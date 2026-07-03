Ethereum Institutional wird zur Wall-Street-Anlaufstelle

Ethereum Institutional ist als unabhängige Non-Profit-Organisation gestartet. Hinter ihr stehen die beiden grössten Ethereum-Treasury-Firmen Bitmine und Sharplink sowie Mitgründer Joe Lubin; sie soll als zentrale Anlaufstelle für Banken und Vermögensverwalter dienen.

Bei der Initiative handelt es sich nicht um eine Handels- oder Entwicklungsplattform, sondern um eine Non-Profit-Organisation mit einer einzigen Aufgabe. Sie vermittelt als formeller Ansprechpartner zwischen dem Ethereum-Ökosystem und institutionellen Akteuren, darunter Banken, Vermögensverwalter, Custodians, Marktinfrastruktur-Anbieter, Fintechs und staatliche Institutionen. Ursprünglich ging die Organisation aus einjähriger Vorarbeit des Go-to-Market-Teams der Ethereum Foundation hervor. Als Executive Director fungiert David Walsh, der zuvor über fünf Jahre die Enterprise-Einheit der Stiftung aufbaute und dort hunderte institutionelle Beziehungen betreute. Mitgründer Matthew Dawson war deren erster Enterprise Lead. Nach eigenen Angaben bestehen bereits über 500 institutionelle Beziehungen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Bitmine, Sharplink und Joe Lubin finanzieren Ethereum Institutional

Hinter der Finanzierung stehen zwei börsennotierte Unternehmen und eine bekannte Branchenfigur. Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) und Sharplink Inc. (NASDAQ: SBET) gelten als die beiden grössten Ethereum-Treasury-Firmen. Solche Treasury-Unternehmen sind börsennotierte Gesellschaften, die grosse ETH-Bestände auf ihren Bilanzen halten. Beide zählen ferner zu einer wachsenden Gruppe von ETH-Treasury-Firmen, die einen Teil ihrer Reserven in Ethereum halten. Ausserdem gehört Joe Lubin dazu, Ethereum-Mitgründer und CEO von Consensys, einem der grössten Infrastrukturanbieter im Ökosystem. Ergänzt wird die Gruppe zudem durch eine breitere Koalition individueller und institutioneller Unterstützer.

Die Führungsstruktur spiegelt diese Konstellation wider. Im Vorstand sitzen Tom Lee als Chairman von Bitmine, Joseph Chalom als CEO von Sharplink sowie Executive Director David Walsh. Beide Treasury-Firmen haben daher ein direktes wirtschaftliches Interesse an einer stärkeren institutionellen Adoption. Ihre Bilanzwerte hängen unmittelbar an der Kursentwicklung von ETH, weshalb steigende Nachfrage sie direkt begünstigt. Somit finanziert eine Gruppe mit klarer Marktposition den Aufbau des institutionellen Zugangs.

Die Organisation positioniert sich dennoch als neutrale Instanz und beschreibt sich als „dedicated institutional front door for the Ethereum ecosystem". Ihr erklärtes Ziel ist es, institutionelle Finanzwelt in grossem Massstab onchain abzubilden. Diese Finanzierung durch interessierte Marktteilnehmer steht allerdings in einem Spannungsverhältnis zu jenem Neutralitätsanspruch. Bislang liefen institutionelle Beziehungen informell über die Ethereum Foundation oder einzelne Unternehmen. Gefehlt habe eine neutrale Partei, die das Go-to-Market des breiteren Ökosystems gegenüber Institutionen verantworte, so Walsh. Er begründet die Existenzberechtigung jedoch auch mit einer strukturellen Lücke.

„Ethereums glaubwürdige Neutralität ist eine ihrer grössten Stärken, aber Neutralität ohne Repräsentation kann leicht als Schweigen wahrgenommen werden." - David Walsh, Executive Director, Ethereum Institutional

500 institutionelle Beziehungen vor dem offiziellen Start

Ethereum Institutional beginnt allerdings nicht bei null. Das Team hat bereits über 500 institutionelle Beziehungen aufgebaut, die meisten davon während seiner Zeit innerhalb der Ethereum Foundation. Ein grosser Teil dieser Kontakte entstand in der Enterprise-Einheit, die Walsh dort über fünf Jahre führte. Einen solchen Zugang müssten neue Marktteilnehmer erst über Jahre aufbauen. Somit tritt die Organisation mit einem etablierten Netzwerk an, bevor sie ihre erste eigenständige Kampagne führt.

Ein Beleg für diese Reichweite ist ein bereits Anfang 2026 ausgerichtetes Treffen. Beim „Institutional Ethereum Forum" kamen über 150 leitende Führungskräfte aus dem Digital-Asset-Bereich zusammen. Gemeinsam repräsentierten sie rund 250 Bio. USD an verwaltetem Vermögen. Weiterhin zeigen solche Vermögensvolumina, dass die Nachfrage aus dem Kern des traditionellen Finanzsystems stammt. Der Anlass fand bereits vor dem offiziellen Launch statt und unterstreicht die frühe Reichweite.

Geografisch konzentriert sich die Arbeit zunächst auf vier Finanzzentren: New York, London, Hongkong und Singapur. Später soll die Präsenz auf Zürich, Frankfurt, Tokio und Abu Dhabi ausgeweitet werden. Diese Auswahl folgt den etablierten Knotenpunkten institutioneller Vermögensverwaltung.

Ethereum Foundation lagert die Institutionsarbeit aus

Der Start fällt in eine Phase des Umbaus bei der Ethereum Foundation. Rund eine Woche zuvor war bereits EthLabs gestartet, ein weiteres Spinoff für Protokoll-Forschung und Kerninfrastruktur, hinter dem dieselben Anker-Financiers stehen. Beide Organisationen bezeichnen sich als „complementary pillars" des nächsten Ethereum-Kapitels. EthLabs deckt hingegen die technische Seite ab, Ethereum Institutional die institutionelle.

Gleichzeitig steht die Stiftung selbst unter Druck. Der Launch erfolgt inmitten eines 20-prozentigen Stellenabbaus und einer strategischen Neuausrichtung unter dem sogenannten „CROPS"-Mandat. Diesem gingen mehrere Führungswechsel voraus. Hinzu kommt öffentliche Kritik an der schwachen ETH-Kursentwicklung und am Erscheinungsbild der Stiftung. Auffällig ist, dass die Foundation ihre institutionelle Arbeit auslagert, statt sie intern zu skalieren.

Dieser Schritt markiert insgesamt eine Abkehr von der klassischen Stiftungsrolle. Die Foundation überträgt Aufgaben zunehmend auf ausgelagerte, unabhängig finanzierte Einheiten wie EthLabs und Ethereum Institutional. Ethereum Institutional geht selbst aus einjähriger interner Vorarbeit hervor und wird von EF-Alumni geleitet. Ausserdem rückt das Go-to-Market vom gemeinnützigen Kern hin zu Strukturen, die enger mit den wirtschaftlichen Interessen der Treasury-Firmen verzahnt sind.