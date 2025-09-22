Krypto-Crash: 1.7 Mrd. USD an Derivatepositionen liquidiert

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar

Seit bald einem Jahr handelt Bitcoin in einer Preisspanne um die historische 100'000 USD-Marke. Und einmal mehr wird der Ausbruch auf neue Höhen durch eine Liquidationskaskade gebremst. Zwar verlor der Bitcoin-Preis in der Sonntagnacht nur -2.25%, doch gehebelte Positionen - insbesondere in den Altcoins - führten zu Zwangsverkäufen in der Höhe von 1.7 Milliarden USD.

Ethereums Aufholjagd vorübergehend gestoppt

Das Jahr 2025 brachte mehrere regulatorische Meilensteine, die alternativen digitalen Assets wie Ethereum überproportionalen Rückenwind gaben. Der US-Kongress verabschiedete den GENIUS Act, der erstmals Stablecoin-Regeln festschreibt und konforme Emittenten von der direkten SEC- und CFTC-Aufsicht ausnimmt. Parallel arbeitet das Repräsentantenhaus an Gesetzesentwürfen zur Förderung der Krypto-Marktstruktur (CLARITY Act) sowie zum Verbot einer von der Fed ausgegebenen CBDC. Diese Entwicklungen führten in den vergangenen Monaten zu einer klaren Outperformance – nachdem zuvor Bitcoin über zwölf Monate hinweg den Markt dominiert hatte.

Allerdings neigen die Märkte gerade mit hoher Leverage zu Übertreibungen, was sich erneut zeigte. Trotz einer Konsolidierung in den Preisen verblieb die Anzahl offener Derivatepositionen ("Open Interest") auf einem Allzeithoch. Händler bauten weiter gehebelte Positionen auf, obwohl sich der Markt gegen sie drehte. Das mündete in einer Liquidationskaskade, wie in der Nacht auf heute: Ethereum (ETH) sackte kurzfristig um -8.6% ab und testete erneut das Frühlingshoch bei 4'000 USD.

Altcoin-Season lässt auf sich warten

Auch die übrigen Altcoins blieben nicht verschont. Sämtliche Top-20-Coins nach Marktkapitalisierung rutschten in den letzten 24 Stunden ins Minus. Am robustesten zeigten sich Bitcoin (-2.50%), Tron (TRX, -2.70%) und BNB (-3.33%). Deutlich härter traf es Dogecoin (DOGE, -10.31%), Cardano (ADA, -8.54%) und Hyperliquid (HYPE, -8.15%). Jetzt entscheidet sich, ob die Märkte einen Boden ausbilden.

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken. Die in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche beabsichtigt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung für eine Anlage in ein Finanzinstrument einschliesslich Kryptowährungen und dergleichen dar und ist auch nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung beabsichtigt. Die in der Publikation enthaltenen Inhalte stellen die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet oder beabsichtigt.

Risikohinweis

Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.