Harvard Fonds verdreifacht Anteil an Bitcoin-ETFs auf 440 Mio. USD

Der Endownment Fund der Harvard University hat ihren Anteil an Spot-Bitcoin-ETFs von BlackRock massiv ausgeweitet. Das Engagement fiel in eine Phase starker Krypto-Volatilität, was die Aussagekraft des Schritts verstärkt.

Harvards Stiftungsfonds meldete für das dritte Quartal 2025 eine Beteiligung von rund 6.8 Millionen Anteilen am ETF IBIT (iShares Bitcoin Trust) - was etwa 443 Mio. US-Dollar entspricht. Der Anteil wurde gegenüber der früheren Position deutlich erhöht - eine Steigerung um über 250%. Zwar entspricht diese Summe weniger als 1% des Gesamtendowments von Harvard, doch das Investment wurde offiziell zur grössten US-Aktienposition der Universität deklariert.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Fakten zur Beteiligung

Harvard hielt zum Ende des dritten Quartals 2025 rund 6.8 Millionen Anteile des iShares Bitcoin Trust und erhöhte damit seine vorherige Position deutlich. Der ausgewiesene Marktwert lag bei rund 443 Millionen US-Dollar und stellt eine der grössten gemeldeten Einzelpositionen der Universität im US-Aktienbereich dar. Die zuvor gemeldete Beteiligung lag bei rund 1.9 Millionen Anteilen (116 Mio. US-Dollar), wobei innerhalb weniger Monate ein deutlicher Ausbau erfolgte.

Auch wenn der Anteil am Gesamtportfolio von Harvard unter einem Prozent liegt, ist die Relevanz hoch: Die Position rangiert als grösste US-Aktienhaltung der Universität und macht einen beträchtlichen Teil der US-börsennotierten Beteiligungen aus. Zudem erfolgte die Verstärkung dieser Position in einer Phase, in der Spot-Bitcoin-ETFs Netto-Abflüsse verzeichneten und der Preis von Bitcoin unter 100'000 US-Dollar fiel.

Mischung aus Bitcoin und Gold

Zeitgleich erhöhte Harvard auch seine Beteiligung am Gold-ETF GLD auf etwa 661.391 Anteile (235 Mio. US-Dollar). Diese Schritte deuten auf eine strategische Ausrichtung hin, bei der Harvard digitale Assets sowie klassische Edelmetalle als Absicherungs- oder Diversifizierungsinstrumente in Betracht zieht.

Insgesamt zeigt dieser Schritt von Harvard nicht nur ein grösseres Vertrauen in regulierte Kryptowährungsprodukte, sondern auch eine Verschiebung innerhalb institutioneller Anlageportfolios - weg von ausschliesslich traditionellen Anlagen und hin zu einer breiteren Diversifikation inklusive digitaler Vermögenswerte.