Wochenrückblick: Clarity Act wird ins Jahr 2027 verschoben

Die grosse US-Kryptoregulierung wird dieses Jahr voraussichtlich nicht mehr zustande kommen. Der Clarity Act soll digitale Assets klar zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Terminmarktaufsicht CFTC aufteilen, wobei Bitcoin und Ether unter die CFTC fielen. An der Sache liegt die Blockade nicht, denn der zentrale Stablecoin-Streit wurde bereits im Mai beigelegt. Das Problem ist der Zeitplan. Im Senat müssen zwei Ausschussversionen zusammengeführt und über 100 Änderungsanträge abgestimmt werden, und für die Verabschiedung braucht es 60 Stimmen. Die Republikaner halten nur rund 53 Sitze und sind damit auf Stimmen der Demokraten angewiesen. Nach der August-Pause beginnt zudem der Midterm-Wahlkampf, in dem komplexe überparteiliche Finanzgesetze erfahrungsgemäss liegenbleiben. Senatorin Cynthia Lummis warnt bereits, das Zeitfenster könnte sich bis mindestens 2030 schliessen. Die Prognosebörse Polymarket teilt diese Skepsis und preist eine Verabschiedung 2026 nur noch mit 39% ein, nach 82% im Februar.