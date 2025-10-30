AWS-Ausfall: Ein zentralisiertes Problem mit einer dezentralen Lösung

Vor zwei Wochen erlitt Amazon Web Services (AWS) einen schweren Ausfall im Rechenzentrum in Virginia, der grosse Teile des Internets für mehr als 15 Stunden lahmlegte.

Websites, Apps und selbst einige Krypto-Plattformen waren offline – nicht, weil Blockchains ausfielen, sondern weil ihre Frontends, APIs und Datenbanken auf AWS gehostet wurden. Der Hauptgrund: Zentralisierung. Wenn die Server eines Unternehmens ausfallen, hat das Auswirkungen auf das gesamte Netz. Für ein widerstandsfähigeres Internet braucht es verteilte Speicher- und Liefersysteme wie IPFS, Filecoin und Arweave, die Daten über tausende unabhängige Rechner statt über wenige Konzernzentren verteilen.

Wie funktioniert dezentraler Speicher?

Das InterPlanetary File System (IPFS) ruft Daten anhand ihres Inhalts statt ihres Speicherorts ab. Jede Datei besitzt eine eindeutige Inhalts-ID, die aus ihren Daten abgeleitet wird, und kann von jedem Knoten bezogen werden, der sie speichert. Fällt eine AWS-Region aus, kann IPFS dieselbe Datei von anderen Knoten weltweit liefern – ohne zentralen Ausfallpunkt.

Filecoin baut auf IPFS auf und bietet einen globalen Marktplatz für Datenspeicherung. Anbieter verdienen Token, indem sie Daten hosten und ihren Besitz kryptografisch nachweisen. Nutzer können für schnelleren Zugriff von nahegelegenen Knoten bezahlen – eine Kombination aus Erschwinglichkeit und Redundanz. Fällt ein Anbieter aus, liefern andere die Dateien weiterhin aus.

Ein weiteres Netzwerk, Arweave, konzentriert sich auf dauerhafte Datenspeicherung. Es eignet sich ideal für App-Frontends, öffentliche Register oder Dokumentationen, die nie verschwinden dürfen. Auf Arweave hochgeladene Dateien bleiben unbegrenzt über ein globales Peer-Netzwerk zugänglich. Zusammen machen diese Systeme Ausfälle zu Unannehmlichkeiten statt Katastrophen.

Eine verborgene Schwachstelle in der Krypto-Infrastruktur

Der Ausfall zeigte eine unbequeme Wahrheit: Selbst „dezentrale“ Systeme stützen sich oft auf zentrale Infrastruktur. Wallets, dezentrale Apps und Börsen verlassen sich auf RPC-Knoten – Gateways, die Blockchain-Daten bereitstellen – von denen viele auf AWS oder Google Cloud laufen.

Als AWS ausfiel, kam es bei Netzwerken wie Ethereum, Base und Arbitrum zu Störungen, da ihre RPC-Anbieter nicht erreichbar waren. Die Blockproduktion lief weiter, doch Nutzer konnten nicht interagieren. Wenn der Ausfall eines Unternehmens den Zugang zu den meisten Krypto-Netzwerken unterbrechen kann, ist das System nicht wirklich dezentralisiert.

Dezentrale Speichernetzwerke wie IPFS und Filecoin können dieses Risiko mindern, indem sie Knotendaten und Zugangspunkte über viele unabhängige Anbieter verteilen.

Was hätte online bleiben können

Hätten mehr Apps dezentralen Speicher genutzt, wäre ein grosser Teil des Webs funktionsfähig geblieben. Websites, Metadaten und Dokumentationen auf IPFS oder Arweave hätten weiter geladen. Auch wenn keine Transaktionen möglich gewesen wären, hätten Nutzer Apps öffnen, zwischengespeicherte Daten ansehen und informiert bleiben können – statt komplett ausgesperrt zu sein.

Diese Netzwerke können auch als Live-Backups dienen. Apps können regelmässig schreibgeschützte Momentaufnahmen oder Cache-Daten auf Filecoin oder Arweave speichern, um Kontostände, Profile oder Transaktionen anzuzeigen, selbst wenn Datenbanken ausfallen. Das ersetzt keine Cloud-Infrastruktur, wandelt aber Totalausfälle in beherrschbare Verlangsamungen um.

Trotz klarer Vorteile ist dezentraler Speicher noch nicht im Mainstream angekommen. Cloud-Plattformen wie AWS sind schneller, günstiger im grossen Massstab und einfacher zu verwalten. Dezentrale Netzwerke können bei dynamischen Daten langsamer sein, und Entwickler müssen zusätzlich Inhalts-IDs, Speicherverträge und Kosten managen. Auch das Bewusstsein ist gering – viele Krypto-Teams konzentrieren sich auf Smart Contracts und Token statt auf die Speicherung ihrer Daten. Komplexe Preis- und Tokenmodelle erschweren zudem die langfristige Planung.

Was ist also die dezentrale Lösung für dieses zentrale Problem?

Hybride Tools verbinden inzwischen die Zuverlässigkeit der Cloud mit der Widerstandsfähigkeit dezentraler Netzwerke. Apps können gleichzeitig in Cloud- und dezentralen Netzwerken publizieren, mit automatischem Fallback, falls der Cloud-Server ausfällt. Moderne Software-Adapter ermöglichen zudem die Integration von IPFS oder Arweave mit nur wenigen Codezeilen.

Filebase bietet S3-kompatible Uploads, die Dateien automatisch auf IPFS speichern.

bietet S3-kompatible Uploads, die Dateien automatisch auf IPFS speichern. Cloudflare und die IPFS Foundation betreiben leistungsfähige Gateways, die Browser mit dezentralen Inhalten verbinden.

und die betreiben leistungsfähige Gateways, die Browser mit dezentralen Inhalten verbinden. Auf Arweave bündeln Tools wie Irys (ehemals Bundlr) Uploads für schnellere und günstigere dauerhafte Speicherung.

Der Ausfall im Oktober 2025 war eine deutliche Erinnerung daran, dass das Internet noch immer zu zentralisiert ist. Filecoin, Arweave und IPFS bieten einen praktischen Weg zu einem stabileren, widerstandsfähigeren Web. IPFS sorgt dafür, dass Daten aus vielen Quellen stammen können. Filecoin gewährleistet langlebige und überprüfbare Speicherung. Arweave hält kritische Daten dauerhaft online.

Wenn hybride Lösungen reifen und die Nutzung zunimmt, sollte der nächste grosse Ausfall das Web nicht mehr mitreissen. Apps bleiben erreichbar, Nutzer verbunden – und das dezentrale Web könnte seinem Namen endlich gerecht werden.