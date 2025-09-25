LUKB: erste Kantonalbank mit Lombardkrediten auf Bitcoin und Ethereum

Als erste Universalbank der Schweiz bietet die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ihren Kunden ab sofort die Möglichkeit, die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum als Sicherheit für Lombardkredite einzusetzen. Mit der Dienstleistung erhalten Kunden Liquidität, ohne ihre Kryptowährungen verkaufen zu müssen.

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) kündigte im August 2023 als erste Schweizer Staatsbank die Vorbereitung eines umfassenden Krypto-Angebots an. Nach den Produktlancierungen der Zuger und St. Galler Kollegen im vergangenen Winter legte die LUKB im März 2024 los. Über fünf Jahre baute die Bank sowohl internes Know-how als auch eine eigene, ins Kernbankensystem integrierte Infrastruktur auf, die im E-Banking und Mobile Banking verfügbar ist. Als erste Universalbank der Schweiz bietet die LUKB nun ihren Kunden die Möglichkeit der Belehnung von Bitcoin und Ethereum, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, die CVJ.CH vorliegt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Lombardkredit für Bitcoin und Ethereum

Kryptowährungen haben sich zu einer anerkannten und hochliquiden Anlageklasse entwickelt. Ähnlich wie Aktien oder Fonds können sie als Sicherheit für einen Lombardkredit dienen, da sie jederzeit veräussert werden können. Aufgrund ihrer Volatilität setzt die LUKB bewusst konservative Beleihungswerte an und federt damit das Risiko kurzfristiger Kursschwankungen ab, so die Mitteilung. Ansonsten funktioniere die Belehnung von Kryptowährungen grundsätzlich gleich wie bei klassischen Wertschriften, sei jedoch im Detail auf die Eigenheiten digitaler Vermögenswerte zugeschnitten – insbesondere für kryptoaffine Kunden, die grössere Bestände nicht verkaufen wollen.

"Damit ergänzen wir unser bestehendes Angebot im Bereich Handel, Verwahrung und Transfers von Kryptowährungen um eine innovative Finanzierungslösung. Mit der Akzeptanz von Kryptowährungen als Sicherheit baut die LUKB ihre Position als führende Kantonalbank im Bereich Digital Assets konsequent aus." - Serge Kaulitz, Head Blockchain & Digital Assets der LUKB

Krypto-Dienstleistungen werden ausgebaut

Anfang 2024 startete die LUKB mit einer eigenen Plattform für den Handel und die Verwahrung von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und USD Coin (USDC). Im Juni 2024 folgte die Lancierung eines Kryptoanlageplans, Ende des Jahres wurde das Angebot um eine voll integrierte Lösung für die Ein- und Auslieferung sämtlicher Kryptowährungen sowie Services für institutionelle Kunden erweitert.

Heute sind bei der LUKB sieben Kryptowährungen handelbar, die – wie traditionelle Anlagen – im Depot der LUKB verwahrt werden. Die Verwahrung erfolgt in einer hochsicheren, nach internationalen Standards ISAE-3000 und ISAE-3402 Typ 2 zertifizierten Infrastruktur, wodurch Kunden die Gewähr für höchste Sicherheit haben.