Übersicht der US-Bundesstaaten mit Bitcoin-Reserven

Ein Wettlauf um digitale Staatsreserven: Mehrere US-Bundesstaaten planen oder haben bereits Bitcoin-Reserven beschlossen - mit Texas als jüngstes Beispiel. Hier folgt eine Übersicht der verschiedenen Massnahmen.

Die Bewegung zur Einrichtung staatlicher Bitcoin-Reserven in den USA gewinnt kräftig an Dynamik. Laut bitcoinlaws.io verfolgen derzeit über 26 Bundesstaaten entsprechende Gesetzentwürfe, von denen mehrere bereits in Kraft sind - darunter New Hampshire, Arizona und Texas. Ziel ist meist, bis zu 5% der öffentlichen Gelder in Bitcoin anzulegen, idealerweise aus beschlagnahmten oder eigens erworbenen Beständen.

New Hampshire und Arizona: Pioniere der Reserve-Initiativen

New Hampshire schrieb im Mai 2025 Geschichte: Als erster US-Bundesstaat verabschiedete er ein Gesetz zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve, mit der die Staatskasse bis zu 5 % in digitale Vermögenswerte mit einer Marktkapitalisierung über 500 Mrd. USD investieren darf - derzeit bedeutet das ausschliesslich Bitcoin. Kurz darauf folgte Arizona mit einer Reserve gefüllt aus beschlagnahmten Kryptowährungen und ungenutztem Staatseigentum.

Gouverneur Greg Abbott unterzeichnete dann das Texas SB 21, das Texas offiziell zum dritten Bundesstaat macht, der eine formelle Bitcoin-Reserve auflegt. Der Gesetzestext erlaubt dem State Comptroller den Aufbau einer Reserve, finanziert aus Steuereinnahmen, Airdrops oder beschlagnahmten Krypto-Geldern und verpflichtet zu regelmässiger Evaluierung und Transparenz.

Bundesweite Bewegung

Über die Bundesstaaten hinaus dokumentiert bitcoinlaws.io, dass allein in Texas 14 Bitcoin-bezogene Gesetzesvorlagen laufen, darunter mehrere zum Reserveaufbau. Bundesweit sind es inzwischen 47 Gesetzesentwürfe in 26 Staaten, von Florida über North Carolina bis Alabama. Während einige bereits umgesetzt sind, wurden andere abgelehnt oder warten in Ausschüssen.

Einschätzung der Dynamik

Diese Entwicklungen passen in eine grössere nationale Dynamik passen. New Hampshire und Arizona hätten nicht nur Symbolsätze geschickt, sondern federführend einen Signalgedanken gesetzt: Staaten vermögen Bitcoin als Haushalts-Tool und Inflationsschutz zu nutzen. Texas schloss jüngst mit klar definierten Budgetregeln an.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten wir eine teilweise Dezentralisierung der nationalen Bitcoin-Strategie erleben: Bundesstaaten wären mehr als nur Beobachter und könnten eine aktive Rolle im Aufbau digitaler Währungsreserven übernehmen. In Zukunft ist mit koordinierten Kaufaktionen und Reserve-Piloten zu rechnen - was Bitcoin längerfristig als echten Bestandteil staatlicher Finanzplanung etabliert.