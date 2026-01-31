Wochenrückblick Kalenderwoche 5 – 2026

Das Weisse Haus lädt für den 2. Februar zu einem Vermittlungstreffen, um die festgefahrenen Verhandlungen zum CLARITY Act zu retten. Der zentrale Konflikt: Dürfen Stablecoin-Emittenten Zinsen auf ruhende Kundengelder zahlen? Die Spannungen eskalierten Mitte Januar, als der 278-seitige Senatsentwurf genau dies verbot – woraufhin Coinbase-CEO Brian Armstrong seine Unterstützung zurückzog und warnte, ein schlechtes Gesetz sei schlimmer als keines. Der Hintergrund ist wirtschaftlich brisant: Coinbase erzielte allein im dritten Quartal 2025 355 Millionen Dollar Umsatz mit Stablecoins, während 53 Bankenverbände unter Führung der American Bankers Association massiv gegen zinsbasierte Stablecoins lobbyieren. Sie fürchten um 6.6 Billionen Dollar Bankeinlagen. Doch ihr eigentliches Anliegen ist der Schutz ihrer Margen. Die nationale durchschnittliche Sparquote in den USA liegt derzeit bei 0.61%, während Banken dieselben Einlagen in Staatsanleihen mit einer Rendite von rund 3.6% investieren. Diese Differenz ist enorm profitabel, und Stablecoins mit wettbewerbsfähigen Renditen würden offenlegen, wie wenig die Banken an ihre Einleger weitergeben. Die Chancen für eine baldige Einigung sind gesunken: Prognose-Märkte wie Polymarket sehen die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 50 Prozent. Das neue Ziel: Verabschiedung vor den Midterm-Wahlen im November.