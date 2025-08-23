Wochenrückblick Kalenderwoche 34 – 2025

Immer mehr Unternehmen sehen Bitcoin nicht länger nur als spekulatives Investment. Strategisch bietet die Kryptowährung die Möglichkeit, Unternehmensreserven zu diversifizieren und sich gegen Inflation sowie Währungsabwertung abzusichern. Gleichzeitig stärkt sie das Innovationsprofil von Firmen und erhöht ihre Attraktivität für Investoren. Nach dem Vorbild von MicroStrategy greifen zunehmend weitere Unternehmen zu dieser Strategie. Im zweiten Quartal 2025 nahm die Unternehmensadoption deutlich Fahrt auf: 125 börsennotierte Firmen hielten zusammen 847’000 BTC, ein Anstieg um 23.13% gegenüber dem Vorquartal und rund 4.03% des gesamten Bitcoin-Angebots. Der Zuwachs verdeutlicht das wachsende institutionelle Engagement, das vor allem durch positive regulatorische Entwicklungen unterstützt wird. Allerdings ist die Strategie nicht frei von Risiken. Die starke Volatilität des Bitcoin-Kurses kann Unternehmensbilanzen und Aktionärswerte erheblich unter Druck setzen.