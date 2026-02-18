Peter Thiels Founders Fund verkauft gesamten ETHZilla-Anteil

Peter Thiel hat seine Beteiligung an der Ethereum-Treasury-Firma ETHZilla vollständig aufgelöst. Ein bei der SEC eingereichtes 13G/A-Amendment belegt den Rückzug. Founders Fund hält per 31. Dezember 2025 null Aktien, null Prozent Stimmrechte und keinerlei wirtschaftliches Eigentum an ETHZilla Corporation (Nasdaq: ETHZ).

Zuvor kontrollierten Thiel und verbundene Founders-Fund-Entitäten 11'592'241 Aktien, entsprechend einem Anteil von 7.5 Prozent. Der geschätzte Wert der Position lag bei rund 40 Millionen USD. Der Einstieg erfolgte im August 2025, der vollständige Abbau bis Ende Dezember 2025. Vier Monate dauerte das gesamte Engagement. Die ETHZ-Aktie fiel im vorbörslichen Handel am 18. Februar auf rund 3.20 USD - ein Minus von rund 9 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Vom Biotech-Unternehmen zur Ethereum-Treasury

ETHZilla firmierte ursprünglich als 180 Life Sciences Corp. (Nasdaq: ATNF), ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Palm Beach, Florida. Im Juli 2025 kündigte die Firma eine Kapitalerhöhung über 425 Millionen USD per PIPE-Offering an. Hinzu kamen Wandelschuldverschreibungen über 156 Millionen USD. Insgesamt flossen rund 565 Millionen USD an Bruttoerlösen. Mehr als 60 Investoren beteiligten sich, darunter Electric Capital, Polychain Capital und GSR. Ebenfalls vertreten waren prominente Krypto-Gründer wie Konstantin Lomashuk (Lido), Sreeram Kannan (EigenLayer) und Robert Leshner (Compound).

Am 18. August 2025 startete der Handel unter dem neuen Ticker ETHZ. Das Modell orientierte sich an Michael Saylors MicroStrategy-Strategie und nutzte Unternehmensbilanzen als Vehikel für Krypto-Bestände, konkret Ethereum statt Bitcoin. Electric Capital übernahm das externe Asset Management für die ETH-Treasury. Die Bekanntgabe von Thiels Beteiligung liess die Aktie in einer einzigen Handelssitzung um mehr als 90 Prozent steigen. Beim Peak notierte ETHZ bei 107 USD.

Denn der Name Thiel funktionierte als Gütesiegel. Founders Fund gilt als eines der einflussreichsten Venture-Vehikel im Tech-Sektor. Ein Einstieg bei einem erst wenige Tage alten Krypto-Treasury-Unternehmen signalisierte institutionelle Legitimität.

97 Prozent Kursverlust in sechs Monaten

Von 107 USD im August 2025 auf 3.20 USD im Februar 2026 - der Absturz der ETHZ-Aktie fiel drastisch aus. Sowohl unternehmensspezifische Probleme als auch die schwache Ethereum-Preisentwicklung trugen dazu bei. ETH verlor im vierten Quartal 2025 rund 28 Prozent, das erste negative Q4 seit 2022. Im Januar 2026 fiel der Kurs um weitere 18 Prozent. Aktuell handelt ETH unter 2'000 USD.

ETHZilla reagierte auf den Druck mit Verkäufen. Im Oktober 2025 liquidierte das Unternehmen ETH im Wert von rund 40 Millionen USD, um ein 250-Millionen-USD-Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren. Im Dezember folgten weitere 24'291 ETH zu durchschnittlich 3'069 USD pro Token, zusammen 74.5 Millionen USD. Das Geld floss in die Tilgung vorrangiger gesicherter Wandelschuldverschreibungen.

Vom ursprünglichen Spitzenbestand von über 100'000 ETH hält ETHZilla aktuell noch 69'802 ETH mit einem Marktwert von rund 139 Millionen USD. Damit bleibt das Unternehmen der sechstgrösste institutionelle Ethereum-Halter.

Strategieschwenk: Flugzeugtriebwerke statt Ether

Im Dezember 2025 vollzog ETHZilla einen bemerkenswerten Richtungswechsel. Das Unternehmen erklärte in einem Aktionärsbrief, künftige Wertschöpfung werde primär durch Real-World-Asset-Tokenisierung (RWA) getrieben, nicht mehr allein durch ETH-Bestände.

"In der Zukunft glaubt das Unternehmen, dass sein Wert durch Umsatz- und Cashflow-Wachstum aus unserem RWA-Tokenisierungsgeschäft getrieben wird." - ETHZilla, Aktionärsbrief Dezember 2025

Seither kaufte ETHZilla zwei CFM56-7B24-Flugzeugtriebwerke für 12.2 Millionen USD. Die Tokenisierung erfolgt unter dem Label "ETHZilla Aerospace" über Liquidity.io, ein SEC-reguliertes Alternative Trading System. Anfang Februar erwarb das Unternehmen zusätzlich ein Portfolio von 95 Manufactured- und Modular-Home-Loans für 4.7 Millionen USD. Die geplante Tokenisierung auf einer Ethereum Layer 2 soll eine annualisierte Rendite von 10.36 Prozent liefern. Ergänzend sicherte sich ETHZilla eine 15-Prozent-Beteiligung am Hypothekenspezialisten Zippy. Das mNAV-Dashboard zur Echtzeit-Bewertung der ETH-Bestände stellte das Unternehmen hingegen ein.

Krypto-Treasury-Modell unter Druck

ETHZillas Probleme stehen nicht isoliert. Der Median-Kursverlust bei US-amerikanischen und kanadischen Digital-Asset-Treasury-Unternehmen lag 2025 bei 43 Prozent, während Bitcoin selbst nur leicht nachgab. Analysten prognostizieren, dass 70 Prozent der Krypto-Treasury-Firmen 2026 weniger Krypto-Assets halten werden als zu Jahresbeginn. Gleichzeitig wächst der Sektor an der Spitze weiter. Standard Chartered prognostizierte, ETH-Treasury-Firmen würden langfristig 10 Prozent aller ETH halten. Bereits zwei Monate nach Entstehung des Trends hielten sie 1 Prozent, umgerechnet 1.26 Millionen ETH. Die Top-10-Unternehmen kontrollieren zusammen 6.1 Millionen ETH im Wert von über 12 Milliarden USD.

An der Spitze steht Bitmine Immersion Technologies (Nasdaq: BMNR) mit 4.37 Millionen ETH im Gegenwert von rund 8.7 Milliarden USD. Davon sind 3.04 Millionen ETH gestaked, mehr als bei jeder anderen Einzel-Entität weltweit. Zu den institutionellen Unterstützern von Bitmine zählen ARK Invest, Pantera, Galaxy Digital und Founders Fund. Somit deutet Thiels Ausstieg bei ETHZilla weniger auf eine generelle Abkehr von Ethereum als vielmehr auf eine Rotation zum Marktführer hin. Allerdings fehlt eine direkte Bestätigung für den zeitlichen Zusammenhang beider Positionen.

Venture-Unternehmen mit geringer operativer Substanz verlieren im ETH-Treasury-Segment zunehmend Kapital an etablierte Akteure mit grösserem Bestand und institutioneller Verankerung. Diese Konsolidierung folgt einem bekannten Muster.