Solana Saga verliert Software- und Sicherheitsupdates

Der Smartphone-Hersteller Solana Mobile hat bekanntgegeben, dass für das Modell Solana Saga keine weiteren Software- oder Sicherheitsupdates mehr ausgeliefert werden. Die Einstellung erfolgt nur knapp zwei Jahre nach dem Markteintritt des Geräts.

Solana Saga, ein Android-Smartphone mit Web3-Fokus, wurde im April 2023 veröffentlicht - mit Features wie integriertem Seed-Vault und dApp-Store. Die einstige Verkaufsmenge lag bei 20’000 Geräten. Jetzt wurde der Support wie angekündigt eingestellt: Die letzte Sicherheitsaktualisierung stammt von November 2024.

Keine technische Aktualisierungen für Saga-Handys

Solana Mobile erklärte offiziell, dass für die Saga-Geräte keine Software- oder Sicherheits-Patches mehr bereitgestellt werden. Alle Geräte werden lediglich noch auf generelle Anfragen-Supportebene betreut - ohne technische Aktualisierungen. Die Entscheidung fällt merklich früher als bei Smartphone-Marktbegleitern: So bietet etwa Apple seine Geräte bis zu 7 Jahre Updates und Google für gewisse Pixel-Modelle ähnliche Laufzeiten - bei Saga-Handys endet der Support bereits nach rund zwei Jahren.

Die Saga war von Beginn an ein Nischenprodukt im Krypto-Smartphone-Segment, mit einem Preis bei Markteintritt von rund 1’000 USD, später reduziert auf rund 599 USD. Der Launch erfolgte mit dem Ziel, Blockchain- und Web3-Funktionalität direkt in ein Mobilgerät zu integrieren - etwa durch vorinstallierte Wallets, Airdrops und dApp-Zugang Hintergrund für die Einstellung ist der Fokus von Solana Mobile hin zum Nachfolger Seeker, der bereits über 150 ‘000 Vorbestellungen generiert hat.

Nutzer der Geräte unglücklich

Für Nutzer bedeutet dies ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, da keine neuen Patches geliefert werden. Hersteller wie Apple oder Google gelten inzwischen als Benchmark für langfristige Update-Versorgung - die von Solana Mobile gewählte Laufzeit liegt deutlich darunter. Nutzer könnten in Zukunft auf Kompatibilitätsprobleme und Sicherheitslücken stossen.

Der Schritt sei Teil einer strategischen Neuausrichtung von Solana Mobile auf den Seeker-Launch, statt auf Langzeitunterstützung der alten Generation. Dies unterstreicht das Risiko für Käufer von spezialisierten Blockchain-Smartphones, wenn der Hersteller-Fokus wechselt.