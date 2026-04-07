IWF warnt vor systemischen Risiken tokenisierter Finanzprodukte

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht in der wachsenden Tokenisierung realer Assets ein strukturelles Risiko für die globale Finanzstabilität. In einem neuen Bericht mit dem Titel "Tokenized Finance" beschreibt der IWF-Cheffinanzvolkswirt die Technologie als "strukturelle Neuverteilung von Vertrauen im Finanzsystem".

Der Markt für tokenisierte Real-World Assets (RWAs) hat rund 27.5 Milliarden USD erreicht, über 12 Milliarden USD davon entfallen auf tokenisierte US-Staatsanleihen. Seit Jahresbeginn 2026 wuchs das Segment um 66%. Gleichzeitig verarbeiten Stablecoins mittlerweile 1.8 Billionen USD pro Monat. Vor diesem Hintergrund legt der IWF einen 5-Säulen-Politikplan vor, der unter anderem die Verankerung tokenisierter Abwicklung in Wholesale-CBDCs fordert.

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Warum der IWF Tokenisierung als Systemrisiko einstuft

Das Kernargument des Berichts betrifft die Geschwindigkeit. Traditionelle Finanzsysteme nutzen Verzögerungen als Sicherheitspuffer: End-of-Day Settlement, Batch Processing, zweitägige Abwicklungsfenster. Diese Mechanismen geben Regulierern Zeit einzugreifen. Tokenisierung eliminiert genau diese Puffer. Sogenanntes "Atomic Settlement" macht Transaktionen sofort final - Smart Contracts können Margin Calls und Liquidierungen automatisch auslösen. In Krisenzeiten beschleunigt sich dadurch ein Ausverkauf ohne menschliche Intervention.

IWF-Cheffinanzvolkswirt Tobias Adrian formuliert es direkt: Stress-Ereignisse würden sich wahrscheinlich schneller entfalten und liessen weniger Zeit für diskretionäre Eingriffe. Auffällig ist die Parallele, die der IWF zieht. Der Bericht vergleicht die IWF Tokenisierung Risiken mit der Verbriefung der 2000er Jahre. Damals verwandelten Banken Subprime-Hypotheken in handelbare Instrumente. Die Risikostreuung wirkte breit, dann machten Intransparenz und Hebelwirkung eine Immobilienkrise zur globalen Systemkrise. Der IWF identifiziert ausserdem ein Konzentrationsrisiko: Ein gemeinsames Ledger könnte dutzende bilaterale Verbindungen ersetzen und so zum kritischen Single Point of Failure werden.

Stablecoins als Achillesferse

97% aller Stablecoins sind auf den US-Dollar denominiert. Der IWF vergleicht sie strukturell mit Geldmarktfonds - stabil in ruhigen Zeiten, anfällig für Runs bei Vertrauensverlust. Denn Stablecoins ohne Zugang zu Zentralbankreserven besitzen keinen Lender of Last Resort. Im Stress-Szenario fehlt der Backstop.

Für Schwellenländer sieht Adrian besondere Gefahren. Weit verbreitete Adoption dollargebundener Stablecoins könnte die Nachfrage nach Inlandswährungen untergraben und so die monetäre Souveränität schwächen. Schwellenländer seien "besonders exponiert", wenn global tätige private Stablecoins in Märkten mit schwächeren Währungen Fuss fassen. Tokenisierte Assets bewegen sich instantan über Jurisdiktionsgrenzen hinweg, nationale Krisenmanagement-Rahmen greifen dann nicht mehr.

Adrian fordert daher höhere Liquiditätspuffer und konservativere Margenvorgaben für Stablecoins ohne Zentralbank-Zugang, um das Abwicklungsrisiko auf Infrastrukturebene zu kompensieren.

IWFs 5-Säulen-Plan für regulierte Tokenisierung

Der Bericht skizziert drei mögliche Szenarien für tokenisierte Finanzmärkte. Im Optimalszenario verankern Wholesale-CBDCs das System. Im schlechtesten Fall dominieren private Stablecoins bei geschwächten öffentlichen Backstops. Dazwischen liegt ein fragmentierter Flickenteppich inkompatibler nationaler Plattformen.

Um das Optimalszenario zu erreichen, formuliert der IWF fünf Politiksäulen: tokenisierte Abwicklung in Wholesale-CBDCs verankern, konsistente Regulierung nach dem Prinzip "Same Activity, Same Risk, Same Regulation" durchsetzen, rechtliche Klarheit für tokenisierte Vermögenswerte schaffen, Interoperabilitätsstandards zwischen Plattformen definieren und Liquiditätsinstrumente von Zentralbanken an automatisierte Umgebungen anpassen.

Der IWF fordert ausserdem Pflicht-Audits und Override-Mechanismen für systemisch wichtige Smart Contracts. Notfall-Pausenfunktionen sollen sicherstellen, dass rechtliche Mandate für Finanzstabilität über automatisierter Ausführung stehen.

Industrie baut bereits Infrastruktur auf

Der IWF-Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem institutionelle Akteure die Tokenisierung aktiv vorantreiben. Die NYSE kooperiert mit Securitize an einer 24/7-Plattform für tokenisierte Wertpapiere. Im März 2026 genehmigte die SEC einen Nasdaq-Antrag für den Handel tokenisierter Aktien auf demselben Orderbuch wie traditionelle Wertpapiere. Bereits im Dezember 2025 erhielt die DTCC einen No-Action Letter für die Tokenisierung bestimmter verwahrter Assets. BlackRock und JPMorgan Chase führen aktive Pilotprojekte durch.

Die Zahlen sprechen eine andere Sprache als die Vorsicht des IWF. Während der Fonds warnt, schaffen NYSE, Nasdaq und DTCC Fakten. Kritiker bemängeln denn auch, der IWF behandle den Status quo als implizit sicher und vernachlässige bestehende Risiken im traditionellen Finanzsystem. Andere warnen hingegen: Zu vorsichtige Regulierung könnte genau den Infrastrukturaufbau bremsen, der die vom IWF geforderte Stabilität erst ermöglicht.

Ob Wholesale-CBDCs tatsächlich als Anker taugen, hängt von ihrer technischen Reife und politischen Akzeptanz ab. Adrian selbst setzt ein Zeitfenster von 12 bis 24 Monaten, danach sei die Infrastruktur für Billionen an Assets vollständig aufgebaut. Der Bericht ist damit die bisher detaillierteste Politikbewertung des IWF zu systemischen Risiken der Tokenisierung.