Bitcoin- und Ethereum-Derivate: Positionierung und Ausblick

Derivatemärkte sind das Zuhause von hochriskanter Spekulation und Preisfindung. Der Krypto-Markt wird von Futures dominiert, die ohne Ablaufdatum gehandelt werden und einen erheblichen Hebel ermöglichen. Verschiebungen der Marktstruktur an den Derivatemärkten können Indikatoren für Trends sein.

Derivate leiten ihren Wert von den ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerten ab, in diesem Fall Kryptowährungen. Derivatkontrakte bieten Händlern unterschiedliche Auszahlungen basierend auf des entsprechenden Vermögenswertes. Beispielsweise könnte ein Händler, der darauf wettet, dass Bitcoin (BTC) sich schlecht entwickeln wird, eine Short-Position eingehen. Diese bringt ihm einen Gewinn, wenn BTC bis zu einem bestimmten Datum unter einen festgelegten Schwellenwert fällt. Während es viele verschiedene Arten von Derivaten gibt, konzentriert sich dieser Bericht auf Futures und Optionen. Änderungen der Finanzierungsraten und des Open Interest (OI) an Perpetuals sind wichtige Indikatoren für Marktbewegungen, wie bei der rasch ansteigenden BTC-Finanzierungsrate, die zu massiven Entschuldung führten. Ethereum und Altcoins folgen ähnlichen Mustern, beeinflusst von Ereignissen wie der Genehmigung eines Spot-ETH-ETFs durch die SEC.

Der Preis gehebelter Positionen

Perpetuals (Perps) dominieren die Aktivitäten des Krypto-Derivatemarktes. Händler sollten daher deren Dynamiken in diesen Märkten genau beobachten. Perps sind eine Art von Derivatkontrakt, der auf unbestimmte Zeit gehandelt wird, das heisst, sie haben kein Ablaufdatum. Änderungen der Finanzierungsraten und des offenen Interesses an Perps können oft ein Vorläufer für Bewegungen an den Spotmärkten sein, und ein höherer Hebel kann potenzielle Preisbewegungen im Voraus anzeigen.

Die Gebühr zur unbegrenzten Offenhaltung einer Position wird als Finanzierungsrate bezeichnet. Wenn die Rate positiv ist, zahlen Händler, die long gehen, eine Gebühr an Short-Seller, um ihre Position zu halten. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Rate negativ ist. Perps bieten Händlern typischerweise die Möglichkeit, erheblichen Hebel zu nutzen. Dadurch können Händler eine grosse Position mit einer kleinen Menge an Sicherheiten halten. Börsen wie BitMEX bieten für einige ihrer Bitcoin-Perps Hebel von bis zu 100x an, was bedeutet, dass $1,000 eine Position im Wert von $100,000 kontrollieren kann.

Wichtige Indikatoren für Bitcoin-Marktbewegungen

Hohe Finanzierungsraten, über 0.07%, sind typischerweise ein Zeichen dafür, dass der Markt überhitzt ist. Händler sind bereit, deutlich mehr zu zahlen, um Long-Positionen zu halten, während die Preise schnell steigen. Normalerweise nehmen Händler bei solchen Wetten mehr Hebel in Anspruch, um potenzielle Renditen zu erhöhen. Angesichts der Volatilität der Kryptomärkte ist dies meist keine langfristige Strategie. Ein gutes Beispiel für das Umkehren der Finanzierungsraten, als der Markt übermässig long war, ereignete sich im März, kurz nachdem BTC ein neues Rekordhoch über $72,000 erreicht hatte.

Wie oben zu sehen ist, stiegen die Finanzierungsraten im März auf fast 0.08%, bevor sie schnell ins Negative umschlugen. Der Markt war unausgewogen. Long-Händler zahlten den Preis (zusätzlich zu den Gebühren), als die Preise fielen und ihre Positionen liquidiert wurden. Etwa $4 Milliarden an offenen Positionen, die sich auf die Gesamtzahl der noch nicht abgewickelten Verträge beziehen, wurden ausgelöscht. Dies war ein typisches Beispiel für eine Enthebelung nach einer anhaltend hohen Finanzierungsrate. Seitdem hat sich das offene Interesse auf über $15 Milliarden erholt.

Wichtige Indikatoren für Ethereum

Ethereum (ETH) Perps folgen ähnlichen Mustern wie BTC, da die Vermögenswerte stark korreliert sind. Einige spezifischen Merkmale können jedoch zu Abweichungen zwischen den beiden Kryptowährungen führen, wie es diese Woche geschah.

Die Finanzierungsrate für ETH Perps sprang von -0,02% am Samstag auf 0,03% bis Dienstag. Der Anstieg folgte Berichten, dass die US Securities and Exchange Commission nun die Zulassung von Spot-ETH-ETFs zur Notierung an US-Börsen genehmigen wird. Zuvor hatten sich die Hoffnungen auf eine Genehmigung zerschlagen. Das offene Interesse an ETH Perps stieg auf ein Allzeithoch von über $10,7 Milliarden, während der Preis um 23% auf über $3,500 anstieg. Das offene Interesse von BTC bleibt unter den Rekordhochs, da es derzeit von idiosynkratischen Faktoren beeinflusst wird.

Es sind nicht nur Bitcoin und Ethereum, die signifikante gehebelte Wetten an den Perp-Märkten erleben. Positionen in Altcoins, weniger weit verbreiteten Kryptowährungen, können im Vergleich zu ihren jeweiligen Marktkapitalisierungen ziemlich gross sein. Dies deutet darauf hin, dass die meiste Preisfindung für diese Vermögenswerte in den unbefristeten Futures-Märkten stattfindet. Die unten stehende Grafik zeigt das Verhältnis von Open Interest zur Marktkapitalisierung einiger der am häufigsten gehandelten Altcoins in Futures-Märkten im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum. Dieses Verhältnis hebt die überproportionalen offenen Perpetual-Futures-Positionen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung hervor.

Bitcoin-Optionsvolumen im Zuge des ETH-ETF-Hypes

Optionen sind eine andere Art von Derivat, die wichtige Einblicke in die Marktstimmung und Positionierung bieten. Optionen geben dem Inhaber das Recht — aber nicht die Verpflichtung — den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorbestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Inhaber einer Put-Option kann den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem festgelegten Preis am Verfallsdatum verkaufen. Das Recht zu verkaufen wird bestimmt durch das Unterschreiten eines spezifischen Preises, bekannt als Ausübungspreis. Wenn die Option im Vergleich zum Ausübungspreis günstig ist, wird sie als „in-the-money“ bezeichnet, was bedeutet, dass sie einen Wert hat.

Der grösste Teil des Optionshandels in Krypto findet auf Deribit, OKX und Binance statt. Während die CME Bitcoin- und Ether-Optionen anbietet, wird der Markt immer noch von Krypto-zentrierten Plattformen wie Deribit dominiert. Die meisten Krypto-Optionen sind „europäisch“, was bedeutet, dass der Inhaber die Option nur am Verfallsdatum ausüben kann. Optionen, die eine vorzeitige Ausübung ermöglichen, werden als „amerikanisch“ bezeichnet. Daten zeigen, dass die Volumina für BTC-Optionen am höchsten bei den Verfallsdaten am 31. Mai und 28. Juni waren. Calls dominieren beide Verfallsdaten. Dies deutet darauf hin, dass Händler optimistisch für BTC sind und Wetten platziert haben, die profitabel sein werden, falls BTC steigt.

Eine tiefere Analyse der Volumina nach Ausübungspreis zeigt, dass das höchste Volumen für BTC-Kontrakte, die nächsten Donnerstag auslaufen, bei $80,000 liegt. Diese bestehen aus Kontrakten mit einem Nominalwert von knapp unter $910 Millionen. Die nächsten beiden beliebtesten Ausübungspreise sind $65,000 und $70,000. Beide sind derzeit „in-the-money“ basierend auf den neuesten Preisbewegungen von BTC. Da diese Kontrakte europäisch sind, müssen Händler warten, um diese Optionen auszuüben. Der Markt könnte sich noch gegen sie bewegen.

Ethereum-Optionsvolumen

Ähnlich wie bei der Aktivität von Perps werden ETH-Optionen derzeit von separaten Faktoren getrieben. Das Volumen für ETH-Optionen, die am 31. Mai auslaufen, stieg bis Mittwoch auf fast $11 Milliarden. Dies markiert einen Anstieg von fast $3 Milliarden im Vergleich zu den knapp über $8 Milliarden am Montag.

Calls dominieren weiterhin hier. Die beiden volumenstärksten Ausübungspreise sind $3,600 und $3,800. Letztere werden vollständig von Calls dominiert, was darauf hindeutet, dass Händler optimistisch für ETH sind. Wahrscheinlich im Vorfeld einer möglichen ETF-Genehmigung in den USA.

Jedoch haben einige Händler Schutz gegen ein potenzielles „buy the rumour sell the news“-Ereignis gekauft, mit erheblichen Volumen bei Strike-Preisen um $2'800 und $2'600. Während diese derzeit „out-of-the-money“ oder unrentabel sind, könnte sich dies in den nächsten sieben Tagen ändern. Dies hängt jedoch stark davon ab, was die SEC als nächstes tut. Die implizite Volatilität bei ETH-Kontrakten, die in den nächsten Monaten auslaufen, stieg sprunghaft an. Die Volatilität bei den Kontrakten zum 31. Mai sprang von 60% auf über 90% zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche. Die BTC-Kontrakte für dieselben Laufzeiten blieben unverändert. Erhöhungen der impliziten Volatilität bedeuten normalerweise, dass Händler weniger zuversichtlich über die Preisrichtung sind. Sie zahlen höhere Prämien, um Positionen zu schützen oder auf potenzielle Preisbewegungen – nach oben oder unten – zu spekulieren.

Institutioneller Puls

Während Krypto-First-Plattformen derzeit die Derivatemärkte für diese aufstrebende Anlageklasse dominieren, spielen institutionelle Börsen eine zunehmend wichtige Rolle. Die CME bietet seit 2017 BTC-Futures und seit Anfang 2021 ETH-Futures an. Die in Chicago ansässige Börse überholte Binance im Oktober 2023 in Bezug auf das offene Interesse und bleibt die grösste Futures-Börse für Bitcoin.

Hedgefonds sind laut dem COT-Bericht vom Dienstag netto short bei BTC- und ETH-Futures an der CME. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass diese Fonds gegenüber Krypto bärisch sind. Es ist wahrscheinlicher, dass sie sich an einem der beliebtesten Trades im Krypto-Bereich beteiligen, dem Basis-Trade. Der Basis-Trade ist eine Art Arbitragestrategie, die den Preisunterschied zwischen zwei ähnlichen Vermögenswerten ausnutzt, in diesem Fall zwischen einem BTC- oder ETH-Spot und Futures.

Hedgefonds sind derzeit wahrscheinlich „long basis“. Das bedeutet, dass sie Futures leerverkaufen, während sie Spot-BTC oder ETH halten. Dies schützt gegen Preisbewegungen und garantiert einen bestimmten Verkaufspreis im Falle von Volatilität. Der long Basis-Trade funktioniert am besten, wenn die Preise in einem Zustand von Contango sind. Dies bedeutet, dass Futures-Preise über den Spot-Preisen liegen. Die beiden Preise werden sich einander annähern, wenn das Verfallsdatum näher rückt. Auch wenn keine Daten vorliegen, warum Hedgefonds netto short sind, ist dies die wahrscheinlichste Erklärung für die massiven Short-Positionen. Diese anspruchsvollen Händler, würden selten ohne Absicherung Short gehen.

Fazit

Perps dominieren weiterhin die Krypto-Derivatemärkte. Solche Händler sollten auf sich ändernde Dynamiken achten, besonders da das Open Interest Allzeithochs erreicht. Während sich die Optionsmärkte im Krypto-Bereich noch entwickeln, können sie Einblicke in die Stimmung und Aussichten bieten. Volumina und Verhaltensweisen in den Optionsmärkten als Reaktion auf neue Informationen können erklären, was Händler glauben, was die zukünftigen Entwicklungen antreiben wird. Steigende Volumen bei Calls für den 31. Mai diese Woche zum Beispiel unterstreichen die Bedeutung, die der SEC-Entscheidung zum ETH-ETF beigemessen wird.