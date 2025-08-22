China prüft Einführung von Yuan-basierten Stablecoins

China erwägt laut einem aktuellen Bericht der Regierung staatlich unterstützte, Yuan-besicherte Stablecoins. Ziel sei die internationale Stärkung des Renminbi und Attraktivitätsgewinn gegenüber dem dominierenden US-Dollar.

Der Staatsrat plant noch in diesem Monat eine Roadmap zur globalen Verbreitung des Renminbi, darunter die Einführung von Stablecoins. Besonders Hongkong und Shanghai könnten Pilotregionen für diese Initiative sein. Die Vorlage enthält Zielvorgaben zur Renminbi-Nutzung, Aufgabenteilung zwischen Regulierungsbehörden und Massnahmen zum Risikomanagement, wie Reuters berichtet.

Strategische Zielsetzung und Kontext

Die Einführung yuan-basierter Stablecoins markiert einen deutlichen Richtungswechsel in Chinas Politik gegenüber digitalen Vermögenswerten. Nachdem 2021 sämtliche Krypto-Aktivitäten im Inland verboten wurden, wird die neue Initiative als Antwort auf die wachsende Bedeutung von Dollar-Stablecoins gewertet. Mit über 99% Marktanteil dominieren sie aktuell den Stablecoin-Sektor. China versucht nun, diesen Trend umzulenken und den Renminbi als wettbewerbsfähige Alternative zu positionieren.

Obwohl der Plan ambitioniert ist, gibt es strukturelle Hürden: Strikte Kapitalverkehrskontrollen schränken grenzüberschreitende Nutzung ein. Auch der bislang geringe Anteil des Renminbi im globalen Zahlungsverkehr (nur rund 2.9% laut SWIFT) erschwert den Durchbruch. Dennoch könnte ein konzertiertes Vorgehen - insbesondere über stabile regulatorische Pilotzonen wie Hongkong - den Weg für mehr internationale Akzeptanz ebnen.

Regionale Konkurrenz und geopolitische Dimension

China ist nicht allein auf diesem Feld. Südkorea und Japan entwickeln ebenfalls eigene Stablecoin-Initiativen, um ihre Währungen digital aufzuwerten. Zugleich ist eine mögliche Präsentation dieser yuan-basierten Lösungen beim bevorstehenden SCO-Gipfel in Tianjin geplant. Diese Entwicklungen verorten China mitten in einer digitalen Währungsrivalität mit dem Westen - besonders angesichts des jüngst verfolgten GENIUS Act der USA.

Die vorgeschlagene Einführung von yuan-basierten Stablecoins stellt Chinas grössten digitalen Währungsschritt seit dem e-CNY dar. Sie signalisiert eine strategische Mobilisierung digitaler Technologien, um den Renminbi global zu stärken - eine Herausforderung, die weit über technische Machbarkeit hinausgeht. Ob China damit nachhaltig den Dollar ins Wanken bringen kann, hängt nun von politischen Entscheidungen und internationalen Akzeptanz ab.