Wochenrückblick Kalenderwoche 43 – 2025

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich das Schweizer Startup 21shares zu einem weltweit führenden Anbieter von ETPs auf digitale Vermögenswerte entwickelt. Das Unternehmen verwaltet inzwischen über 10 Milliarden US-Dollar in 54 börsennotierten Produkten. Nun übernimmt der US-basierte Krypto-Prime-Broker FalconX das Ruder. Gemeinsam wollen die beiden Firmen die Entwicklung massgeschneiderter Anlageprodukte vorantreiben, um der steigenden Nachfrage institutioneller und privater Anleger nach regulierten digitalen Vermögenswerten gerecht zu werden. Über den Kaufpreis wurden keine Details bekannt. Zuletzt sammelte 21shares im September 2022 Kapital zu einer Bewertung von rund 2 Milliarden US-Dollar ein.