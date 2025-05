Wofür wird Solana über Memecoins hinaus verwendet?

Solana ist eine leistungsstarke Blockchain, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Praxistauglichkeit ausgelegt ist und sich damit als eine der attraktivsten Plattformen für grenzüberschreitende Zahlungen und darüber hinaus etabliert hat.

Mit Transaktionsgebühren von nur 0.0025 US-Dollar und einer Finalität im Subsekundenbereich ermöglicht Solana reibungslose Transfers jeder Grösse, sei es 1 US-Dollar oder 100 Millionen US-Dollar, zu einem Bruchteil der Kosten und Zeit herkömmlicher Systeme. Die Leistungsfähigkeit hat globale Zahlungsdienstleister wie Visa, Stripe und Shopify überzeugt, die Infrastruktur von Solana zu integrieren, um Stablecoin-Zahlungen, institutionelle Abwicklungen und Checkouts im Einzelhandel zu ermöglichen. Die Anwendungsfälle von Solana gehen weit über den Zahlungsverkehr hinaus. Wie wir noch sehen werden, hat sich Solana zur bevorzugten Blockchain für dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi), KI-Agenten, Echtzeit-Apps und physische Infrastrukturnetzwerke entwickelt und bildet damit die Grundlage für ein neues Internet, in dem Kosten und Geschwindigkeit kein Kompromiss mehr sind.

Grenzüberschreitende Zahlungen

Die Akzeptanz von Stablecoins auf Solana ist in weniger als einem Jahr um fast das Sechsfache gestiegen, von 2.16 Milliarden US-Dollar Anfang 2024 auf über 12 Milliarden US-Dollar Anfang 2025. Dieses explosive Wachstum wird durch die Fähigkeit von Solana angetrieben, Transaktionen nahezu sofort und zu extrem niedrigen Kosten zu verarbeiten. Die durchschnittlichen Transaktionsgebühren liegen bei etwa 0.0025 US-Dollar und betragen selbst bei Spitzenauslastung des Netzwerks oft nur einen Bruchteil eines Cent. Ob 1 US-Dollar oder 100 Millionen US-Dollar – die Transaktionsgebühren bleiben verschwindend gering, was Solana zur ersten Wahl für grenzüberschreitende Zahlungen, institutionelle Überweisungen und alltägliche Transaktionen macht.

Benutzerfreundliche Erfahrung

Um die zunehmende Akzeptanz sowohl in traditionellen Institutionen als auch in kryptonativen Sektoren zu ergänzen, legt Solana den Schwerpunkt auf die Benutzererfahrung durch intuitives Design und technische Fortschritte. Indem Blockchain-Interaktionen so nahtlos wie Web2-Anwendungen gestaltet werden, beseitigt Solana Einstiegshürden und sorgt für eine bessere Zugänglichkeit für neue Nutzer.

Zunächst einmal ermöglicht Solana Blinks nahtlose Blockchain-Transaktionen durch das Scannen von QR-Codes in sozialen Medien, sodass Nutzer mühelos in einer vertrauten Umgebung agieren können, ohne überhaupt zu bemerken, dass sie mit Blockchain-Technologie interagieren. Mit Solana Pay können Händler die Transaktionsgebühren für ihre Kunden übernehmen, sodass diese keine SOL halten müssen und digitale Zahlungen mühelos abwickeln können. Ein letztes Beispiel sind die Smartphones Solana Saga & Seeker, die Web3-Funktionalität direkt in Handheld-Geräte integrieren und damit die Blockchain-Technologie buchstäblich in die Hände der Nutzer bringen.

Durch die Reduzierung von Reibungsverlusten und die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit setzt Solana den Goldstandard für die Einführung von Kryptowährungen im Mainstream, die sich in dem riesigen Ökosystem, über das das Unternehmen verfügt, deutlich beschleunigt. Dies wird nun näher erläutert.

Die Blockchain für Entwickler

Solana entwickelt sich mit einem Entwicklerwachstum von 83% im Jahr 2024 zur führenden Blockchain für innovative Technologien. Dieses Wachstum treibt Innovationen in den Bereichen KI und dezentrale Infrastruktur voran, die auf schnelle, kostengünstige Netzwerke für Echtzeitinteraktionen angewiesen sind. Zum ersten Mal überhaupt wurde Ethereum beim Wachstum neuer Entwickler überholt.

Derzeit verzeichnet das Solana-Netzwerk 365 Milliarden Transaktionen über ein dynamisches Ökosystem, das aus mehr als 400 Anwendungen in verschiedenen Sektoren besteht - darunter vor allem dezentrale Finanzdienstleistungen, Krypto-Kunst und Spiele. Die Verwendung von Rust anstelle der EVM-kompatiblen Sprache Solidity als Kernprogrammiersprache wurde als eine der grössten Einschränkungen für Entwickler identifiziert, die auf Solana aufbauen.

Um das Wachstum des Ökosystems zu fördern, veranstaltet die Solana Foundation jährlich Hackathons. So fand beispielsweise im November 2024 der Hackathon „Radar“ statt, bei dem die Teilnehmer dazu aufgefordert wurden, das nächste bahnbrechende Krypto-Startup zu entwickeln. Es gab über 10'000 Teilnehmer aus über 120 Ländern, die 1'359 Projekte einreichten und um einen Hauptpreis von 50'000 USDC konkurrierten. Dies zeigt das Interesse und die Stärke der wachsenden Community sowie die anhaltende Unterstützung durch Entwickler. Infolgedessen wurde Solana laut dem Developer Report im Jahr 2024 zum führenden Ökosystem für neue Entwickler und überholte damit Ethereum, das diesen Platz seit 2016 belegte.

Schnelle Akzeptanz in verschiedenen Branchen

Solana entwickelt sich rasch zur bevorzugten Blockchain für aufstrebende Branchen, was vor allem auf einen beispiellosen Zustrom von Talenten und eine leistungsstarke Infrastruktur zurückzuführen ist. Diese Welle von Entwicklern treibt bahnbrechende Innovationen in den Bereichen DePIN und KI voran, zwei Branchen, die schnelle und kostengünstige Netzwerke für häufige Echtzeit-Interaktionen benötigen. Die Migration von Render Network von Ethereum unterstreicht diesen Wandel, da das Projekt nun die Architektur von Solana für dezentrale, GPU-gestützte Rendering-Dienste nutzt. Mittlerweile werden mehr als die Hälfte aller KI-Agenten auf Solana gestartet, dank Frameworks wie Eliza und ARC, die die Bereitstellung von KI-gestützten Agenten für Echtzeit-Automatisierung und Entscheidungsfindung vereinfachen.

Insbesondere Eliza hat mit seinem Open-Source-Code auf GitHub, der bereits 4'200 Mal verwendet wurde, viele Entwickler angezogen. Der rasante Anstieg von KI-Agenten zu Beginn dieses Jahres unterstreicht, wie diese Branchen die Aktivitäten auf der Blockchain vorantreiben und Solana als Plattform der Wahl für experimentelle und wachstumsstarke Anwendungsfälle weiter festigen. Angesichts der zunehmenden Innovationsgeschwindigkeit bilden die Skalierbarkeit und die Entwicklerdynamik von Solana die Grundlage für die nächste Welle dezentraler Anwendungen, die wir im Rahmen unserer Analyse des Solana-Ökosystems näher beleuchten werden.

In den letzten Jahren hat Solana Partnerschaften mit etablierten Akteuren wie PayPal und Visa geschlossen. Im Jahr 2024 schmiedete Solana Integrationen mit Shopify und Stripe im Einzelhandel sowie mit Franklin & Templeton und Hamilton Lane im institutionellen Bereich. Solana muss Probleme mit der Netzwerkzuverlässigkeit angehen, um seine Integration in die traditionelle Finanzwelt zu vertiefen, zumal sein Netzwerk im Jahr 2024 einmal und in den letzten vier Jahren mehrfach Ausfälle verzeichnete. Der Validator-Client Firedancer, der in Kürze auf dem Mainnet von Solana verfügbar sein wird, ist eine von Jump Crypto entwickelte Lösung, die Ausfälle reduzieren soll. Im Testnetz war Firedancer in der Lage, über 1 Million TPS zu verarbeiten, und es wird erwartet, dass es die Netzwerkzuverlässigkeit verbessert und damit die Rolle von Solana als Top-Lösung festigt.