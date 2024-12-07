Wochenrückblick Kalenderwoche 49 – 2024

Es ist so weit. Nach dem Ausbruch aus einer siebenmonatigen Konsolidierungsphase knackte Bitcoin die magische 100’000 USD-Marke. Was einige als reines Resultat der „Trump Trades“ abstempeln, steht auf einer soliden fundamentalen Basis. Einerseits findet Bitcoin dank der im Januar genehmigten ETFs zunehmend in die Portfolios traditioneller Vermögensverwalter. Auch börsengehandelte Unternehmen wie MicroStrategy, Marathon Digital und Tesla halten das „digitale Gold“ auf ihrer Bilanz. Andererseits erwartet die Branche unter der Trump-Administration einen Wendepunkt in der Regulierung digitaler Assets. In Kombination mit einer Lockerung der Geldpolitik rund um den Globus ergibt sich eine potente Mischung, die die Krypto-Märkte weiter beflügeln könnte.