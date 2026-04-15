BitMine meldet 3.8 Milliarden USD Quartalsverlust durch ETH-Abschreibungen

BitMine Immersion Technologies reichte kürzlich das 10-Q-Filing für das zweite Geschäftsquartal ein, ausgewiesen wird ein Nettoverlust von 3.818 Milliarden USD. Fast der gesamte Fehlbetrag für das am 28. Februar 2026 beendete Quartal stammt aus unrealisierten Abschreibungen auf die Ethereum-Bestände.

Rund 99 Prozent des Quartalsverlustes, genau 3.775 Milliarden USD, entfielen auf die Neubewertung digitaler Vermögenswerte. Über die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres summiert sich der unrealisierte Verlust somit auf 9.023 Milliarden USD. Unter Mark-to-Market-Bilanzierung fliessen solche Kursbewegungen unmittelbar in die Gewinn- und Verlustrechnung. Gleichzeitig baute das von Tom Lee geführte Unternehmen seine ETH-Position weiter aus. Per 13. April 2026 hält BitMine rund 4.87 Millionen ETH und kontrolliert damit 4.04 Prozent der zirkulierenden Ethereum-Versorgung.

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Buchhalterische Verluste bei wachsender Bilanzsumme

Die Bilanz per 28. Februar 2026 offenbart eine deutliche Kluft zwischen Kostenbasis und Marktwert. Zum Stichtag lagen 4'473'459 ETH mit einem Fair Value von 8.793 Milliarden USD in den Büchern, bei einer kumulierten Kostenbasis von 16.973 Milliarden USD. Daraus errechnet sich ein durchschnittlicher Einstandspreis von rund 3'793 USD pro ETH. Zusätzlich hielt das Unternehmen 195 BTC im Wert von 13.072 Millionen USD sowie Barmittel von 879.577 Millionen USD.

Per Quartalsende summiert sich die Gesamtbilanz auf 9.894 Milliarden USD Vermögen bei einem Eigenkapital von 9.858 Milliarden USD. Der Grossteil stammt aus einem aggressiven Kapitalaufnahmeprogramm. Über das At-the-Market-Angebot flossen dem Unternehmen netto 10.069 Milliarden USD zu. Entsprechend stiegen die ausstehenden Aktien per Einreichungsdatum auf 537'628'819 Stück.

Operativ bleibt BitMine hingegen vergleichsweise klein. Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 11.041 Millionen USD, wovon 10.201 Millionen USD aus Staking-Erträgen kamen. Self-Mining trug lediglich 219'000 USD bei, Consulting und Leasing zusammen rund 621'000 USD. Gegenüber dem Vorjahresquartal mit 1.517 Millionen USD Umsatz hat sich die Erlösbasis versiebenfacht. Im Verhältnis zur Bilanzsumme bleibt sie dennoch marginal.

Tom Lee verteidigt Treasury-Strategie

Bereits im Februar reagierte der Chairman und Fundstrat-Gründer Tom Lee auf die zwischenzeitlichen Buchverluste. Als ETH unter 2'000 USD fiel und der kumulierte unrealisierte Verlust auf 8 Milliarden USD anwuchs, verwies Lee auf den rein buchhalterischen Charakter der Abschreibungen. Kursbewegungen schlagen unter Mark-to-Market-Regelung unmittelbar auf die Gewinn- und Verlustrechnung durch. Veräussert wird dabei nichts.

"Krypto befindet sich in einem Abschwung, daher ist ETH natürlich rückläufig. BMNR wird unrealisierte Verluste auf unsere ETH-Bestände verzeichnen." - Tom Lee, Chairman BitMine Immersion Technologies

Parallel genehmigten die Aktionäre eine massive Ausweitung der genehmigten Aktien von 500 Millionen auf 50 Milliarden. Diese hundertfache Erhöhung soll weitere ATM-Emissionen und damit zusätzliche ETH-Käufe ermöglichen. Der BMNR-Kurs reagierte auf die Verwässerungsankündigung zunächst mit einem Rückgang von 6.4 Prozent. Per 14. April 2026 notierte die Aktie bei 21.48 USD. Im Geschäftsbericht stützt sich das Betriebsmodell nun explizit auf die ETH-Treasury-Strategie sowie kapitalleichte Ökosystem-Dienstleistungen.

ETH-Treasury als Spiegelbild der Strategy-Blaupause

BitMines Ansatz folgt dem Vorbild von Strategy, (ehemals MicroStrategy). Die Firma hält seit 2020 Bitcoin als primären Bilanzwert und bindet mittlerweile 55 Milliarden USD in BTC. Der Mechanismus ist identisch: Kapitalaufnahme am Aktienmarkt, Umwandlung der Erlöse in Krypto-Reserven, Darstellung der Aktie als Hebel auf den zugrundeliegenden Vermögenswert. In einem entscheidenden Punkt unterscheidet sich die ETH-Variante allerdings. Gestakte ETH generieren laufende Erträge von rund 3 Prozent pro Jahr, während BTC-Treasuries passiv bleiben.

Aktuell hält BitMine 3'334'637 ETH oder 68 Prozent seiner Bestände im Staking, woraus sich annualisierte Erträge von rund 212 Millionen USD ergeben. Am 9. April 2026 lancierte das Unternehmen MAVAN, eine institutionelle Ethereum-Staking-Plattform für eigene und externe Investoren. Zeitgleich vollzog BitMine den Uplist-Schritt von NYSE American zur NYSE-Hauptbörse. Beide Schritte adressieren die institutionelle Wahrnehmung als ETH-Infrastruktur-Vehikel, nicht als reiner Mining-Betrieb.

Die erklärte Zielmarke lautet 5 Prozent des zirkulierenden ETH-Angebots, intern als "Alchemie der 5%" bezeichnet. Mit 4.04 Prozent per Mitte April rückt BitMine diesem Ziel näher. Dem nächstgrössten ETH-Treasury-Anbieter SharpLink Gaming mit 859'853 ETH liegt das Unternehmen bereits deutlich voraus. Auffällig ist die Konzentration. Sollte BitMine die 5-Prozent-Marke erreichen, würde ein einzelnes börsenkotiertes Unternehmen mehr ETH kontrollieren als sämtliche derzeit regulierten Ethereum-Spot-ETFs zusammen. Die nächste Ergebnisveröffentlichung für das dritte Geschäftsquartal ist auf den 29. April 2026 angesetzt.