Wochenrückblick Kalenderwoche 45 – 2025

Der Markt verändert sich

Seit über einem Jahrzehnt bewegt sich Bitcoin in einem vertrauten Rhythmus. Etwa alle vier Jahre halbiert ein Halving-Event das neue Angebot, was traditionell eine Rally, eine scharfe Korrektur und eine längere Konsolidierungsphase auslöst. Doch Ende 2025 zeichnet sich ein Bruch mit diesem Muster ab. Wer die nächste Entwicklungsphase von Bitcoin verstehen will, muss diese Verschiebung begreifen. Es ist eine Phase, in der makroökonomische Kräfte und institutionelles Kapital die Marktzyklen neu definieren. Das Halving bleibt zwar ein psychologischer Meilenstein, verliert jedoch an Einfluss gegenüber den stärker wirkenden makro- und liquiditätsgetriebenen Strömungen. Das klassische Boom-und-Bust-Muster könnte einer neuen Ära weichen. Diese neue Phase ist geprägt von stetigerem Wachstum, institutioneller Reife und globalen Kapitalströmen statt von der Euphorie der Privatanleger.