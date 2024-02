Bored Ape-Erfinderteam Yuga Labs erwirbt die Moonbirds-Marke

Yuga Labs, das weithin als führendes NFT-Studio gilt, erweitert seine Reichweite. Das Unternehmen hat die Übernahme von PROOF bekannt gegeben, das mehrere NFT-Kollektionen wie die einst renommierte Moonbirds-Kollektion besitzt. Yuga möchte die Kollektion in seine Metaversum-Plattform Otherside einbinden.

Das Studio ist seit 2021 im Bereich der nicht-fungiblen Token (NFTs) tätig. Yugas erste Kollektion, der Bored Ape Yacht Club (BAYC), war ein sofortiger Erfolg. Seitdem hat das Unternehmen viele andere bemerkenswerte Kollektionen wie Otherside, Crypto Punks und Meebits erstellt und erworben. Jetzt erweitern sie ihren virtuellen Zoo um Moonbirds. Das Team hat die Details der Übernahme noch nicht bekannt gegeben und auch der Gesamtpreis bleibt unbekannt. Kevin Rose, der Mitbegründer von Moonbirds, wird allerdings als Berater an Bord bleiben, während die Übernahme alle PROOF-Projekte sowie deren Teams (Moonbirds, Oddities, Grails und das PROOF Collective) umfasst.

Der nächste Schritt wird die Implementierung der Moonbirds NFTs in die Metaversum-Plattform "Otherside" sein. Otherside wird in Zusammenarbeit mit Improbable Worlds und Animoca Brands entwickelt. Das Web3-native Metaversum arbeitet auf dem Ethereum-Netzwerk und führt ApeCoin als native Währung ein. The Otherside verbindet Spielelemente mit dem NFT-Eigentum und ermöglicht es den Spielern, virtuelle Ländereien zu erforschen, zu bauen und Geld zu verdienen. Die Plattform von Yuga verspricht nahtlose Interaktionen zwischen mehr als 10'000 Spielern gleichzeitig und strebt dabei eine Zugänglichkeit über Webbrowser und mobile Geräte an.

Wie erwartet, stieg der Kurs der Moonbirds-NFTs nach der Ankündigung der Übernahme rasch an. Einige Nutzer stellten jedoch fest, dass es bereits in den Tagen vor der Bekanntgabe zu einem aussergewöhnlichen Anstieg des Handelsvolumens kam. Die Wallets, die sich vor der Ankündigung mit Moonbirds eingedeckt hatten, sitzen nun auf einem Gewinn von Hunderttausenden von Dollar. Einige Personen auf Social Media vermuteten daher, dass Händler mit Insiderwissen handelten.

Abgesehen von den Anschuldigungen des Insiderhandels war die Krypto-Community mit einer bestimmten Entscheidung des Yuga Labs-Teams nicht zufrieden. Nämlich den Moonbirds-Gründer Kevin Rose an Bord zu behalten. Unter der Führung des amerikanischen Unternehmers sammelte das PROOF-Team nach der Prägung der Kollektion (engl. = Mint) fast 100 Millionen Dollar ein. Er versprach den Inhabern verschiedene Vorteile für den Kauf und das Halten der NFTs. Viele Käufer sind allerdings der Meinung, dass Rose die Moonbirds-Sammlung verlassen hat, ohne seine Versprechen jemals einzulösen.

My initial reaction: I fucking hate this.

Great for Moonbirds holders who wanted an exit. Nothing wrong with them celebrating it.

But Moonbirds has been one of the worst run projects in the history of NFTs. They made close to $100m and didn't follow through on their promises.… https://t.co/gFGnX77jZ5

— Adam Hollander (@HollanderAdam) February 16, 2024