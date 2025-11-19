Bitcoin-Preis stürzt unter 90’000 USD und Altcoins auf Mehrjahrestiefs

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar

Nach den milliardenschweren Liquidationskaskaden der vergangenen Wochen findet der Bitcoin-Preis keinen stabilen Boden. Die Marke von 100'000 USD fiel ohne Widerstand. Der Kurs rutschte weiter unter 90'000 USD - ein Rückgang von 27% seit dem Allzeithoch. Damit handelt Bitcoin wieder auf Niveaus, die kurz nach Trumps Wahlsieg erreicht wurden.

Bitcoin-ETFs verzeichnen schwere Abflüsse

Auch die US-Spot-Bitcoin-ETFs boten keine Unterstützung. Seit dem Beginn des Abschwungs am 29. Oktober flossen mehr als vier Milliarden USD aus den Fonds ab. Diese Abflüsse dürften den Preisrutsch beschleunigt haben. Das Sentiment bleibt schwach, belastet von fallenden Aktienmärkten und wachsender Skepsis gegenüber einer möglichen KI-Blase.

Insgesamt sind die Nettozuflüsse seit Auflegung der Produkte von 62.7 Milliarden USD auf 58.2 Milliarden USD gefallen. Das entspricht einem Rückgang von rund sieben Prozent. Die Entwicklung erinnert an die Korrektur im Februar, als etwa elf Prozent des verwalteten Vermögens aus den ETFs abflossen. Damals fiel der Bitcoin-Preis um 31%, bevor eine Erholung einsetzte.

Altcoins rutschen auf historische Tiefststände

Trotz einzelner Genehmigungen für Altcoin-ETFs in den USA hat der Markt für alternative Kryptowährungen in der laufenden Korrektur überproportional gelitten. In den Top 20 nach Marktkapitalisierung zeigt sich über die vergangenen 30 Tage ein klares Blutbad. Nur die Privacy Coins ZCash ZEC (+138.88%) und Monero XMR (+21.09%) überstanden den Monat in einem klaren Plus.

Die Verlierer der letzten 30 Tage waren Cardano ADA (-30.96%), Chainlink LINK (-30.14%) und Solana SOL (-29.08%). Neben den Privacy Coins hielten sich Unus Sed Leo LEO (+4.67%), Bitcoin Cash BCH (+1.12%), Hyperliquid HYPE (-3.05%) und Litecoin LTC (-3.07%) relativ stabil.

