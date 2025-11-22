Wochenrückblick Kalenderwoche 47 – 2025

Nach den milliardenschweren Liquidationskaskaden der vergangenen Wochen findet der Bitcoin-Preis weiterhin keinen Halt. Die Marke von 100’000 USD zerbrach ohne nennenswerten Widerstand. Kurz darauf rutschte der Kurs unter 90’000 USD. Das Minus von 27 Prozent seit dem Allzeithoch wirft den Markt auf Niveaus zurück, die kurz nach Trumps Wahlsieg gesehen wurden. Auch die US-Spot-Bitcoin-ETFs erwiesen sich nicht als Stütze. Seit dem Beginn des Abschwungs am 29. Oktober flossen mehr als fünf Milliarden USD ab und verstärkten den Verkaufsdruck spürbar. Das Sentiment bleibt angeschlagen. Sinkende Aktienmärkte und eine wachsende Furcht vor einer möglichen KI-Blase belasten die Risikobereitschaft. Die Nettozuflüsse seit Auflegung der Produkte fielen von 62.7 Milliarden USD auf 57.3 Milliarden USD. Das entspricht einem Rückgang von rund acht Prozent. Die Entwicklung erinnert an die Korrektur im Februar, als elf Prozent des verwalteten Vermögens abgezogen wurden. Damals stürzte Bitcoin um 31 Prozent, bevor eine Erholung einsetzte.