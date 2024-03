Spannender On-Chain-Fussabdruck der neuen Bitcoin-ETFs

Die Genehmigung der Spot-Bitcoin-ETFs hat das traditionelle Finanzwesen und Kryptowährungen näher zusammengebracht als je zuvor. In einer neuen Dynamik interagieren Finanzinstitute mit On-Chain-Bitcoin, wobei jeder ETF-Emittent einen etwas anderen Ansatz für die Verwaltung seiner Vermögenswerte verfolgt.

In diesem Deep Dive werden wir einige der Bitcoin-Bewegungen hinter den Kulissen im Zusammenhang mit den ETFs untersuchen. So können wir besser verstehen, wie sie funktionieren. Da die neuen Fonds alle auf den Spotmärkten basieren, ist es möglich, die Bewegungen auf der Bitcoin-Blockchain selbst zu überwachen. Unsere Ergebnisse zeigen:

Dienstag scheint der beliebteste Tag für die Vermögensverwaltung zu sein.

Die meisten Transaktionen finden während der US-Geschäftszeiten an Wochentagen statt.

Die Abflüsse aus Grayscale wurden durch andere ETFs ausgeglichen, was den derzeitigen Anstieg von BTC erklären könnte.

Alle diese On-Chain-Transaktionen wirken sich auf das Bitcoin-Angebot aus, welche sich auf die Spotmärkte auswirken und somit den Preis beeinflussen. Je mehr wir darüber wissen, was auf der Blockchain passiert, desto mehr Einblicke können wir in die Marktbewegungen gewinnen.

Ein Überblick über ETF-bezogene Transaktionen

Wir beginnen damit, den ersten Monat der Zuflüsse zu betrachten, wobei nur die Emittenten mit mehr als 20'000 BTC an Gesamtzuflüssen angezeigt werden. Bitwise und Invesco verzeichneten in den Tagen vor der Genehmigung jeweils einige sehr kleine Transaktionen, wahrscheinlich Tests.

Besonders interessant ist der Unterschied zwischen den Strategien der Emittenten, obwohl Coinbase die Verwahrstelle für die meisten ETFs ist und wahrscheinlich eine grosse Rolle bei der Festlegung der Strategien spielt. Beispielsweise verzeichnete Bitwise in den ersten beiden Tagen nach der Genehmigung den grössten Zufluss, wobei mehr als 10'000 BTC an seine Adressen gesendet wurden. Danach gab es nur noch relativ wenige Zuflüsse. 21Shares verzeichnete im Januar mit mehr als 10'000 BTC die grösste Einzahlung. Grayscale war der Ausreisser, da es an den meisten Tagen nur eine einzige Einzahlung gab.

Insgesamt war der Dienstag der mit Abstand beliebteste Tag für On-Chain-Transfers im Zusammenhang mit den ETFs. Dies ist grösstenteils auf die Bitcoin-Verschiebungen von Fidelity zurückzuführen. Der Vermögensverwalter verteilt scheinbar jeden Dienstag BTC auf andere Wallets um. Die einzigen Emittenten, die am Wochenende Transaktionen registrierten, waren Bitwise und VanEck. Was den Zeitpunkt der On-Chain-Transaktionen anbelangt, so findet die überwiegende Mehrheit wochentags während der US-Handelszeiten statt.

Der einzige Emittent mit nennenswerten Transaktionen weit ausserhalb der US-Handelszeiten (der obige Balken um 4 Uhr UTC) war das Schweizer Unternehmen 21Shares. Bemerkenswert ist, dass Grayscale praktisch alle seine On-Chain-Transaktionen um 14 Uhr UTC (9 Uhr ET), dem Beginn des US-Handelstages, durchführt.

Unterschiede zwischen den Emittenten

Grayscale ist in mehr als einer Hinsicht ein Ausreisser. Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hielt über 600'000 BTC, bevor er in einen ETF umgewandelt werden durfte. Aufgrund von Reibungsverlusten bei Rücknahmen wurde GBTC während eines Grossteils des Bärenmarkts mit einem Abschlag gegenüber BTC gehandelt. Jetzt, da diese Hürden (und der Abschlag) weg sind, gab es anhaltende Abflüsse.

GBTC hielt 615'000 BTC, als die börsengehandelten Fonds zum ersten Mal genehmigt wurden; derzeit sind es etwas mehr als 450'000 BTC. Unten sehen wir, wie seine Abflüsse im Vergleich zu den Zuflüssen in anderen ETFs aussehen und wie sich seine Abflüsse in den letzten zwei Wochen deutlich verlangsamt haben.

Während sich Grayscale stabilisiert, verzeichnen BlackRock und Fidelity die grössten Nettozuflüsse. BlackRock hat kürzlich die Marke von 100'000 BTC überschritten, während Fidelity bei 80'000 BTC steht. Beide sind seit Beginn des Handels im Januar kontinuierlich gewachsen. 21Shares und Bitwise sind die letzten beiden mit Beständen von mehr als 1 Mrd. USD; sie sind mit fast identischer Geschwindigkeit gewachsen. Die Zuflüsse in neue börsengehandelte Fonds waren mehr als ausreichend, um die Abflüsse aus Grayscale auszugleichen, wobei an 20 von 29 Handelstagen Nettozuflüsse zu verzeichnen waren.

Das Bitcoin-Angebot fliesst zunehmend in die ETFs, was auf eine konstante Nachfrage nach diesen Produkten schliessen lässt. Bitcoin hat entsprechend zugelegt, nachdem sich die Abflüsse verlangsamten.

Fazit

Der erste Monat dieser neuen Interaktion zwischen dem traditionellen Finanzwesen und Kryptowährungen ist bemerkenswert gut verlaufen, ohne offensichtliche Komplikationen in den On-Chain-Daten. Die börsengehandelten Fonds sind bereits grosse BTC-Besitzer, die etwa 3.5% des Angebots ausmachen; das Wachstum ihrer Bestände zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, die On-Chain-Transaktionen zu überwachen. So kann man feststellen, woher die Nachfrage kommt und wie die Bitcoin gehalten werden. Die veränderte Dynamik in der Handelskette wird sich wahrscheinlich auf die bestehenden Spotmärkte auswirken und möglicherweise die künftige Liquidität beeinträchtigen.