XRP als „North Star“: Ripple pausiert M&A-Welle und plant Neustart ab Mitte 2026

Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat auf dem XRP Community Day 2026 angekündigt, das Tempo bei Übernahmen zunächst zu drosseln. Nach einer Akquisitionswelle von über 2.4 Milliarden Dollar im Jahr 2025 soll 2026 primär ein Integrationsjahr werden.

Doch ab der zweiten Jahreshälfte könnte Ripple laut Garlinghouse erneut "acquisitiver" werden. Mit einer Bewertung von 40 Milliarden Dollar verfolgt das Unternehmen eine klare Linie. XRP bleibe der "North Star" der gesamten Unternehmensstrategie. Neben der Integration formulierte Garlinghouse die Ambition, Ripple zum ersten Billionen-Dollar-Krypto-Unternehmen zu machen.

Vier Übernahmen in acht Monaten - Ripples Expansionskurs 2025

Ripple schloss 2025 vier Akquisitionen ab, deren verifiziertes Gesamtvolumen bei mindestens 2.4 Milliarden Dollar liegt. Den grössten Deal bildete der Kauf des Prime Brokers Hidden Road für 1.25 Milliarden Dollar. Das Unternehmen wickelt jährlich über 3 Billionen Dollar an Clearing-Volumen für mehr als 300 institutionelle Kunden ab. Seit dem Abschluss im Oktober 2025 firmiert Hidden Road als Ripple Prime.

Nur Tage zuvor hatte Ripple die Übernahme von GTreasury für 1 Milliarde Dollar angekündigt. Der Treasury-Management-Spezialist betreut über 1'000 Kunden in mehr als 160 Ländern und verwaltet Zahlungsvolumen von 12.5 Billionen Dollar. Hinzu kamen die Stablecoin-Zahlungsplattform Rail für 200 Millionen Dollar und der Custody-Anbieter Palisade, dessen Kaufpreis nicht offengelegt wurde. Rail verarbeitet über 10 Prozent des auf 36 Milliarden Dollar geschätzten B2B-Stablecoin-Zahlungsmarktes.

Garlinghouse selbst bezifferte Ripples Gesamtinvestitionen 2025 auf "ungefähr 4 Milliarden Dollar in das Krypto-Ökosystem". Die Differenz zu den verifizierbaren 2.4 Milliarden dürfte folglich strategische Investitionen und den nicht offengelegten Palisade-Kaufpreis umfassen.

XRP-Infrastruktur: Traditionelle Finanz-Assets statt Krypto-Zukäufe

Ripples Akquisitionsstrategie unterscheidet sich grundlegend von der anderer Krypto-Unternehmen. Garlinghouse betonte am XRP Community Day:

"Wir haben im Gegensatz zu anderen Krypto-Unternehmen auf den Kauf dessen gesetzt, was ich traditionelle Finanz-Assets nennen würde." - Brad Garlinghouse, CEO Ripple

Konkret baut Ripple eine Fünf-Säulen-Struktur auf. Sie umfasst grenzüberschreitende Zahlungen (Ripple Payments), Prime Brokerage (Ripple Prime), Treasury Management (GTreasury), Custody (Palisade) und Stablecoins (RLUSD samt Rail). Jede Säule soll Utility und Liquidität rund um XRP und den XRP Ledger fördern. Das Ziel ist ein vollintegriertes Finanzinfrastruktur-Unternehmen für institutionelle Kunden.

Die institutionelle Verankerung zeigte sich auch in der Finanzierungsrunde vom November 2025. Fortress Investment Group, Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard und Marshall Wace investierten gemeinsam 500 Millionen Dollar. Ripples Bewertung stieg damit auf 40 Milliarden Dollar. Gegenüber der Bewertung von 11.3 Milliarden im Januar 2024 entspricht das einem Zuwachs von 254 Prozent. Die Beteiligung von Wall-Street-Schwergewichten wie Citadel Securities signalisiert wachsendes institutionelles Vertrauen. Traditionelle Finanzinstitute standen dem Krypto-Sektor schliesslich jahrelang skeptisch gegenüber.

Integrationsjahr 2026 mit offenem Zeithorizont

Garlinghouse machte auf dem XRP Community Day deutlich, dass Ripple zunächst die bestehenden Zukäufe zusammenführen muss. Hidden Road wurde bereits erfolgreich in Ripple Prime überführt und hat sich laut Unternehmensangaben seit der Ankündigung verdreifacht. GTreasury steht hingegen noch vor dem Closing. Rail und Palisade befinden sich im Integrationsprozess.

"Wir werden die Akquisitionswelle 2026 wahrscheinlich verlangsamen, was unser Corporate Development Team sehr glücklich macht." - Brad Garlinghouse, CEO Ripple

Gleichzeitig schloss Garlinghouse grössere Zukäufe in der zweiten Jahreshälfte nicht aus. Ripple will demnach die operative Konsolidierung abwarten, bevor neues Kapital für Übernahmen fliesst. Das Unternehmen verfügt über 75 regulatorische Lizenzen weltweit. Sein Payments-Volumen liegt bei über 95 Milliarden Dollar. Nach dem jahrelangen Rechtsstreit mit der SEC zwischen 2020 und 2023 hat sich Ripple durch die aggressive M&A-Strategie neu positioniert.

Billionen-Dollar-Ambition und XRP-Ökosystem

Garlinghouse positionierte XRP erneut als Kern sämtlicher Geschäftsaktivitäten. Seine Ambition gehe weit über den aktuellen Unternehmenswert hinaus.

"Es wird ein Billionen-Dollar-Krypto-Unternehmen geben, daran zweifle ich keine Sekunde. Ich denke, Ripple hat die Gelegenheit, wenn wir die Dinge gut machen in Partnerschaft mit dem gesamten XRP-Ökosystem, dieses Unternehmen zu sein." - Brad Garlinghouse, CEO Ripple

Von der aktuellen Bewertung von 40 Milliarden Dollar zur Billionen-Marke wäre ein 25-faches Wachstum nötig. Ripples hauseigener Stablecoin RLUSD erreichte innerhalb eines Jahres eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar. Die XRP-ETFs verzeichneten bis Mitte Januar 2026 kumulative Zuflüsse von 1.37 Milliarden Dollar. Darunter fiel eine Serie von 35 aufeinanderfolgenden Handelstagen ohne Abflüsse.

Dennoch liegt der XRP-Kurs deutlich unter dem 2025-Allzeithoch von 3.56 Dollar. Ob Ripples Infrastruktur-Strategie langfristig auf die Token-Nachfrage durchschlägt, bleibt offen. Es hängt davon ab, wie stark die integrierten TradFi-Produkte tatsächlich XRP-basierte Liquidität nutzen. Ripple steht vor der Aufgabe, aus einem Konglomerat traditioneller Finanzdienstleister ein kohärentes Ökosystem zu formen.