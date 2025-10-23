FalconX akquiriert Schweizer ETP-Anbieter 21shares

FalconX, ein führender Prime Broker für institutionelle digitale Vermögenswerte, gibt die Übernahme von 21shares bekannt, dem Schweizer Anbieter der weltweit grössten Palette an börsengehandelten Fonds und Produkten (ETFs/ETPs) für Kryptowährungen.

Bei einer der bedeutendsten Transaktionen der ETP-Branche in den letzten Jahren vereine die Übernahme das Know-how von 21shares in der Entwicklung und dem Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten mit der institutionellen Infrastruktur, den Strukturierungskapazitäten und der Risikomanagementplattform von FalconX. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen die Entwicklung massgeschneiderter Anlageprodukte vorantreiben, die der wachsenden Nachfrage institutioneller und privater Anleger nach regulierten digitalen Vermögenswerten gerecht werden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Die Unternehmen äusserten sich nicht zum Preis der Akquisition. Zuletzt nahm 21shares im September 2022 Kapital zu einer Bewertung von rund 2 Milliarden USD auf, wie CVJ.CH berichtete.

Globaler Krypto-ETP-Pionier mit Heimat in der Schweiz

Seit der Gründung im Jahr 2018 durch Hany Rashwan und Ophelia Snyder hat sich 21shares zu einem weltweit führenden Anbieter von ETPs für digitale Vermögenswerte entwickelt und verwaltet ein Vermögen von über 10 Milliarden US-Dollar in 54 börsennotierten Produkten. Die firmeneigene Technologieplattform und das gut etablierte Partnernetzwerk bilden die Grundlage für die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte schnell und in grossem Umfang auf den Markt zu bringen. FalconX wiederum, mitbegründet von Raghu Yarlagadda, hat mit seiner krypto-nativen Handels-, Kredit- und Technologieinfrastruktur ein Handelsvolumen von über 2 Billionen US-Dollar und einen globalen Kundenstamm von mehr als 2'000 Institutionen ermöglicht.

"Wir erleben derzeit eine starke Konvergenz zwischen digitalen Vermögenswerten und traditionellen Finanzmärkten, da Krypto-ETPs durch regulierte, vertraute Strukturen neue Kanäle für die Beteiligung von Anlegern eröffnen. FalconX hat die institutionelle Grundlage für Handel, Derivate und Kredite geschaffen, und die Ausweitung dieser Infrastruktur auf börsennotierte Märkte durch 21shares ist ein logischer nächster Schritt zur Stärkung der Markteffizienz. Für FalconX ist dies eine bewusste, langfristige Investition in den Aufbau eines dauerhaften Firmenwerts über Marktzyklen hinweg." - Raghu Yarlagadda, CEO von FalconX

21shares bleibt eigenständig

Nach Abschluss der Transaktion werde 21shares weiterhin unabhängig unter dem Dach von FalconX geführt. Russell Barlow werde weiterhin als CEO von 21shares tätig sein und eng mit dem Führungsteam von FalconX zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Vision für die Zukunft des Ökosystems für digitale Vermögenswerte voranzutreiben. Auch sind keine Änderungen an der Struktur oder den Anlagezielen der bestehenden ETPs (Europa) oder ETFs (USA) von 21shares geplant.

Diese Übernahme baue auf der Strategie von FalconX für 2025 auf, sein globales Franchise in den Bereichen Handel, Vermögensverwaltung und Marktinfrastruktur zu stärken. Sie folgt auf die Integration von Arbelos Markets und die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Monarq Asset Management zu Beginn dieses Jahres sowie auf Expansionen in Lateinamerika, APAC und EMEA.