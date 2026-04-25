Wochenrückblick Kalenderwoche 17 – 2026

Kontroverse um HCD-Stadionsponsor

Nicht nur im DeFi-Sektor erschüttern diese Woche Vertrauensfragen die Branche. Bei der polnischen Kryptobörse Zondacrypto hat der gesamte Aufsichtsrat geschlossen das Handtuch geworfen. Veronika Togo, der ehemalige SEBA-Bank-CEO Guido Bühler und Georgi Džaniašvili werfen CEO Przemysław Kral in einer gemeinsamen Erklärung systematische Falschinformation und ein Governance-Versagen vor. Brisant sind die Zahlen des Blockchain-Forensikers Recoveris: In bekannten Hot Wallets sanken die Bestände von 55.7 BTC im August 2024 auf 0.07 BTC Anfang April 2026. Zwischen Dezember 2025 und April 2026 flossen rund 21 Millionen USD in 511 Transaktionen an die Börse Kraken ab. Kral beruft sich auf angebliche 4’500 BTC in Cold Wallets, liefert aber keinen Nachweis. Die polnischen Behörden ermitteln. Über

die „zondacrypto-Arena“ in Davos reicht die Affäre bis in die Schweiz.