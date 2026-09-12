Wochenrückblick: SIX und TWINT bei Sandbox für Franken-Stablecoin dabei

Bitcoin Suisse verlagert Arbeit nach Bratislava und Vietnam

Während sich Schweizer Institute um den digitalen Franken scharen, blickt ein Pionier des Crypto Valley ins Ausland. Der Krypto-Finanzdienstleister Bitcoin Suisse hat seine Belegschaft in Zug über einen Stellenabbau informiert. Bis zu 60 Stellen könnten wegfallen. Aus Kostengründen wandern Aufgaben im Backoffice nach Bratislava oder an einen neuen Standort in Vietnam. Erste Kündigungen sollen noch dieses Jahr wirksam werden. Denn laut CEO Andrej Majcen steht nun das internationale Wachstum im Vordergrund, nicht mehr nur die Schweiz. Zudem will die Firma über Krypto hinaus im Wealth und Asset Management wachsen. Dafür erhielt sie in diesem Jahr Lizenzen auf Bermuda, in Liechtenstein und in Abu Dhabi. Die Lizenz aus Liechtenstein öffnet den ganzen EWR. In der Schweiz war der Weg dagegen steinig. Ein Gesuch für eine Banklizenz zog Bitcoin Suisse 2021 zurück, weil die FINMA es als „nicht genehmigungsfähig“ einstufte. Zug bleibt trotzdem der Hauptsitz.