New Hampshire lanciert Bitcoin-basierte kommunale Anleihe über 100 Mio. USD

Der US-Bundesstaat New Hampshire hat mit der Genehmigung einer 100 Mio. kommunalen USD-Anleihe, besichert durch Bitcoin, einen wegweisenden Schritt im Schnittfeld von traditionellen Finanzmärkten und Kryptowährungen vollzogen.

New Hampshire hat die Ausgabe einer sogenannten „conduit revenue bond“ über 100 Mio. USD genehmigt, bei der Unternehmen Kryptowährungen als Sicherheit hinterlegen und der Staat lediglich als Durchleiter fungiert. Die Anleihe sieht vor, dass das Bitcoin-Collateral überproportional zur Anleihe gedeckt ist - was bedeutet, dass die hinterlegten Bitcoins einen Wert deutlich über dem Nominalbetrag der Anleihe haben müssen. Erreicht das Collateral einen bestimmten Schwellenwert nicht mehr (Berichte sprechen von etwa 130% Deckung), wird eine automatische Liquidation ausgelöst.

Erste kommunale Anleihe mit Bitcoin-Deckung

Die genehmigte Anleihe bringt eine neue Finanzierungsart: Statt eines klassischen staats­bürgs­chafteten Bonds wird hier ein privat getragener Kredit durch Bitcoin abgesichert, während der Staat über die New Hampshire Business Finance Authority (BFA) die Rolle des genehmigenden und überwachenden Organs einnimmt. Diese Konstruktion erlaubt es Unternehmen, Kapital aufzunehmen, ohne selbst Bitcoin verkaufen zu müssen - vielmehr bleibt die Kryptowährung im Bestand und dient als Sicherheit.

Für den Kommunalanleihemarkt ist dies ein Novum, da bislang Kryptowährungen kaum systematisch als Besicherung öffentlicher Finanzprodukte genutzt wurden. Gleichzeitig ist die überproportionale Besicherung ein wesentliches Element zur Risiko­kontrolle.: Fällt der Bitcoin-Wert, greift der Liquidierungsmechanismus.

Implikationen und Risiken

Mit diesem Schritt setzt New Hampshire ein Zeichen. Digitale Assets werden nicht mehr nur in privater Hand gehandelt, sondern könnten künftig integraler Bestandteil öffentlicher Finanzierung sein. Andere Bundesstaaten und Gemeinden könnten diesem Modell folgen. Allerdings bleiben Risiken nicht unbeachtet: Die Volatilität von Bitcoin ist nach wie vor hoch, und der Erfolg solcher Strukturen hängt stark von Governance, Verwahrung und regulatorischen Rahmenbedingungen ab.

Ein erheblicher Kursrückgang könnte trotz Über­besicherung zu Herausforderungen führen. Zudem ist noch offen, wie Ratingagenturen solche Bitcoin-besicherten Anleihen bewerten werden - ein relevanter Faktor für institutionelle Investoren. Insgesamt stellt dieses Vorhaben eine innovative Brücke zwischen Kryptowährungen und traditionellen Finanzinstrumenten dar, mit hoher Chance- und Risiko­komponente zugleich.