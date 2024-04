Wird das Bitcoin-Halving ein „Sell the News“-Ereignis?

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin (BTC) hatte einen wackeligen Start in das neue Quartal und schloss die letzte Woche unter 70'000 USD, bevor die Kryptowährung am frühen Montag wieder über 72k USD stieg. Ausserdem airdroppte das DeFi-Protokoll Ethena seinen ENA-Token, Ripple kündigte einen Stablecoin an und die Ethereum Foundation schlug vor, die Ausgabe von ETH zu reduzieren. Diese Woche erkunden wir:

Die Positionierung des Marktes im Vorfeld des Bitcoin-Halving

Ethenas ENA-Airdrop

Allzeit hohe Aktivität an den Derivatemärkten

Ist das nächste Bitcoin-Halving ein "Sell the News"-Ereignis?

Die vierte Halbierung der programmatischen Bitcoin-Inflation (Halving) steht vor der Tür. Wir haben letzte Woche gezeigt, dass die kurzfristigen Auswirkungen früherer Halvings gemischt waren, während die langfristige Entwicklung positiv war. Wenn wir diesen Trend weiter aufschlüsseln, können wir sehen, dass die Renditen von BTC zwischen 292% und über 8'000% lagen. Bei zwei der drei letzten Halvings stiegen die Preise einen bzw. drei Monate später stark an. Bei allen drei Halvings stiegen die Kurse neun und 12 Monate danach.

Eine Stichprobengrösse von drei ist nicht unbedingt gross genug, um schlüssig zu sein. Es ist auch wichtig zu beachten, dass andere positive Ereignisse in der Branche zu den Gewinnen beigetragen haben. Als Anzeichen für die nächste Woche haben wir festgestellt, dass die implizite Volatilität (IV) von Bitcoin für verschiedene Verfallstermine am Wochenende kurzzeitig in die Höhe geschnellt ist und damit den Abwärtstrend der letzten Woche umgekehrt hat. Die IV für Verfallstermine in den nächsten zwei Wochen ist am stärksten angestiegen, nämlich von 59% auf 71% innerhalb von nur zwei Tagen. Dies deutet darauf hin, dass die Erwartungen an die kurzfristige Volatilität zunehmen.

Die vielleicht grösste Unsicherheit bei der Preisvorhersage ist der enorme Erfolg der ETFs. 11 börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds sind bereits zu bedeutenden Inhabern des Vermögenswerts geworden und machen mehr als 4% des Gesamtangebots aus. Es stellt sich die Frage, ob die Nachfrage anhalten und das Angebot zusätzlich unter Druck setzen wird, was in Kombination mit der Halbierung der Ausgabe zu einer echten Verknappung führen könnte. Betrachtet man die Nettomittelflüsse für alle ETFs mit Ausnahme der Grayscale-ETFs, so kann man feststellen, dass fast jeden Tag positive Mittelzuflüsse zu verzeichnen waren. Das deutet darauf hin, dass nach wie vor eine starke Nachfrage besteht.

Die meisten Abflüsse betrafen den GBTC von Grayscale, der eine Menge BTC hält, die seit Jahren im vorkonvertierten Fonds eingeschlossen waren. Diese Trend war also zu erwarten. Im Falle einer bärischen Umkehr könnte der Markt jedoch mit Bitcoin überschwemmt werden, was eine Unsicherheit darstellen würde.

Ethenas ENA-Token erlebt eine starke Rallye nach dem Airdrop

Letzte Woche führte Ethena Labs einen Airdrop seines Governance-Tokens ENA für frühe Anwender seines synthetischen Dollars USDe durch. Der Handel mit dem Token begann am 2. April.

Typischerweise erleben Airdrop-Token einen anfänglichen Anstieg und dann einen Ausverkauf. ENA hat sich diesem Trend widersetzt und wird derzeit über 1.1 USD gehandelt. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 97% im Vergleich zu seinem Startwert von 0.58 USD. Das Handelsvolumen von ENA-USDT überstieg in den Stunden nach dem Airdrop 200 Mio. USD, ist aber seitdem um das Zehnfache auf etwa 20 Mio. USD zurückgegangen.

Das kumulative Volumendelta (CVD) zeigt, dass Binance die stärkste Kaufaktivität für den ENA-Token verzeichnete, während kleinere Börsen wie HTX und KuCoin Nettoverkäufe registrierten. ENA wurde für das Farming im Binance Launch Pool gelistet, was wahrscheinlich einer der Hauptgründe für seine Beliebtheit an der Börse war.

Am Tag des Airdrops forderten Nutzer 250 Millionen ENA ein, wobei die meisten Wallets laut Kaiko's Wallet Data zwischen 8 Uhr und 13 Uhr ihre Token erhielten. Die durchschnittliche Airdrop-Grösse lag zwischen 5k und 20k ENA.

Open Interest erreicht Allzeithochs

Das Open Interest an BTC- und ETH-Terminkontrakten erreichte in USD ein Allzeithoch. Der Handel mit Perps ist seit Anfang des Jahres kontinuierlich gestiegen und erreichte Anfang März ein Zweijahreshoch, bevor er die vorherigen Rekordwerte übertraf.

Trotz der erhöhten Aktivität sind die Finanzierungsraten für BTC und ETH in der vergangenen Woche gesunken. Niedrigere Finanzierungssätze deuten auf eine geringere übermässige Nachfrage seitens der bullischen Händler hin, die eine grössere Hebelwirkung anstreben.

Bitcoin schneidet risikoadjustiert besser als Gold ab

Anfang April erreichte die realisierte 30-Tage-Volatilität von Bitcoin den höchsten Stand seit Ende 2022 und übertraf damit deutlich die Volatilität traditioneller Vermögenswerte wie Gold. Trotz dieser erhöhten Volatilität bieten Kryptoanlagen weiterhin starke risikobereinigte Renditen, wobei BTC die meisten anderen Anlagen weit hinter sich lässt. Insbesondere hat Bitcoin Gold übertroffen und Ether hat den Nasdaq 100 übertroffen. Das zeigt, dass Krypto-Investitionen einen ausreichenden Ausgleich für ihre Volatilität bieten können.

Derzeit liegt BTC 4.6% unter seinem jüngsten Allzeithoch, liegt aber immer noch über 77% über seinem Jahrestief und hat seit seinem 5-Jahres-Tief einen beeindruckenden Anstieg von 1'318% verzeichnet. Die Zulassung von Spot-ETFs hat die Glaubwürdigkeit von BTC bei den traditionellen Anlegern erhöht. BlackRock hat kürzlich Wall Street-Schwergewichte wie Citadel Securities, Goldman Sachs, Citigroup und UBS als Authorized Participants (AP) aufgenommen.

ETH-Liquidität erholt sich trotz langsamer Preisentwicklung

ETH hat sich bei der globalen zentralen Börsenliquidität deutlich verbessert, obwohl sich der Preis langsamer entwickelt als bei BTC und vielen Altcoins. Die Markttiefe von 2%, die sich aus der Anzahl der Gebote und Nachfragen an den 32 von uns abgedeckten Börsen ergibt, hat sich von einem Jahrestief von 255 Mio. USD im Oktober auf heute 400 Mio. USD erhöht. Die Markttiefe erreichte im März einen Mehrjahreshöchststand, als ETH kurzzeitig die Marke von 4k USD überschritt. Insgesamt ist es klar, dass die Market Maker zurückgekehrt sind und die Händler sich über eine verbesserte Liquidität freuen.

Goldgedeckte Token stossen trotz ATH-Preisen auf wenig Interesse

Obwohl der Goldpreis Rekordhöhen erreicht hat, ist es dem Handelsvolumen von goldgedeckten Krypto-Token nicht gelungen, die Spitzenwerte zu übertreffen, die während der Anfangsphase des Russland-Ukraine-Konflikts im Februar 2022 erreicht wurden. Interessanterweise ist das kombinierte Volumen der beiden wichtigsten goldgedeckten Token, PAX Gold (PAXG) und Tether Gold (XAUT), in der zweiten Märzhälfte zurückgegangen, trotz des anhaltenden Anstiegs der Spotpreise. Das Handelsvolumen von goldgedeckten Token ist deutlich geringer als das von fiat-gedeckten Stablecoins, die nach wie vor der bevorzugte sichere Hafen für Krypto-Händler sind.