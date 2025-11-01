Wochenrückblick Kalenderwoche 44 – 2025

Bundesrat aktualisiert Stablecoin-Regelungen

Seit Trumps Amtsantritt und der Einstufung digitaler Assets als nationale Priorität treiben die USA die Krypto-Regulierung mit Hochdruck voran. Gesetzesentwürfe und Präsidialerlasse schufen innerhalb weniger Monate klare Regeln für Token-Emittenten, Börsen, Dienstleister und Stablecoins. Letztere zählen heute zu den am schnellsten wachsenden Marktsegmenten, mit einer Marktkapitalisierung von über 310 Milliarden USD und Transaktionsvolumina auf dem Niveau von Visa und Mastercard. In der Schweiz gilt aufgrund einer Aufsichtsmitteilung der FINMA de facto ein Stablecoin-Verbot. Nach mehr als einem Jahr Stillstand reagiert der Bundesrat nun mit der Eröffnung der Vernehmlassung zur Änderung des Finanzinstitutsgesetzes. Ziel sei es, die Rahmenbedingungen für Marktentwicklung, Standortattraktivität und die Integration innovativer Finanztechnologien wie Stablecoins in das bestehende Finanzsystem zu verbessern.