele effizienter zu verfolgen.

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    Über den Autor

    Die Redaktion des Crypto Valley Journal berichtet seit 2018 aus Zug, dem Sitz des Schweizer Crypto Valley, über Bitcoin, Krypto, Blockchain und die regulatorische Entwicklung digitaler Vermögenswerte. Hinter der kollektiven Redaktionsstimme steht ein Team aus Autoren mit Hintergrund in Finanzmarkt, Recht und Technologie.

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