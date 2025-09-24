EZB visiert 2029 für Start des digitalen Euros an

Die Europäische Zentralbank (EZB) intensiviert ihre Pläne, einen digitalen Euro für die breite Bevölkerung einzuführen. Laut Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der Notenbank, könnte die digitale Zentralbankwährung (CBDC) bis 2029 Realität sein.

Der italienische Beamte lobte letzte Woche einen grossen Durchbruch, als die Finanzminister der Eurozone eine Einigung über die Festlegung von Kundenbesitzlimits erzielten, wie Bloomberg berichtet. Die Diskussion auf Ebene der Mitgliedstaaten verläufe sehr gut. Bei der Erörterung eines möglichen Starttermins meinte Cipollone, Mitte 2029 könnte eine realistische Einschätzung sein.

Digitaler Euro als Alternative zu Bargeld

Seit 2020 treibt die Europäische Zentralbank (EZB) das Projekt eines digitalen Euros voran. Grund für die Erwägung eines digitalen Euros sei die sich rasch entwickelnde Digitalisierung der europäischen Wirtschaft. Während die Verwendung von Bargeld stetig abnimmt, gewinnen Online-Einkäufe und digitale Zahlungen mehr an Bedeutung. Die EZB sieht es deshalb als notwendig an, eine sichere und universell zugängliche Zahlungsoption in Form eines digitalen Euros anzubieten. Diese digitale Zentralbankwährung (CBDC) wäre ein öffentliches Gut für den EU-Raum. Sie solle sicherstellen, dass Menschen in der Eurozone jederzeit auf ein öffentliches Zahlungsmittel zurückgreifen könnten.

Die Vorteile eines digitalen Euros wären weitreichend, so die EZB. Aus Sicht von Unternehmen würde ein CBDC die Zahlungsprozesse rationalisieren, Kosten senken und die Kundenreichweite erhöhen. Darüber hinaus würde ein digitaler Euro die strategische Autonomie Europas stärken. Laut der EZB könnte ein CBDC die Abhängigkeit von privaten externen Anbietern minimieren, den Wettbewerb im Zahlungsverkehrssektor fördern und die finanzielle Inklusivität unter Wahrung der Privatsphäre verbessern. Letztendlich sei ein digitaler Euro ein logischer Schritt in der Entwicklung der europäischen Währung.

Bedenken sind berechtigt

Doch nicht überall stösst die Idee einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) auf Anklang. Die grössten Bedenken bestehen darin, dass sie von der Notenbank vollständig zurückverfolgt und verfolgt werden können. Im Gegensatz zu Bargeld, das anonyme Transaktionen ermöglicht, würden CBDC-Transaktionen eine permanente digitale Spur hinterlassen, die Behörden einen beispiellosen Zugang zu den Ausgabengewohnheiten einer Person ermöglicht. Dies könnte zu Verletzungen der Privatsphäre führen, z.B. in Form von gezielter Werbung, staatlicher Überwachung oder Datenschutzlecks, sofern keine angemessenen Vorkehrungen getroffen werden. So warnte Thomas Moser, stellvertretendes Mitglied des SNB-Direktoriums, im Interview mit CVJ.CH vor Retail-CBDCs.

Ausserdem ist programmierbares Geld ist eine mächtige Funktion eines CBDCs, die eine Menge potenzieller Vor- und Nachteile hat. Im Grunde können Zentralbanken ihre digitale Währung so programmieren, bestimmte Dinge automatisch ausgeführt werden. Beispielsweise wird die Schaffung von Smart Contracts möglich, der Geldfluss zwischen Parteien kann reguliert oder Beschränkungen bei der Verwendung der digitalen Währung programmatisch durchgesetzt werden. Dies könnte in vielerlei Hinsicht sehr hilfreich sein; Automatisierung von Finanztransaktionen, Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Verbesserung der Transparenz sind nur einige Beispiele.

Doch programmierbares Geld kann auch genutzt werden, um Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen oder Handlungen anzuregen. Regierungen oder Zentralbanken könnten Anreize für bestimmte Ausgaben schaffen, indem sie Belohnungen oder Vergünstigungen durch CBDC anbieten. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der staatlichen Kontrolle über individuelle finanzielle Entscheidungen auf. Jeder Einsatz von programmierbarem Geld für Nudging-Zwecke müsste sorgfältig durchdacht und ausgeführt werden, um unbeabsichtigte Folgen oder negative Auswirkungen auf Individuen zu vermeiden. Entsprechend wird in den USA diskutiert, CBDCs vollständig zu verbieten.

EZB wird digitalen Euro trotzdem einführen

Davon lässt sich die europäische Währungshüterin nicht beirren. Das grösste Hindernis ist aktuell das Europäische Parlament, das Gesetze verabschieden muss, um die Initiative zu untermauern. Nach einem Fortschrittsbericht am 24. Oktober haben die Gesetzgeber sechs Wochen Zeit, um Änderungsanträge einzureichen, und weitere fünf Monate für Diskussionen. Laut Cipollone könnte Anfang Mai 2026 somit eine Position des Parlaments stehen.