Wochenrückblick Kalenderwoche 47 – 2025

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Nach den milliardenschweren Liquidationskaskaden der vergangenen Wochen findet der Bitcoin-Preis weiterhin keinen Halt. Die Marke von 100’000 USD zerbrach ohne nennenswerten Widerstand. Kurz darauf rutschte der Kurs unter 90’000 USD. Das Minus von 27 Prozent seit dem Allzeithoch wirft den Markt auf Niveaus zurück, die kurz nach Trumps Wahlsieg gesehen wurden. Auch die US-Spot-Bitcoin-ETFs erwiesen sich nicht als Stütze. Seit dem Beginn des Abschwungs am 29. Oktober flossen mehr als fünf Milliarden USD ab und verstärkten den Verkaufsdruck spürbar. Das Sentiment bleibt angeschlagen. Sinkende Aktienmärkte und eine wachsende Furcht vor einer möglichen KI-Blase belasten die Risikobereitschaft. Die Nettozuflüsse seit Auflegung der Produkte fielen von 62.7 Milliarden USD auf 57.3 Milliarden USD. Das entspricht einem Rückgang von rund acht Prozent. Die Entwicklung erinnert an die Korrektur im Februar, als elf Prozent des verwalteten Vermögens abgezogen wurden. Damals stürzte Bitcoin um 31 Prozent, bevor eine Erholung einsetzte.
Die Preisfindung der Bitcoin- und Krypto-Märkte wurde durch den Regierungsstillstand („Shutdown“) in den USA gebremst.
Citadel dringt weiter in den Krypto-Bereich vor
Die Krypto-Börse Kraken hat in einer neuen Finanzierungsrunde 800 Mio. USD eingesammelt. Die Runde bestand aus einer Haupttranche führender Finanzinvestoren und einer strategischen Tranche von 200 Mio. USD durch Citadel Securities. Damit steigt die Bewertung von Kraken auf rund 20 Mrd. USD, nachdem im September noch etwa 15 Mrd. USD diskutiert wurden. Citadel gilt als einer der führenden Markt- und Liquiditätsmacher im globalen Finanzsystem. Das Unternehmen bringt Milliardenumsätze, ausgefeilte Handelsalgorithmen und robuste Risikomanagementsysteme ein. Mit der Beteiligung liefert Citadel nicht nur Kapital, sondern auch tiefes Know-how in Marktstruktur und institutionellen Handelsprozessen. Die Partnerschaft soll Kraken helfen, seine Infrastruktur für institutionelle Kunden auszubauen und seine Marktposition im regulierten Finanzumfeld spürbar zu stärken.
Staatsfonds bauen Bitcoin-Positionen aus
Ein staatlicher Vermögensfonds aus Abu Dhabi hat seine Bitcoin-Wette kurz vor dem jüngsten Markteinbruch deutlich erhöht. Das Abu Dhabi Investment Council (ADIC) erhöhte seine Beteiligung an BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF auf 518 Mio. USD. Die Aufstockung erfolgte nur wenige Wochen, bevor Bitcoin im Oktober ein neues Allzeithoch erreichte und anschliessend stark korrigierte. Laut Berichten stuft der Fonds Bitcoin ähnlich wie Gold ein und betrachtet ihn als potenziellen Wertspeicher im langfristigen Portfolio. Die Entscheidung passt in eine breitere Strategie der Golfstaaten, ihre Präsenz im globalen Krypto-Finanzsystem deutlich auszubauen.
Grösster Universitätsfonds der Welt doppelt nach
Auch der Endowment Fund der Harvard University hat seine Position in Spot-Bitcoin-ETFs deutlich ausgebaut. Für das dritte Quartal 2025 meldete der Stiftungsfonds rund 6.8 Millionen Anteile am iShares Bitcoin Trust (IBIT). Das entsprach etwa 443 Mio. USD. Damit erhöhte Harvard seine frühere Position um mehr als 250 Prozent. Der Betrag macht zwar weniger als ein Prozent des Gesamtendowments aus, doch IBIT wurde zur grössten US-Aktienposition der Universität erklärt. Parallel dazu stockte Harvard seine Beteiligung am Gold-ETF GLD auf rund 661’391 Anteile im Wert von 235 Mio. USD auf. Die Schritte zeigen eine strategische Ausrichtung, bei der Harvard digitale Assets und klassische Edelmetalle gleichermassen als Instrumente zur Absicherung und Diversifikation einsetzt.
Kommunale Anleihe mit Bitcoin-Besicherung
Ausserdem: Der US-Bundesstaat New Hampshire hat mit der Genehmigung einer 100-Mio.-USD-Anleihe, die durch Bitcoin besichert ist, einen bemerkenswerten Brückenschlag zwischen traditionellen Finanzmärkten und digitalen Assets vollzogen. Die sogenannte Conduit Revenue Bond erlaubt es Unternehmen, Kryptowährungen als Sicherheit zu hinterlegen, während der Staat lediglich als Durchleiter fungiert und kein eigenes Kreditrisiko trägt. Die Struktur verlangt eine deutliche Überbesicherung. Der Bitcoin-Collateral muss klar über dem Nominalwert der Anleihe liegen. Berichten zufolge liegt die Mindestdeckung bei rund 130 Prozent. Fällt der Wert darunter, greift eine automatische Liquidation.
