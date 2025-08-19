Der Aufstieg der Bitcoin-Treasuries: ein neues Unternehmensmodell?

Im zweiten Quartal 2025 beschleunigte sich die Unternehmensadoption von Bitcoin deutlich: 125 börsennotierte Unternehmen hielten gemeinsam 847'000 BTC – ein beeindruckender Anstieg um 23.13% gegenüber dem Vorquartal.

Dies entspricht 4.03% des gesamten Bitcoin-Angebots und unterstreicht das substanzielle und wachsende institutionelle Engagement in die digitale Anlageklasse. Dieser Anstieg wurde vor allem durch positive regulatorische Entwicklungen vorangetrieben. So sorgte die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC im Jahr 2024 für einen regulierten und zugänglichen Investitionsweg in grossem Stil. Auch der umfassende MiCA-Rahmen der EU brachte dringend benötigte Klarheit. Politische Signale, wie Trumps Executive Order vom März 2025, die auf eine mögliche US-Strategische Bitcoin-Reserve hinweist, verliehen der geopolitischen Bedeutung von Bitcoin zusätzliche Legitimität.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Treiber der Unternehmensadoption von Bitcoin

Unternehmen sehen Bitcoin zunehmend nicht nur als spekulatives Asset. Strategisch betrachtet bietet das Halten von Bitcoin eine Möglichkeit, Unternehmensreserven zu diversifizieren und dient als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung – dank des fixen Angebots von 21 Millionen Coins. Zudem positioniert es Firmen als zukunftsorientierte Innovatoren, was Investoren anziehen kann.

Diese Strategie ist jedoch nicht ohne Herausforderungen und Risiken. Die Preisvolatilität bleibt ein wesentliches Problem, da plötzliche Marktschwankungen erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität und den Aktionärswert eines Unternehmens haben können. Regulatorische Unsicherheit und Sicherheitsrisiken, etwa durch mögliche Hacks, erfordern zudem robuste Verwahrungslösungen. Auch die komplexe Bilanzierung eines immateriellen, volatilen Assets erschwert die Einführung zusätzlich.

Die Entscheidung, Bitcoin in der Unternehmensreserve zu halten, bringt sowohl Chancen als auch erhebliche Risiken mit sich – wie einige Beispiele zeigen. Strategy (ehemals MicroStrategy) hat durch den aggressiven Erwerb von über 628'000 BTC Bitcoin faktisch zum zentralen Treasury-Asset gemacht. Diese langfristige und mutige Strategie ist ein wesentlicher Treiber der Unternehmensbewertung geworden und macht die Aktie zu einem beliebten Stellvertreter für Investoren, die an Bitcoin partizipieren wollen. Gleichzeitig setzt diese Abhängigkeit das Unternehmen einer extremen Volatilität aus, da der Aktienkurs nun stark mit den Preisschwankungen von Bitcoin korreliert – Gewinne wie auch Verluste werden dadurch verstärkt. Tesla hingegen verfolgte einen opportunistischeren und vorsichtigeren Ansatz: Die anfängliche Investition von 1.5 Milliarden USD verschaffte der Marke viel Aufmerksamkeit und Schlagzeilen, doch der anschliessende Verkauf eines grossen Teils der Bestände machte die finanziellen und bilanziellen Herausforderungen im Umgang mit einem so volatilen Asset deutlich.

Strategische Ansätze und Risiken bei Unternehmens-Bitcoin-Beständen

Immer mehr Unternehmen gehen über das reine Halten von Bitcoin in der Bilanz hinaus und integrieren ihn grundlegend in ihr Geschäftsmodell – oder bauen ihr gesamtes Unternehmen darauf auf. Dies markiert einen deutlichen Wandel von einem einfachen Asset-Holding hin zu einer zentralen Geschäftsstrategie. Strategy ist der Vorreiter des Modells der Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Aus einem einstigen Anbieter von Business-Intelligence-Software ist faktisch ein börsennotiertes Vehikel für Bitcoin-Investments geworden. Die primäre Mission besteht nun im Erwerb und Halten von Bitcoin, wobei das Softwaregeschäft als Cashflow-Generator dient, um die Akkumulation zu finanzieren. Metaplanet hat eine ähnliche Transformation durchlaufen. Das Unternehmen hat explizit einen „Bitcoin-Standard“ eingeführt und richtet sein Finanzmanagement neu aus, um Bitcoin zur strategischen Reserve zu machen. Für diese Firmen ist nicht mehr nur der Umsatz entscheidend, sondern die Kennzahl „Bitcoin pro Aktie“, die direkt den Wertbezug zur Bitcoin-Reserve widerspiegelt.

Andere Unternehmen bieten inzwischen Bitcoin-bezogene Dienstleistungen an. Block ermöglicht Millionen von Nutzern den Kauf und Verkauf von Bitcoin, bietet Finanzservices für KMUs und entwickelt aktiv neue Bitcoin-Infrastruktur. Auch MARA Holdings, Riot Platforms und CleanSpark sind klare Beispiele: Ihr gesamtes Geschäftsmodell basiert auf dem Bitcoin-Netzwerk. Sie investieren in Hardware und Energie für das Mining neuer Bitcoin, und ihre finanzielle Performance ist direkt an den Bitcoin-Preis und die Rentabilität des Minings gekoppelt. Diese Firmen halten Bitcoin also nicht nur in der Bilanz, sondern sind aktive Teilnehmer an der Sicherung und Weiterentwicklung des Netzwerks.

Blickt man nach vorn, dürfte diese Unternehmensakkumulation spürbare Auswirkungen auf Bitcoin haben. Kurzfristig wirkt dieser Trend als starker Nachfragetreiber, da Unternehmen Teile des knappen Angebots vom Markt nehmen und damit Preissteigerungen begünstigen.

Vom Treasury-Asset zur Kernstrategie

Die langfristigen Konsequenzen sind komplexer. Einerseits könnte diese Institutionalisierung zu mehr Preisstabilität führen, da grosse, langfristig orientierte Unternehmen spekulative, kurzfristige Privatanleger verdrängen. Das könnte Bitcoin zu einem attraktiveren und praktikableren Treasury-Asset selbst für konservativere Firmen machen – ein positiver Rückkopplungseffekt, der die Adoption weiter antreiben dürfte. Andererseits stellt diese Entwicklung Bitcoins Kernprinzip der Dezentralisierung infrage. Die zunehmende Konzentration von Bitcoin in den Händen weniger Unternehmen und institutioneller Akteure weckt Befürchtungen, dass diese „Whales“ übermässigen Einfluss auf die Governance und künftige Entwicklung des Netzwerks ausüben könnten. Dieses Spannungsfeld zwischen institutioneller Legitimität und Dezentralisierung wird die Evolution von Bitcoin prägen.

Letztlich wird die Zukunft von Bitcoin von dieser Spannung bestimmt sein: zwischen der unbestreitbaren Legitimität und Stabilität durch Unternehmensadoption einerseits – und dem Risiko, genau jene Dezentralisierung zu untergraben, die Bitcoin zu einem so revolutionären Asset gemacht hat, andererseits.