Schweizer Krypto-ETP-Emittentin 21Shares strukturiert sich neu

Mit 10 Milliarden USD an verwalteten Vermögenswerten (AuM) ist das Schweizer "Einhorn" 21Shares einer der grössten Krypto-Produkteanbieter Europas. Die Mutterfirma 21.co organisiert sich jetzt neu, um sich auf die nächste Wachstumsphase im Bereich digitale Assets vorzubereiten.

Im Rahmen dieser Umstrukturierung wird die Holdinggesellschaft von einem vollständig integrierten Geschäftsmodell auf zwei eigenständige Kerngeschäftseinheiten übergehen: 21Shares und 21.co Technologies. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. 21.co bleibt die Dachgesellschaft beider Einheiten. Auf diese Weise soll die Effizienz gesteigert und das Potential beider Unternehmensbereiche voll ausgeschöpft werden.

Umstrukturierung der Krypto-ETP-Emittentin

Die Trennung von 21Shares und 21.co Technologies ermögliche es beiden Unternehmen, sich gezielt auf ihre jeweiligen Stärken zu konzentrieren und ihre spezifischen Geschäftsziele effizienter zu verfolgen. 21Shares werde sich weiterhin auf die Vermögensverwaltung fokussieren und dabei relevante und innovative ETPs (engl. = Exchange Traded Products) in Europa und den USA auf den Markt bringen. Zudem sieht sich das Unternehmen so in der Lage, das steigende globale Investoreninteresse in einem zunehmend günstigeren regulatorischen Umfeld besser zu nutzen, was neue Chancen für private, professionelle und institutionelle Investoren eröffne.

21.co Technologies hingegen wird sich ausschliesslich der Entwicklung zukunftsweisender Produkte und Technologien widmen – darunter Tokenized Assets, Smart Contracts und fortschrittliche Risikomanagementlösungen. Das Unternehmen wird ausserdem On-Chain-Lösungen speziell für institutionelle Kunden entwickeln. Die Firmengründer Hany Rashwan und Ophelia Snyder werden Verwaltungsräte der 21Shares AG und nach einer Übergangszeit CEO bzw. Präsidentin von 21.co Technologies. Darüber hinaus bleiben beide Gründer CEO bzw. Präsident von 21.co, der Holdinggesellschaft von 21Shares und 21.co Technologies.

"Diese Neuausrichtung gibt uns die Möglichkeit, noch mehr Energie in die Entwicklung der nächsten Produktgeneration zu stecken, wie zum Beispiel Tokenisierung, On-Chain-Lösungen und Tools, die das traditionelle Finanzwesen mit der Blockchain verbinden können. Wir sind zuversichtlich, dass 21Shares auf seinem soliden Fundament weiterwachsen wird, während sich 21.co Technologies darauf konzentriert, Innovationen voranzutreiben und die Zukunft des Krypto-Ökosystems aktiv mitzugestalten." - Ophelia Snyder, Mitgründerin von 21Shares

Namhafte Personalwechsel

Als Teil der Umstrukturierung stösst eine Reihe von branchenerfahrenen Führungskräften zu 21Shares. Russell Barlow wird neuer Chief Executive Officer bei 21Shares und übernimmt die Leitung des globalen Vermögensverwaltungs- und ETP-Geschäfts. In dieser Rolle werde er direkt an die beiden Co-Verwaltungsräte Hany Rashwan und Ophelia Snyder berichten. Zuvor war Russell Barlow Global Head of Alternative and Multi-Asset Investments bei abrdn, wo er für ein Vermögen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar verantwortlich war.

Duncan Moir wird neuer Präsident von 21Shares. Moir war zuvor ebenfalls bei abrdn, wo er die Krypto- und Blockchain-Strategie des Unternehmens leitete. Mit seiner umfassenden Kenntnis des Krypto-Marktes und seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern wird er einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung von 21Shares leisten. Edel Bashir übernimmt die Position des Chief Operating Officers (COO) von 21Shares und bringt eine fundierte Expertise im Management komplexer operativer Prozesse mit. Zuvor war Bashir COO für alternative und Multi-Asset-Investments bei abrdn, wo sie sich auf Optimierung von Abläufen und die Steigerung der Effizienz konzentrierte.

Um das 21Shares-Führungsteam zu vervollständigen, wird Andres Valencia, ein langjähriges Teammitglied von 21Sahres, die Rolle des Executive Vice President of Investment Management übernehmen. Andres Valencia spielte eine entscheidende Rolle beim Ausbau und der Verwaltung des ETP-Portfolios von 21Shares. Mit seinem tiefgehenden Wissen über Handelsabläufe und Fondsmanagement wird er das Unternehmen dabei unterstützen, in einem dynamischen Marktumfeld weiter zu wachsen.