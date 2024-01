Tadeo von Phoenix Labs über MakerDAO und den DAI-Stablecoin

MakerDAO ist ein DeFi-Pionier, der 2015 als ein Protokoll auf der Ethereum Blockchain gegründet wurde. Das Herzstück des MakerDAO-Ökosystems ist der protokolleigene Stablecoin, DAI. Das Projekt gilt als eines der erfolgreichsten dezentralen Kreditprotokolle und ist die Heimat des führenden dezentralen Dollar-Stablecoins.

MakerDAOs Stablecoin DAI ist so konzipiert, dass er eine 1:1-Bindung an den US-Dollar aufrechterhält. Diese Stabilität wird durch ein einzigartiges System von Smart Contracts und Collateralized Debt Positions (CDPs) erreicht. Nutzer, die DAI erhalten möchten, können ihre Kryptowährungen als Sicherheiten verpfänden und erhalten DAI proportional zum Wert der verpfändeten Vermögenswerte. MakerDAOs innovativer Ansatz zur Schaffung einer stabilen Kryptowährung hebt sich von den traditionellen fiat-gebundenen Alternativen ab und bietet eine dezentralisierte und transparente Lösung in der sich ständig entwickelnden DeFi-Welt.

Ein wichtiger Aspekt von MakerDAO ist sein dezentrales Governance-Modell. Der Entscheidungsprozess wird von MKR-Token-Inhaber vorangetrieben, die das Recht haben, über Vorschläge und Änderungen am Protokoll abzustimmen. Dieser gemeinschaftsgesteuerte Ansatz stellt sicher, dass die Parameter der Plattform, die Risikomanagement-Strategien und die allgemeine Richtung mit der kollektiven Vision der Nutzerbasis übereinstimmen. Ein Gespräch mit Tadeo, Developer Relations Lead bei Phoenix Labs, einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf Smart Contracts für DeFi spezialisiert hat und massgebend an der Entwicklung des MakerDAO-Protokolls beteiligt ist.

Was ist DeFi und warum sollten wir uns dafür interessieren?

Der Begriff Decentralized Finance (DeFi) bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die auf Blockchains basieren. Blockchains ermöglichen es, dass diese Dienstleistungen transparent, programmierbar und vor allem für jeden zugänglich sind.

Geld ist ein sensibler und wichtiger Aspekt unseres Lebens. Auf die eine oder andere Weise haben wir alle die Schattenseiten des derzeitigen Systems erfahren. Transparente Systeme sorgen für weniger Korruption (weil jeder sehen kann, was vor sich geht) und mehr Sicherheit ("Anti-Fragilität"). Durch programmierbares Geld können diese Systeme automatisiert und konfigurierbar sein. Wir können die besten Teile verschiedener Systeme mischen und zusammenfügen, um neue Systeme zu schaffen. Das macht die gesamte Branche weitaus besser, als wenn jeder für sich allein bauen würde.

Das Finanzwesen ist eine Dienstleistung, die umso mehr kostet, je weniger Geld man hat. Auch der Service, den man erhält, ist mit begrenzten Mitteln schlechter. Man hat einfach keinen Zugang zu denselben Funktionen und Dienstleistungen wie diejenigen, die finanziell besser gestellt sind. DeFi bietet allen den gleichen Zugang zu genau den gleichen Kosten.

Wie würden Sie jemandem, der neu in der Blockchain-Welt ist, MakerDAO erklären?

MakerDAO ist wie eine Pfandleihe auf der Blockchain: Sie können Ihre Token hinterlegen und sich etwas leihen. Aber das ist nicht der spannendste Teil des Systems. Für mich ist der spannendste Teil, dass die Kredite in DAI ausgegeben werden. DAI ist ein dezentraler Stablecoin, den jeder nutzen kann, um Geld zu empfangen, zu halten, zu investieren und damit zu bezahlen. Im Gegensatz zum traditionellen Fiat-Währungssystem können Nutzer einer Gemeinschaft beitreten, ihre Entwicklung beeinflussen und mitbestimmen, wie das System verwaltet wird.

Was sind die Hauptunterschiede zwischen einem zentralisierten und einem dezentralisierten Stablecoin?

Der Hauptunterschied besteht darin, wohin man sein Vertrauen setzt. Die Frage ist: Vertrauen Sie eher einem privaten System oder einem öffentlichen System? Ein Unternehmen kann Änderungen sofort vornehmen, ist äusserst effizient und kann Kunden bei Fehlern helfen, z.B. wenn sie ihr Passwort verlieren oder Geld an die falsche Person schicken. Eine dezentralisierte Organisation nimmt Änderungen im Konsens vor, kann die Bedürfnisse und Wünsche einer Vielzahl von Interessengruppen berücksichtigen und ermöglicht es dem Nutzer, seine Souveränität zu bewahren.Er wird nicht daran gehindert, mit seinem Eigentum zu tun, was er möchte.

Es gibt weitere Unterschiede in der Gestaltung der Systeme selbst. Vor allem die Art und Weise, wie sie neue Währungen ausgeben und wie sie ihre Stabilität aufrechterhalten.

Satoshis ursprüngliche Vision war es, alternatives Geld zu schaffen. Warum handeln die Nutzer selbst auf der Blockchain immer noch hauptsächlich in Fiat-Währungen?

Im Bitcoin-Whitepaper heisst es: "Eine reine Peer-to-Peer-Version des elektronischen Geldes würde es ermöglichen, Online-Zahlungen direkt von einer Partei zur anderen zu senden, ohne den Umweg über ein Finanzinstitut. Digitale Signaturen sind ein Teil der Lösung, aber die Hauptvorteile gehen verloren, wenn immer noch eine vertrauenswürdige dritte Partei erforderlich ist, um doppelte Ausgaben zu verhindern." Satoshis Vision ist nach wie vor gültig; ein alternatives Geldsystem, das sich nicht auf zentralisierte Instanzen verlässt, ist im Aufbau. Meiner Meinung nach ist es immer noch ein Erfolg, wenn die Nutzer Stablecoins (die an Fiat-Währungen gekoppelt sind) anstelle von Bitcoin oder Ether verwenden. Man kann sie senden und empfangen, ohne dass man ein Finanzinstitut braucht, und vermeidet so viele der Gefahren des derzeitigen Systems.

Zur Veranschaulichung: Selbst mit einem sehr unausgereiften System ist es billiger, schneller und sicherer, Stablecoins an jemanden auf einem anderen Kontinent zu senden, als digitale Fiat-Zahlungssysteme zu verwenden. Es gibt keine versteckten Gebühren, Sperrzeiten oder Informationsverluste, wie sie bei SWIFT- und FedWire-Problemen auftreten können.

Warum die Nutzer diese Systeme bevorzugen, hat mit ihrer Realität zu tun. Unabhängig davon, was wir in der digitalen Welt tun, sind wir täglich von Fiat-Währungen durchdrungen. Ich lebe in Europa, also basiert mein Leben auf dem Euro. Ich neige dazu, die Nutzung von Bitcoin und Ether durch die Menschen von zwei Seiten zu betrachten. Die erste ist die Spekulation, ähnlich wie die Leute Aktien von Unternehmen kaufen oder ins Casino gehen. Die zweite ist die Nutzung als Abonnement. Anstatt für Dienste wie ChatGPT, Netflix oder Microsoft Office zu bezahlen, kaufen die Leute Ether, um Software auszuführen.

Glauben Sie, dass der dezentrale Stablecoin-Markt ein "Winner-take-all"-Markt ist oder gibt es Platz für konkurrierende Projekte?

Ähnlich wie bei der Frage nach zentralisierten oder dezentralisierten Stablecoins kommt es auf die Vorlieben der Nutzer an. Spezifische Blockchains bieten eine einzigartige Möglichkeit für jeden Nutzer, seine spezifischen Präferenzen zu wählen. Dies führt zu einer Welle von verschiedenen Stablecoins, die spezifische Bedürfnisse und Wünsche erfüllen. Ich glaube, dass wir jeden Tag unsere Stimme abgeben, indem wir entscheiden, wofür wir unser Geld ausgeben. Wenn ich eine Pizza kaufe, stimme ich dafür, dass es mehr Pizza auf der Welt gibt. In ähnlicher Weise wählen Sie mit dem Geld, das Sie besitzen und verwenden. Wenn Sie kanadische Dollar besitzen, stimmen Sie dafür, dass es mehr kanadische Dollar gibt. Damit unterstützen Sie die Projekte, die mit kanadischen Dollar (durch Staatsschulden) finanziert werden. Sie stimmen dafür, dass diese Projekte finanziert werden.

Wenn Sie einen Stablecoin verwenden und halten, erhöhen Sie damit die Nachfrage nach diesem. Im Grunde genommen stimmen Sie dafür, dass er erfolgreich ist. Derzeit gibt es Stablecoins, die nur durch Kryptowährungen gedeckt sind. Andere sind nur durch reale Vermögenswerte (RWAs) gedeckt. Wieder andere, wie DAI, sind durch eine Mischung aus beidem gedeckt. Wenn Sie also zum Beispiel DAI halten, stimmen Sie für den Erfolg eines gemischt besicherten Stablecoins.

Die regulatorischen Entwicklungen - insbesondere in den USA - haben einige Marktteilnehmer aufgeschreckt. Wie sehen Sie die Zukunft von (un)reguliertem DeFi?

Ich denke für die Regulierungsbehörden, die in erster Linie länderspezifisch oder zumindest regionalspezifisch sind, ist die Bewertung eines weltweiten Systems schwierig. Ich wünsche die Möglichkeit für Nutzer, das gewünschte Regulierungsniveau selbst wählen zu können, um so ein faireres globales System zu schaffen. Vorschriften schützen die Nutzer, schränken aber auch ihre Handlungsmöglichkeiten ein. DeFi gibt den Nutzern die einzigartige Möglichkeit, selbst zwischen Freiheit und Schutz zu wählen. Dies geschieht auf jeder Stufe des DeFi-Technologie-Stacks. Auf der Ebene der Wallets können Sie beispielsweise eine zentrale Verwahrstelle nutzen, die Ihnen hilft, Ihr Passwort wiederzufinden, wenn Sie es verloren haben. Alternativ können Sie eine Selbstverwahrungslösung nutzen, die Ihnen völlige Freiheit (und volle Verantwortung) für die von Ihnen vorgenommenen Überweisungen gibt.

MakerDAO hat kürzlich eine Sparquote für DAI eingeführt, die durch Treasury-Renditen finanziert wird. Ist das nicht ein Rückschritt zum traditionellen Bankwesen?

Genauer gesagt ist die DAI-Sparrate (Dai Savings Rate, DSR) die Umverteilung der Gesamteinnahmen von Maker an die Nutzer. Ein Teil dieser Einnahmen sind angesichts des hohen Zinssatzes heutzutage Treasury-Zinsen, aber sie stammen auch aus Krypto-Krediten. Ich denke nicht, dass DeFi isoliert existieren sollte. Es sollte ein Teil der Welt sein und hoffentlich in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Zu der spezifischen Frage: Es ist kein Rückschritt, sondern eine Innovation. Wo sonst im traditionellen Bankensystem kann man eine Währung halten, mit der man sowohl bezahlen als auch den risikofreien Zinssatz des Marktes verdienen kann? Die Nutzer müssen heute eine Wahl treffen: Sie müssen Finanzfachleute oder Bankplattformen für das Privileg bezahlen, auf Instrumente wie Treasury-Bills oder ETFs zugreifen zu können, die ihrerseits von Händlern nicht als Zahlungsmittel akzeptiert werden. In beiden Fällen hat der Nutzer keine Kontrolle über sie. Sie befinden sich in der Bilanz der Bank oder der Plattform, was auch bedeutet, dass sie letztlich der Bank gehören und nicht dem Nutzer.

Was ist nötig, um die Fusion zwischen DeFi und traditionellem Finanzwesen Wirklichkeit werden zu lassen?

Es geht langsam voran, aber ich denke, das Haupthindernis ist die regulatorische Unsicherheit. Geld ist ein sensibles Thema, daher ist es verständlich, dass die Regulierungsbehörden mit Angst auf den Aufstieg von Blockchain, Krypto und DeFi reagiert haben. Als Branche können wir Regulierungsbehörden und Bürger über die Aspekte von DeFi aufklären, von denen wir für alle einen Vorteil erhoffen.

Was ist Spark?

Spark ist vieles, aber es hat eine einzige Aufgabe: die Stärkung des DAI-Ökosystems. Zu diesem Zweck hat Spark SparkLend, eine Kreditplattform, die es Nutzern ermöglicht, DAI zu einem vorhersehbaren Satz zu leihen. Es ist ein fester Zinssatz, bis eine Abstimmung über dessen Änderung stattfindet. Nach einer Abstimmung werden die Nutzer mindestens zwei Wochen vor einer Änderung benachrichtigt und über den neuen Zinssatz informiert. Im Wesentlichen ist Spark das Protokoll, mit dem die oben beschriebene DAI-Sparrate (DSR) verdient wird.

Ausserdem ist Spark ein Maker SubDAO, der die Aufgabe hat, dem Ökosystem Kapital zuzuweisen. In naher Zukunft, wenn die SubDAO im Jahr 2024 lanciert wird, wird die Spark-SubDAO den Protokollen Liquidität zur Verfügung stellen, sodass sie sich ganz auf die Nachfrageseite konzentrieren können.

Tadeo leitet den Bereich Developer Relations bei Phoenix Labs - einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf Smart Contracts für DeFi spezialisiert hat. Als Mitwirkender im MakerDAO-Ökosystem hilft Tadeo dabei, die Fähigkeiten von MakerDAO durch die Entwicklung von Spark zu steigern, dem Lending-Protokoll hinter der DAI Savings Rate (DSR) und Saving DAI (sDAI), sowie anderen Kernkomponenten der MakerDAO-Lending-Fazilitäten.