Thailand führt Krypto-Zahlungen für Touristen ein

Thailand startet ein neues Pilotprojekt, das es ausländischen Touristen erlaubt, Kryptowährungen in thailändische Baht umzuwandeln. Die Massnahme ist Teil einer Strategie zur Wiederbelebung des Tourismussektors nach pandemiebedingten Einbrüchen.

Die Regierung führt ein 18-monatiges Pilotprojekt namens TouristDigiPay ein, bei dem Touristen über lizenzierte Plattformen Kryptowährungen in Baht umrechnen können. Die Konversion ist auf maximal 550’000 Baht (ca. 13’600 CHF) pro Person begrenzt, um Geldwäscherei zu verhindern. Besucher können anschliessend mit den umgewandelten Baht via regulierte E-Wallets und QR-Code-Zahlungen in Geschäften zahlen - direkte Zahlung mit Krypto sind im ersten Stadium nicht möglich.

Offizielle Beweggründe und Rahmenbedingungen

Finanzminister Pichai Chunhavajira erklärte, das Vorhaben solle die zeitnahen Ausgaben von Touristen fördern und die angeschlagene Tourismusbranche stärken. Die Beteiligung von Finanzministerium, der SEC, der Anti-Money Laundering Office und dem Tourism Ministry zeigt den hohen Stellenwert der Initiative als öffentliche Sandbox. Die erwarteten Touristenzahlen für 2025 wurden bereits um 10% auf 33 Millionen gesenkt - ein klares Signal, wie dringend Innovation im Payment-Bereich gebraucht wird.

Mit TouristDigiPay schafft Thailand eine Schnittstelle zwischen Krypto und realer Ökonomie. Die Obergrenze pro Tourist soll helfen, Risiken zu minimieren, während technikaffine Besuchergruppen einen unkomplizierten Weg für Ausgaben erhalten. In Regionen mit Rückgang traditioneller Besucherströme, etwa aus China, eröffnet das Land damit eine neue Zielgruppe: Krypto-Reisende. Gelingt die Umsetzung deutschlandweit, könnte das Land langfristig technologische Vorreiterrolle in der Asien-Pazifik-Region behaupten.

Bewertung der Massnahme

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Signalwirkung für andere Länder in der Region. Während viele Staaten in Südostasien noch mit restriktiven Vorgaben experimentieren, zeigt Thailand, dass kontrollierte Integration von Krypto-Zahlungen in den Alltag möglich ist. Sollten die Pilotprojekte erfolgreich verlaufen, könnte dies Druck auf Nachbarländer wie Malaysia, Vietnam oder Indonesien ausüben, ähnliche Lösungen einzuführen, um wettbewerbsfähig im internationalen Tourismus zu bleiben.

Darüber hinaus könnte das Programm auch für die heimische Wirtschaft Vorteile bringen. Durch die direkte Umwandlung von Kryptowährungen in Baht gelangen zusätzliche Devisen schneller und effizienter ins Finanzsystem, was wiederum Banken, Zahlungsdienstleister und lokale Händler stärkt. Gerade in touristischen Hotspots wie Bangkok, Phuket oder Chiang Mai dürfte dies zu einem reibungsloseren Zahlungsverkehr führen und die Attraktivität Thailands als Reiseziel weiter erhöhen.