Wochenrückblick Kalenderwoche 39 – 2025

Grossbritannien nähert sich Vereinigten Staaten an

Die britische Finanzmarktaufsicht FCA gilt international als eher restriktiv gegenüber digitalen Assets. Doch der Kurswechsel in den USA scheint Eindruck zu machen. Diese Woche kündigte die Behörde an, bestimmte Regeln für Krypto-Firmen, die bislang für traditionelle Finanzdienstleister galten, auszusetzen. Zudem will die FCA gemeinsam mit US-Behörden wie der SEC einen neuen Rahmen erarbeiten. Die Regeln sollen ab 2026 greifen und auf eine öffentliche Konsultation folgen. In der Vergangenheit hatten viele Unternehmen den Standort wegen regulatorischer Unsicherheit gemieden. Mit einem klareren, zugleich flexibleren Regelwerk könnte London seine Rolle als globales Zentrum für digitale Vermögenswerte stärken und im Wettbewerb mit Dubai, Singapur und den USA wieder Boden gutmachen.