Indien zögert mit vollständigen Krypto-Gesetzen

Indien weigert sich laut einem offiziellen Dokument derzeit, ein komplettes Rahmenwerk für Kryptowährungen einzuführen. Grund sind Befürchtungen, dass digitale Assets das formale Finanzsystem destabilisieren könnten.

Ein jüngst übermitteltes Regierungsdokument zeigt: Die Reserve Bank of India (RBI) sieht in einer umfassenden Krypto-Regulierung systemische Risiken, die durch einfache Gesetze nicht ausreichend gemindert werden könnten. Zwar besteht teilweise Aufsicht - etwa über registrierte globale Krypto-Börsen und Besteuerung von Gewinnen -, doch eine vollständige Integration digitaler Assets in das Finanzsystem will Indien vermeiden, wie Reuters berichtet.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Unsicherheit trotz zunehmender globaler Regulierung

Während Länder wie die USA und Japan ihre Krypto-Gesetze aktiv ausarbeiten, bleibt Indien in vielen Bereichen zurückhaltend. Die RBI argumentiert, dass Regelungen das Vertrauen in Kryptowährungen erhöhen und sie damit systemisch werden lassen könnten - und dass dezentrale und Peer-to-Peer-Handelsformen ohnehin schwer zu kontrollieren wären. Ein kompletter gesetzlicher Rahmen würde laut dem Dokument nicht automatisch die Risiken eliminieren.

Besonders besorgt ist die indische Regierung über die Verbreitung von Stablecoins, insbesondere US-Dollar-gestützte Stablecoins. Laut der RBI könnten diese digitalen Assets das nationale Zahlungssystem - insbesondere das Unified Payments Interface (UPI) - beeinträchtigen. Auch wenn Krypto-Investitionen der Bevölkerung mit geschätzten 4.5 Milliarden US-Dollar vorhanden sind, sieht man sie derzeit nicht als so gross, dass sie allein das Finanzsystem bedrohen würden.

Internationale Signalwirkung

Indiens Zurückhaltung hat auch internationale Bedeutung. Als eines der bevölkerungsreichsten Länder mit wachsendem Krypto-Markt beobachten andere Schwellenländer genau, welchen Kurs Neu-Delhi fährt. Ein vorsichtiger Ansatz könnte zum Vorbild für Staaten werden, die zwar Innovation fördern, aber gleichzeitig Finanzstabilität schützen wollen.

Trotz der Skepsis bleibt Indien ein dynamischer Markt mit Millionen Krypto-Nutzern. Startups und Blockchain-Projekte fordern mehr Klarheit, während die Regierung abwägt, wie sich Fortschritt und Risiko in Einklang bringen lassen. Ob ein ausgewogener Regulierungsrahmen folgt oder Indien weiterhin auf Zurückhaltung setzt, wird entscheidend für die Rolle des Landes im globalen Krypto-Ökosystem sein.