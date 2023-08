Bitcoin-Preis konsolidiert nach Ausverkauf

Die komplette Übersicht zum aktuellen Geschehen an den (Krypto-)Märkten. Alles um den jüngsten Bitcoin-Abschwung zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion.

Nach einer zweimonatigen Konsolidierung in der Widerstandszone um 30'000 USD führte eine 18%ige Korrektur den Bitcoin (BTC)-Preis an den temporären Tiefstand vor dem BlackRock ETF-Antrag. Wie im vergangenen Marktkommentar bereits erläutert, wurde der Ausverkauf primär durch Liquidationen von gehebelten Derivatepositionen getrieben. In den zehn Tagen seit der Korrektur bewegte sich der Bitcoin-Preis in einer engen Handelsspanne von rund 5%.

Generell sind Konsolidierungen nach massgebenden Bewegungen als Anzeichen für eine Kontinuierung des jüngsten Trends einzustufen. Ein Verlust der Unterstützungszone in der aktuellen Preisregion würde die bärische Trendwende beziehungsweise das Ende der Serie von höheren Höchstständen und tieferen Tiefständen bestätigen. Es ist eine generelle Apathie an den Bitcoin-Märkten zu beobachten, die sich in vergleichsweise tiefen Volumina widerspiegelt. In Kombination mit der geringen Liquidität seit dem Alameda-Debakel kann der nächste Katalyst - ob positiv oder negativ - eine weitere aggressive Preisbewegung hervorrufen.

Aktuell verteidigen die Bullen den Bitcoin-Preis fleissig. Schliesslich steht eine Entscheidung im wegweisenden Gerichtsprozess zwischen dem Krypto-Konglomerat Grayscale und der US-Börsenaufsicht (SEC) bevor. Seit einigen Jahren blockiert die Behörde Grayscales Umwandlung ihres Flaggschiff-Produkts Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen börsengehandelten Fonds (ETF). Der Vorschlag erfülle nicht die US-amerikanischen Betrugsbekämpfungs- und Anlegerschutzstandards.

Grayscale seinerseits bestreitet diese Vorwürfe vehement und zog im vergangenen Juli vor Gericht. Schliesslich hätte die SEC im Oktober 2021 einen Futures-basierten ETF trotz denselben Bedenken genehmigt. Die SEC habe es somit versäumt, ähnliche Anlagevehikel einheitlich zu behandeln. Auch ein Gremium von US-Richtern stellte die Haltung der Agentur vor einem halben Jahr in Frage. Der Gerichtsprozess ist deshalb so entscheidend, da er den Weg für den ersten Spot-basierten Bitcoin-ETF in den USA ebnen würde. Bloomberg-Analysten erwarten einen positiven Ausgang für Grayscale und die baldige Genehmigung des BlackRock-Fonds.

This seems to be another angle where SEC/Gensler is kinda getting cornered.

Grayscale lawsuit.

Ethereum futures.

Blackrock intro of Coinbase SSA.

Now this unique filing.

Good additional color from Nate here too! https://t.co/Db3Oa66NoQ

— James Seyffart (@JSeyff) August 25, 2023