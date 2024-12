Bitcoin knackt die lang ersehnte 100’000 USD Marke

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar

Endlich ist es so weit. Der Bitcoin-Preis durchbrach die psychologische Barriere bei 100'000 USD. Damit dehnt die erste und grösste Kryptowährung seinen meteorischen Anstieg seit Jahresbeginn auf +143% aus. Nach einer sechsmonatigen Konsolidierungsphase im Sommer war der Wahlsieg Trumps der entscheidende Funken, um die Expansion auf neue Allzeithochs zu starten. Die Bitcoin-Preisfindung findet jetzt erstmals über 100'000 USD statt.

ETF-Anleger kaufen ununterbrochen

Am 11. Januar 2024 erhielten fast ein Dutzend Fondsanbieter das grüne Licht zur Lancierung der ersten Spot-basierten Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten. Unter den Emittenten befinden sich Finanztitanen wie BlackRock, Fidelity, und viele weitere. Ab dem Startschuss flossen wöchentlich mehrere hundert Millionen US-Dollar in die Produkte. Entgegen der Erwartung vieler flachten die Zuflüsse nach dem Rekordstart allerdings nicht ab. Vielmehr beschleunigten ETF-Anleger ihre Bitcoin-Investitionen in den vergangenen Wochen.

Mittlerweile stehen die Nettozuflüsse seit Genehmigung der Produkte bei 31.7 Milliarden USD. Keine Anlageklasse verzeichnete einen nur annähernd so starken Start in der Geschichte der ETFs. In Kombination mit den erheblichen Preissteigerungen über das vergangene Jahr verwalten die Bitcoin-ETFs über 111 Milliarden USD. Zum Vergleich: US-Gold-ETFs stehen bei rund 130 Milliarden USD an Assets under Management (AuM). Die virtuelle Version des Edelmetalls holt in Rekordtempo auf.

Anfänge einer Altcoin Season

Wie immer in den frühen Phasen eines Krypto-Aufschwungs gab bisher Bitcoin den Ton an. Alternative Kryptowährungen ("Altcoins") hinkten weitgehend hinterher. Der Trend dreht jedoch. Über den vergangenen Monat verzeichneten einige Altcoins Preissteigerungen von über 100%. Die Bitcoin-Dominanz an der Gesamtmarktkapitalisierung nimmt ab. Einige Anleger sprechen bereits von einer "Altcoin Season" - also einer Phase mit erheblichen Kursgewinnen bei den alternativen digitalen Assets.

Gewinner der Woche waren Tron (+66.02%), XRP (+61.82%) und Chainlink (+33.32%). Über die vergangenen 30 Tage stiegen Stellar um +435.61%, XRP um +366.29% und Cardano um +265.24%. Die "Dinos" erwachen aus ihrem Schlummer. Die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung knackte dank der starken Altcoin-Performance das Allzeithoch aus 2021 bei 3 Billionen US-Dollar und leitete eine parabolische Preisfindung ein. Bitcoin macht mit 56% noch immer den Grossteil der Gesamtmarktkapitalisierung aus.

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken. Die in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche beabsichtigt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung für eine Anlage in ein Finanzinstrument einschliesslich Kryptowährungen und dergleichen dar und ist auch nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung beabsichtigt. Die in der Publikation enthaltenen Inhalte stellen die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet oder beabsichtigt.

Risikohinweis

Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.