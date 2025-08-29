21Shares lanciert erstes ETP auf Hyperliquid (HYPE)

Der Schweizer Emittent für Krypto-Exchange-Traded-Produkten (ETPs) gibt die Einführung des 21Shares Hyperliquid ETP (HYPE) an der SIX Swiss Exchange bekannt. Das Produkt bietet Anlegern ein Engagement auf institutionellem Niveau in Hyperliquid.

Das Projekt stellt eine Blaupause für die Zukunft der globalen Finanzmärkte dar, so eine Medienmitteilung. An der Schnittstelle dreier wichtiger Trends – dem Wachstum von Krypto-Derivaten, dem Übergang zu dezentralen Infrastrukturen und dem Aufkommen von Blockchain-basierten Finanzsystemen – habe sich das junge Krypto-Projekt schnell als Marktführer im Bereich des Handels mit unbefristeten Futures etabliert.

Hyperliquid: eines der volumenstärksten Blockchain-Protokolle

Seit seiner Einführung im Jahr 2023 hat Hyperliquid ein kumuliertes Handelsvolumen von über 2.07 Billionen US-Dollar ermöglicht und verarbeitet nun täglich mehr als 8 Milliarden US-Dollar, was 80 Prozent der dezentralen Perpetuals ausmacht. Hyperliquid legt den Grundstein für eine langfristige Disruption, indem es Handels-, Blockchain- und Entwicklungsebenen vertikal integriert – eine Strategie, die daran erinnert, wie führende Vermögensverwalter ETFs durch Grösse, Vertrauen und Infrastrukturbesitz neu definiert haben.

Laut der Medienmitteilung beruht die Attraktivität von Hyperliquid auf seinen soliden Fundamentaldaten und seiner differenzierten Architektur:

Robustes Wirtschafts- und Umsatzmodell: Mehr als 95 Prozent der Protokollumsätze werden täglich für den Rückkauf von HYPE-Token verwendet, wodurch eine konstante Marktnachfrage entsteht. Bis heute wurden Rückkäufe im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar getätigt – ein in diesem Bereich unübertroffenes Volumen. Mit monatlichen Einnahmen von über 56 Millionen US-Dollar ist Hyperliquid ein sich selbst tragendes Unternehmen, das auf Risikokapital verzichtet und stattdessen 76 Prozent des Token-Angebots der Community zuweist. Die Team-Token sind bis 2028 gesperrt, um eine langfristige Ausrichtung zu fördern.

Anlage über ein reguliertes Produkt

Das 21Shares Hyperliquid ETP (HYPE, CH1471826029) wird an der SIX Swiss Exchange notieren und ist vollständig physisch besichert. Der Emittent erhebt eine jährliche Gebühr von 2.50%.