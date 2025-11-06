Ripple schliesst 500 Mio. USD Finanzierung bei 40 Mrd. USD Bewertung ab

Ripple gibt bekannt, eine strategische Kapitalrunde über 500 Mio. US-Dollar abgeschlossen zu haben, in der eine Bewertung von 40 Mrd. US-Dollar für das Unternehmen realisiert wurde.

Die aktuelle Finanzierung folgt unmittelbar auf eine eigene Aktienrückkauf- und Tender-Aktion von Ripple im Wert von rund 1 Mrd. US-Dollar bei derselben Bewertung. Ripple plant, das frische Kapital gezielt einzusetzen, um seine Produktpalette - darunter Stablecoins, Custody-Lösungen, Prime Brokerage und Zahlungsinfrastruktur - für Finanzinstitutionen auszubauen. Die Beteiligung weltführender Hedgefonds und TradFi-Akteure unterstreicht die zunehmende Konvergenz zwischen klassischen Kapitalmärkten und digitalen Vermögenswerten. Die Runde leiteten Fortress Investment Group und Citadel Securities, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Wachstum faktisch belegt

Ripple meldet für das laufende Jahr einen Meilenstein.: Das von der Plattform vermittelte Zahlungsvolumen überstieg 95 Mrd. US-Dollar - ein Hinweis auf reale Anwendung und Marktnachfrage. Gleichzeitig überschritt die Marktkapitalisierung des firmeneigenen Stablecoins Ripple USD (RLUSD) die Marke von 1 Mrd. USD binnen weniger Monate. Zu den wesentlichen Akquisitionen zählen u.a. der Asset-Service-Anbieter Rail und das Treasury-Systemhaus GTreasury. Diese Schritte ergänzen das klassische Zahlungs­geschäft um komplexe Infrastruktur-Produkte für Unternehmen.

Die Bewertung von 40 Mrd. USD macht Ripple zu einem der am höchsten bewerteten privaten Kryptowährungs- bzw. FinTech-Unternehmen weltweit, vor Wettbewerbern wie Circle. Die Beteiligung traditioneller Kapitalgeber zeigt: Der Übergang von „Krypto“ als Nischen­technologie hin zu einem Bestandteil institutioneller Finanzmärkte gewinnt an Fahrt. Für Ripple bedeutet dies nicht nur Kapital, sondern gleichwertige Partnerschaften im Zahlungs-, Verwahrungs- und Finanztransaktionssegment. Entscheidend wird sein, wie effizient Ripple mit dem Kapital seine globale Ausweitung vorantreibt und regulatorische Hürden überwindet - etwa im Bereich Stablecoins oder grenzüberschreitender Abwicklung.

Finanzierungsdetails und Anteilseignerstruktur

Ripple bestätigte, dass die 500-Mio.-USD-Investition als Mischung aus frischem Kapital und Sekundärmarktanteilen strukturiert wurde, wodurch bestehende Aktionäre teilweise Liquidität erhielten. Mit Abschluss dieser Runde hält das Unternehmen nun mehr als 6 Mrd. USD an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen auf der Bilanz - der höchste Stand in der Unternehmensgeschichte.