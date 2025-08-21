Wyoming führt FRNT-Stablecoin mit Visa-Unterstützung auf sieben Blockchains ein

Wyoming hat mit FRNT (Frontier Stable Token) offiziell seinen staatlich unterstützten Stablecoin gestartet. Das Besondere: Der Token wird von Visa akzeptiert und operiert auf gleich sieben Blockchains.

FRNT, vollständig durch US-Staatsanleihen und US-Dollar gedeckt, ist jetzt live auf folgenden Blockchains: Ethereum, Solana, Arbitrum, Avalanche, Polygon, Optimism und Base. Der Stablecoin ist noch nicht öffentlich handelbar, wie die Wyoming Stable Token Commission klarstellte. Erste Kaufmöglichkeiten sollen jedoch in Kürze über Kraken in Wyoming verfügbar sein. Alle Orte, die Visa-Zahlungen akzeptieren – einschliesslich Apple Pay und Google Pay – akzeptieren auch FRNT.

Bedeutung des Multichain-Ansatzes

Wyoming zeigt mit FRNT digitale Innovationsstärke: Durch die Integration von LayerZero kann der Stablecoin ohne Brückenmechanismen sicher zwischen verschiedenen Blockchains verschoben werden.

Diese Vielseitigkeit erhöht die Zugänglichkeit und senkt technische Reibungspunkte. Visa stärkt mit seiner Kooperation die Pay-Infrastruktur und zeigt damit, dass staatlich verankerte Digitalwährungen zunehmend in bestehende Zahlungssysteme integriert werden können.

Regulatorische Evolution im Blickfeld

Mit über 45 in Kraft befindlichen Blockchain-Gesetzen ist Wyoming seit Jahren Vorreiter bei der Schaffung klarer Regeln für digitale Assets. Der Launch von FRNT unterstreicht diesen Kurs und setzt einen Benchmark für staatliches Engagement in der tokenisierten Zukunft. Die Kommissionsleitung verdeutlicht ihre Absicht: Sie will mit FRNT Zahlungen von staatlichen Leistungen über Einnahmen bis hin zu Lieferantenvergütungen effizienter, programmierbar und transparent gestalten.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die strenge Reserveanforderung von 102%, die den Stablecoin von vielen privat emittierten Alternativen abgrenzt. Damit signalisiert Wyoming nicht nur regulatorische Seriosität, sondern auch das Ziel, das Vertrauen institutioneller Investoren und traditioneller Finanzakteure zu gewinnen. Branchenbeobachter sehen darin ein Modell, das auch andere US-Bundesstaaten oder gar Länder übernehmen könnten, um staatlich abgesicherte Stablecoins mit klaren Regeln und stabiler Infrastruktur auf den Markt zu bringen.