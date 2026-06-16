Ripple investiert in Flutterwave für Stablecoin-Zahlungen in Afrika

Ripple hat eine strategische Beteiligung an Flutterwave im Rahmen einer Series-E-Runde erworben, die das Fintech mit rund 3.2 Mrd. USD bewertet. Der Schritt markiert für Ripple einen direkten Infrastruktur-Einstieg in Afrika und soll den RLUSD-Stablecoin in den Zahlungsverkehr des Kontinents bringen.

Flutterwave ist Afrikas führendes Zahlungsunternehmen mit Hauptsitz in Nigeria und betreibt digitale Zahlungs-Rails für Händler, Banken und Fintech-Anbieter auf dem gesamten Kontinent. Das 2016 von Olugbenga Agboola gegründete Unternehmen erreichte den Unicorn-Status bereits über eine Series-C-Runde von 170 Mio. USD und verdreifachte dann mit der Series D im Februar 2022 seine Bewertung auf 3 Mrd. USD. Ripple wiederum lancierte seinen RLUSD-Stablecoin im Dezember 2024. Zuletzt übernahm der Anbieter im Januar 2026 das Open-Banking-Startup Mono und erhielt im April 2026 eine nigerianische Mikrofinanz-Banklizenz. Heute ist das Fintech in 34 afrikanischen Ländern aktiv und hat zudem über 1 Mrd. Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 50 Mrd. USD abgewickelt. Insgesamt summiert sich die bisherige Finanzierung auf über 500 Mio. USD.

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RLUSD-Integration auf drei Ebenen der Flutterwave-Infrastruktur

Die Partnerschaft ist kein symbolisches Investment, sondern eine technische Einbettung auf drei definierten Ebenen. Zunächst soll RLUSD in Flutterwaves Zahlungs-Rails und die Korridore der Send App integriert werden. Gleichzeitig nutzt die Kooperation das XRP Ledger (XRPL) für ein schnelleres Transaction Clearing. Eine einheitliche API verbindet ferner Flutterwaves Inlandsnetzwerk mit Ripple Payments.

Die Send App startete ursprünglich als reine Remittance-Anwendung und wurde später zu einer Infrastrukturschicht für Währungs-Wallets und Stablecoin-Salden umgebaut. Über diese Schicht sollen künftig RLUSD-Salden gehalten und grenzüberschreitend bewegt werden. Das XRPL verspricht hier günstigere Transaktionskosten, und RLUSD-Transaktionen auf dem Ledger werden nach Ripples Angaben in drei bis fünf Sekunden abgewickelt. Grenzüberschreitende Zahlungen in Afrika sind bislang teuer und langsam, weshalb dieser Hebel den eigentlichen wirtschaftlichen Kern der Kooperation bildet.

Der Rollout erfolgt allerdings nicht überall gleichzeitig. Die RLUSD-Integration ist für alle Länder geplant, in denen Flutterwave aktiv ist, bleibt jedoch abhängig von den lokalen Regulierungsanforderungen. Die Einführung staffelt sich somit je nach Markt. Flutterwave rechnet durch die Integration zudem mit einem Anstieg seiner Stablecoin-Volumina um mindestens 30 Prozent.

"Wir werden RLUSD in dieser Infrastruktur etablieren, mit Flutterwave als Treiber für Stablecoin-Flows über den XRPL." - Reece Merrick, Managing Director MEA, Ripple

Flutterwaves Bewertung steigt auf 3.2 Milliarden Dollar

Die Series-E-Runde bewertet Flutterwave mit rund 3.2 Mrd. USD. Verglichen mit der Series D von Februar 2022, die nach einer Runde über 250 Mio. USD bei 3 Mrd. USD lag, fällt der Bewertungsanstieg über vier Jahre damit moderat aus. Die operative Basis hat sich seither jedoch deutlich verbreitert, denn der Anbieter wickelt heute über 1 Mrd. Transaktionen ab und ist in 34 Ländern präsent.

Ripples Investitionshöhe wurde nicht kommuniziert. Bekannt ist hingegen, dass es sich um ein Primary Investment handelt: Das Kapital fliesst direkt in die Bilanz von Flutterwave und nicht an Altaktionäre. Operativ hat sich das Fintech zuletzt ebenfalls verstärkt, denn die Übernahme von Mono sowie die Mikrofinanz-Banklizenz in Nigeria erweitern die regulatorische und technische Reichweite.

Einen Börsengang hat Agboola bislang an die Profitabilität geknüpft und kein Datum genannt. Die Series E verschafft dem Unternehmen daher zusätzlichen Spielraum, ohne kurzfristig auf den Kapitalmarkt angewiesen zu sein. Gleichzeitig signalisiert die moderate Aufwertung gegenüber 2022, dass die Runde eher strategisch als auf eine maximale Bewertung ausgerichtet ist.

RLUSD konkurriert mit USDT und USDC auf dem afrikanischen Markt

RLUSD ging im Dezember 2024 an den Start und kommt zum Zeitpunkt der Ankündigung auf eine Marktkapitalisierung von rund 1.26 Mrd. USD. Der Stablecoin ist nach Angaben von Ripple 1:1 durch Bargeld und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt und läuft sowohl auf Ethereum als auch auf dem XRP Ledger. Innerhalb von drei Monaten nach Launch zählte das Produkt zudem über 20 institutionelle Partner. Damit ist RLUSD ein vergleichsweise junges Angebot in einem Markt, den etablierte Anbieter dominieren.

Auf afrikanischen Märkten sind USDT von Tether und USDC von Circle bereits aktiv. Gemessen an der Marktkapitalisierung bleibt der Abstand erheblich, denn USDT kommt auf rund 183 Mrd. USD und USDC auf rund 75 Mrd. USD. Ripple positioniert RLUSD daher gezielt als US-regulierten und bilanziell transparenten Stablecoin. Circle wiederum baut seine Präsenz aktiv aus und schrieb im Mai 2026 eine Wachstumsstelle für Afrika aus. Der Wettbewerb um den Kontinent verschärft sich somit auf mehreren Seiten gleichzeitig.

Genau hier setzt der strategische Wert von Flutterwave an. Der primäre Engpass im afrikanischen Stablecoin-Geschäft liegt selten in der Technologie, sondern in der Reichweite zu Händlern und Endnutzern. Über ein Netzwerk mit mehr als 1 Mrd. abgewickelten Transaktionen erhält RLUSD somit einen Distributionskanal, den ein Neueinsteiger erst über Jahre aufbauen müsste. Letztlich soll diese Differenzierung über Compliance und Distribution den späteren Markteintritt gegenüber den etablierten Anbietern rechtfertigen.

Ripple zielt auf 1.5-Billionen-Dollar-Markt in Afrika bis 2030

Der adressierbare Markt ist beträchtlich. Mastercard prognostiziert für dollardenominierte Zahlungen in Afrika ein Volumen von 1.5 Bio. USD bis 2030. Die zugrundeliegende Dynamik lässt sich zudem bereits heute messen, denn Sub-Sahara-Afrika empfing zwischen Juli 2024 und Juni 2025 rund 205 Mrd. USD an On-Chain-Wert, ein Anstieg von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Stablecoins machen dabei rund 43 Prozent des gesamten Krypto-Transaktionsvolumens der Region aus. Nigeria führt mit 92.1 Mrd. USD und ist damit der grösste Einzelmarkt des Kontinents.

Der wirtschaftliche Antrieb ist gut dokumentiert. Herkömmliche Überweisungskanäle berechnen in der Region durchschnittlich knapp 9 Prozent Gebühren, während Stablecoin-Transfers über das Smartphone deutlich günstiger ausfallen. Der IMF warnte im Juni 2026 ferner vor einer wachsenden „digitalen Dollarisierung" in Nigeria, getrieben durch anhaltende Inflation, einen schwachen Naira und begrenzten Zugang zu Devisen. Gleichzeitig verarbeitete mobiles Geld in Afrika 2025 über 1.4 Bio. USD an Transaktionen und belegt damit die digitale Basis, auf der Stablecoin-Anbieter aufsetzen können.

Auch der regulatorische Rahmen hat sich verfestigt. Nigeria erkennt digitale Vermögenswerte über den Investments and Securities Act 2025 formal als Wertpapiere an, Kenia setzte seinen Virtual Asset Service Providers Act im November 2025 in Kraft, und Südafrikas FSCA genehmigte bis Ende 2025 über 300 von 512 Lizenzanträgen. Ripple verfügt zudem über bestehende afrikanische Partner wie Chipper Cash, VALR und Yellow Card. Das Timing der Ripple-Afrika-Strategie ist daher kein Zufall, denn die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten mit der SEC in den Jahren 2024 und 2025 machte den Weg für die Produktexpansion frei. Für Agboola zählt der grenzüberschreitende Werttransfer aktuell zu den am meisten unterversorgten und am schnellsten wachsenden Märkten weltweit.