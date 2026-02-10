Bitmine häuft über 7.5 Milliarden USD an unrealisierten Ethereum-Verlusten an

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) verzeichnet unrealisierte Verluste von 7.5 Milliarden USD auf seinen Ethereum-Beständen. Das Unternehmen hält rund 4.285 Millionen ETH. Diese Position entspricht etwa 3.5 Prozent des gesamten Ethereum-Angebots.

Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei zwischen 3'800 und 3'900 USD pro Token. Beim aktuellen Kurs von 2'000 USD ergibt sich daher eine der grössten offenen Verlustpositionen in der Finanzgeschichte. Executive Chairman Tom Lee, Mitgründer und CIO von Fundstrat Global Advisors, verteidigt die Strategie. Die BMNR-Aktie verlor seit ihrem Höchststand im Juli 2025 über 88 Prozent an Wert. Dennoch kaufte Bitmine Anfang Februar weitere 41'788 ETH für rund 87 Millionen USD.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Von Bitcoin-Miner zur Ethereum-Treasury

Bitmine betrieb ursprünglich Bitcoin-Mining mit Immersionskühlung. Am 30. Juni 2025 übernahm Tom Lee den Posten des Chairman of the Board. Wenige Tage später, am 8. Juli 2025, vollzog das Unternehmen dann einen radikalen Strategiewechsel. Eine Privatplatzierung über 250 Millionen USD zu 4.50 USD pro Aktie finanzierte den Einstieg in die Ethereum-Akkumulation.

Die Ambitionen waren von Beginn an gross. Unter dem Titel "Alchemy of 5%" verfolgt Bitmine das Ziel, 5 Prozent des gesamten ETH-Angebots zu kontrollieren. Das entspricht rund 6 Millionen Token. Im September 2025 folgte eine weitere Kapitalerhöhung über 365 Millionen USD zu 70 USD pro Aktie. Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich über Aktienemissionen, nicht über Fremdkapital. Damit unterscheidet sich Bitmine strukturell von vielen gescheiterten Krypto-Wetten der Vergangenheit.

In wenigen Monaten baute das Unternehmen eine Position von praktisch null auf über 4 Millionen ETH auf. Zu den Investoren zählen Ark Invest, Founders Fund, Galaxy Digital und Kraken.

Unrealisierte Verluste in historischer Grössenordnung

Die Zahlen ordnen Bitmines Position unter die grössten Handelsverluste der Geschichte ein. Bei einer hypothetischen Liquidation lägen die realisierten Verluste auf dem Niveau von Jerome Kerviels Derivatehandel bei der Societe Generale 2008 mit 6.7 Milliarden USD. Auch das "London Whale"-Debakel bei JP Morgan 2012 mit 6 Milliarden USD bewegt sich in dieser Grössenordnung. Der Zusammenbruch von Archegos Capital Management 2021 mit 10 Milliarden USD Verlust führt die Rangliste bisher an.

Allerdings hinkt der oft auf sozialen Medien zirkulierende Vergleich in mehreren Punkten. Bitmines Verluste sind unrealisiert. Es besteht keine Fremdfinanzierung und somit kein Risiko erzwungener Liquidationen durch Margin Calls. Gleichzeitig handelt es sich um eine öffentlich kommunizierte, langfristige Strategie - nicht um unautorisierten Handel.

Ethereum-Schwäche belastet die Rechnung

Ethereum erreichte im August 2025 ein Allzeithoch von 4'946 USD. Seither ist der Kurs um rund 57 Prozent gefallen. Bitmine kaufte über den gesamten Zeitraum hinweg, wobei der Durchschnittspreis bei etwa 3'800 bis 3'900 USD liegt. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf geschätzt 16 Milliarden USD. Der aktuelle Marktwert der Bestände liegt bei rund 8 Milliarden USD.

"Diese Tweets verfehlen den Punkt einer Ethereum-Treasury[-Company]. Bitmine ist darauf ausgelegt, den Preis von ETH zu verfolgen. Unrealisierte Verluste sind während Krypto-Abschwüngen kein Bug - sie sind ein Feature." - Tom Lee, Chairman, Bitmine Immersion Technologies

Bitmine beziffert seine gesamten Krypto- und Cash-Bestände auf rund 9.5 Milliarden USD. Die jährlichen Staking-Erträge liegen bei geschätzten 164 Millionen USD. Für die Aktionäre sieht die Bilanz bislang allerdings verheerend aus. Die BMNR-Aktie notiert nahe ihrem Mehrmonatstief. Wer bei der September-Kapitalerhöhung zu 70 USD einstieg, sitzt folglich auf massiven Verlusten.

Das MicroStrategy-Modell für Ethereum

Bitmines Ansatz folgt dem Vorbild von MicroStrategy, das unter Michael Saylor zur grössten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Company wurde. Bitmine positioniert sich als Pendant für Ethereum. Konkret bezeichnet sich das Unternehmen als grösste Ethereum-Treasury-Company weltweit und zweitgrösste Krypto-Treasury nach MicroStrategy.

Bitcoin hat sich seit MicroStrategys ersten Käufen 2020 vervielfacht. Ethereum hingegen notiert weit unter den Kaufkursen von Bitmine. Lees Überzeugung bleibt dennoch unerschüttert. Die On-Chain-Aktivität und Fundamentaldaten hätten sich in den vergangenen Monaten solide entwickelt, erklärte er. Die ETH-Preise seien trotz starker Fundamentaldaten gefallen.

Ob die Strategie aufgeht, hängt vollständig vom Ethereum-Kurs ab. Bei einem ETH-Preis von 3'800 USD wäre Bitmine ungefähr am Break-even. Lee hatte zuvor prognostiziert, ETH könne 12'000 USD bis Ende 2025 erreichen. Davon ist der Markt derzeit weit entfernt.