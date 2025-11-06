Ripple übernimmt Crypto-Wallet- und Custody-Firma Palisade

Ripple erweitert sein Ökosystem: Das Unternehmen gab bekannt, die Kryptowallet- und Custody-Plattform Palisade übernommen zu haben. Ziel sei die Integration von Palisades Technologien für Multi-Blockchain-Wallets und Verwahrung in das eigene Offering rund um Ripple Payments und Ripple Custody.

Die Übernahme von Palisade soll Ripples Bereitstellung institutioneller Wallet- und Verwahrlösungen deutlich stärken. Palisades „Wallet-as-a-Service“-Produkt mit Multi-Party-Computation (MPC) und Multi-Blockchain-Support wird Teil von Ripples Produktlinie für institutionelle Kunden. Die Konditionen der Transaktion wurden öffentlich nicht genannt.

Warum dieser Schritt wichtig ist

Mit der Akquisition von Palisade erweitert Ripple seine technische Infrastruktur im Bereich Custody und Wallet-Services - zwei Bereiche, die laut Unternehmensangaben zentral für den Einsatz von Krypto im Unternehmenseinsatz sind. Palisades Wallet-Produkt soll nahtlos in Ripples „bank-grade vault“ und globale Zahlungs- und Treasury-Services eingebunden werden.

Institutionelle Firmen suchen zunehmend nach vertrauenswürdigen Verwahrlösungen und Wallet-Infrastrukturen, die Multi-Blockchain-Kompatibilität bieten. Ripple sieht hierin eine wichtige Rolle: „Corporates are poised to drive the next massive wave of crypto adoption… they need trusted, licensed partners with out-of-the-box capabilities.“

Ripple übernimmt weiter Firmen

Die Übernahme reiht sich ein in eine Reihe grösserer Zukäufe von Ripple in diesem Jahr: Im April erwarb Ripple den Prime Broker Hidden Road für 1.25 Mrd. US-Dollar, den Stablecoin-Plattformanbieter Rail für rund 200 Mio. US-Dollar und kurz zuvor die Treasury-Management-Firma GTreasury für rund eine Milliarde US-Dollar. Gleichzeitig hatte Ripple im August einen langjährigen Rechtsstreit mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) beendet - ein Signal für regulatorische Klarheit.

Palisade bietet institutionelle Wallet-Infrastruktur mit Multi-Party-Computation (MPC), die Schlüssel in mehrere kryptografische Fragmente aufteilt und so Single-Key-Risiken eliminiert. Das Unternehmen unterstützt bereits über 20 Blockchains, darunter Ethereum, Solana, Avalanche und EVM-kompatible Netzwerke, und ermöglicht die Verwaltung von Token, NFTs und digitalen Identitäten in einem zentralen Interface. Palisades „Wallet-as-a-Service“ ist darauf ausgelegt, Transaktions-Policies, Risiko-Kontrollen und automatisierte Compliance-Regeln direkt im Wallet-Layer zu integrieren, ein Feature, das speziell auf Banken, FinTechs und Krypto-Custodians zugeschnitten ist.

Mit der Integration von Palisade könnte Ripple seine Dienste für Finanzinstitute, Krypto-Native Firmen und Grossunternehmen weiter ausbauen - von der Verwahrung bis zur globalen Zahlungsabwicklung. Gleichzeitig bleibt offen, wie schnell die Integration gelingt und wie stark sich die neuen Services tatsächlich auf die Marktstellung von Ripple auswirken.