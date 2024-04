Ripple lanciert eigenen Stablecoin: das Ende für XRP?

Der Markt für US-Dollar-Stablecoins ist aktuell in den Händen zweier Firmen konzentriert: Tether und Circle. Neu möchte Ripple Blockchain-Zahlungen mit einem Dollar-Stablecoin über den XRP Ledger ermöglichen. Wirft das Unternehmen das Handtuch für die eigene Kryptowährung XRP?

Ripple wurde 2012 als Krypto-Startup mit dem Ziel gegründet, ein dezentralisiertes digitales Zahlungssystem zu schaffen. Das Unternehmen wollte kostengünstige grenzüberschreitende Transaktionen ermöglichen und sich von Bitcoin durch eine skalierbarere Lösung unterscheiden. Grundlage dieses Zahlungsnetzwerks sollte die Kryptowährung XRP sein - früher auch unter dem Namen "Ripple" bekannt. Über die vergangene Dekade hatte die Firma allerdings Mühe, XRP als Zahlungsmittel zu etablieren. Stattdessen möchte Ripple jetzt den lukrativen Stablecoin-Markt in Angriff nehmen.

Stablecoins sind eine Art von Kryptowährung, die das Beste aus beiden Welten bieten soll: die sofortige Verarbeitung und Sicherheit von Krypto-Zahlungen sowie die stabilen Bewertungen von Fiat-Währungen. Grundsätzlich wird der Wert eines Stablecoins deshalb an eine Fiat-Währung wie den US-Dollar gebunden. So sind sie beliebt als Basispaare für den Krypto-Handel an zentralisierten sowie dezentralisierten Börsen. Aktuell befinden sich beeindruckende 154 Milliarden US-Dollar in Stablecoins im Umlauf.

Die führenden Stablecoins werden durch zentrale Anbieter verwaltet und mit liquiden Dollar-Äquivalenten unterlegt. Der USDT-Stablecoin des ersten und grössten Akteurs, Tether, steht bei über 100 Milliarden US-Dollar. Davon sind laut der eigenen Website rund 65% in US-Staatsanleihen angelegt. Die restlichen 35% sind durch Reverse-Repo-Geschäfte, Geldmarktfonds und kleinere Einzelpositionen gedeckt. Generierte Renditen gehen alle an Tether selbst, Nutzer des Stablecoins erhalten keine Ausschüttung. Schätzungen zufolge erzeugte Tether mit dieser Strategie 6.2 Mrd. USD im vergangenen Jahr; enorme Zahlen für ein Unternehmen mit nur 100 Angestellten. Es ist also nachvollziehbar, weshalb Ripple in das Stablecoin-Geschäft einsteigen möchte.

USDT @tether_to produced an estimated $6.2 billion in net income in 2023.

That's 78% of the number Goldman Sachs did ($7.9bn) and 72% of Morgan Stanley's ($8.5b).

They have ~100 employees. GS has 49,000. MS has 82k.

Source @MaelstromFund pic.twitter.com/4GjVZZHjBr

— Teddy Fusaro (@teddyfuse) April 7, 2024