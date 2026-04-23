US-Militär betreibt Bitcoin-Node im Indo-Pazifik

Admiral Samuel J. Paparo Jr., Commander des U.S. Indo-Pacific Command, bestätigte vor dem Senate Armed Services Committee, dass INDOPACOM einen aktiven Bitcoin-Node betreibt. Die Aussage fiel im Rahmen der Anhörung zum Verteidigungshaushalt für das Fiskaljahr 2027.

Erstmals beschreibt damit ein amtierender US-Kombattanten-Kommandeur Bitcoin öffentlich als Werkzeug nationaler Sicherheit. Paparo grenzte den Einsatz ab. Es handle sich nicht um Mining, sondern um Monitoring und operative Forschung. Konkret nutzt das Kommando das Bitcoin-Protokoll, um eigene Netzwerke zu sichern. INDOPACOM umfasst rund 380'000 Personaleinheiten und ist das primäre Kommando für den strategischen Wettbewerb der USA mit China im Asien-Pazifik-Raum.

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Was Paparo im Senat sagte

Die Fragen stellte Senator Tommy Tuberville (R-AL). Er wollte wissen, ob eine US-Führungsrolle bei Bitcoin die Abschreckung gegenüber China stärken könne. Paparos Antwort blieb technisch präzise und strategisch eingeordnet.

"Wir betreiben derzeit einen Node im Bitcoin-Netzwerk. Wir schürfen kein Bitcoin. Wir nutzen es zur Überwachung, und wir führen eine Reihe operativer Tests durch, um Netzwerke mithilfe des Bitcoin-Protokolls zu sichern und zu schützen." - Admiral Samuel J. Paparo Jr., Senate Armed Services Committee, 21. April 2026

Der Admiral beschrieb Bitcoin explizit als Computer-Science-Werkzeug, nicht als Finanzanlage. Entscheidend sei die Kombination aus Kryptographie, Blockchain und Proof-of-Work. Er charakterisierte das Netzwerk als "Peer-to-Peer-Werttransfer ohne Vertrauensannahmen" mit Anwendungen für die Cybersicherheit. Proof-of-Work erfordere reale Rechenressourcen - und genau diese Eigenschaft sah Paparo als geeignet, die realen Kosten für Angreifer in Cyberoperationen zu erhöhen.

Zur Natur der Tests äusserte er sich zurückhaltend. Klassifizierte Details bot er in einem nicht-öffentlichen Setting an, statt sie in der Senatsanhörung offenzulegen. Auch der Startzeitpunkt des Node-Betriebs blieb offen. Paparo sprach im Präsens, nannte aber kein Datum.

Strategische Einordnung

Die Aussage markiert einen Bruch mit der bisherigen Kommunikationslinie. Frühere öffentliche Äusserungen aus US-Militär und Regierung zu Bitcoin fokussierten praktisch ausschliesslich auf illegale Finanzierung, Sanktionsumgehung und Terrorfinanzierung. Paparo rahmte das Netzwerk hingegen als defensives Asset und als Instrument nationaler Macht.

Auffällig ist der Zeitpunkt. Das Monetary Thinktank der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlichte kürzlich Forschung zu Bitcoin als strategischem Asset, nach Darstellung des Bitcoin Policy Institute (BPI) als direkte Reaktion auf BPI-Arbeiten. Iran akzeptiert mittlerweile Bitcoin für Durchfahrtsgebühren in der Strasse von Hormuz. Taiwanesische Politiker diskutieren Bitcoin als Reserveanlage. Die geopolitische Relevanz des Protokolls wird also längst nicht mehr nur in Washington debattiert.

Konzeptionell greift Paparo eine These auf, die Major Jason Lowery 2023 im Buch "Softwar" entwickelt hat: Proof-of-Work als Form militärischer Machtprojektion im Cyberraum, ohne physische Gewalt. Wenn ein Vier-Sterne-Admiral im Senat in diese Richtung argumentiert, verschiebt sich die Debatte aus akademischen Zirkeln in operative Doktrin. Zur Frage nationaler Macht sagte Paparo sinngemäss, alles, was sämtliche Instrumente nationaler Macht der Vereinigten Staaten unterstütze, sei zum Guten. Eine direkte Verbindung zu Trumps Strategic Bitcoin Reserve zog der Admiral in der Anhörung nicht. Tuberville sprach das Thema zwar an, Paparo antwortete jedoch nur auf die technisch-militärische Dimension.

Hintergrund: Der Weg zur staatlichen Bitcoin-Strategie

Trump unterzeichnete am 6. März 2025 eine Executive Order zur Einrichtung einer Strategic Bitcoin Reserve. Behördlich beschlagnahmte Bitcoin kapitalisieren diese Reserve. Die US-Regierung hält aktuell rund 328'372 BTC im Wert von etwa 25 Mrd. USD und ist damit der grösste bekannte staatliche Bitcoin-Halter. Eine kongressive Genehmigung der Reserve steht bis April 2026 aus.

Parallel laufen Gesetzesinitiativen. Senatorin Cynthia Lummis brachte den BITCOIN Act ein, der den Kauf von einer Million BTC über fünf Jahre vorsieht, finanziert durch Umschichtung bestehender Bundesfonds. Im März 2026 folgten die Senatoren Bill Cassidy und Lummis mit dem "Mined in America Act", der US-amerikanische Mining-Kapazitäten gegenüber ausländischer Hardware stärken soll. Die legislative Richtung ist erkennbar: mehr staatlich sanktionierte Bitcoin-Infrastruktur auf US-Boden, weniger Abhängigkeit von Drittstaaten.

US-Militär betreibt Bitcoin-Full-Node

Ein Bitcoin-Full-Node hält eine vollständige Kopie der Blockchain, validiert eigenständig alle Transaktionen und setzt die Protokollregeln ohne externe Vertrauensinstanz durch. INDOPACOM ist damit aktiver Teilnehmer des Netzwerks, nicht bloss passiver Beobachter. Weltweit existieren Schätzungen zufolge 15'000 bis 20'000 öffentlich erreichbare Nodes. Die tatsächliche Zahl liegt höher, weil viele hinter Firewalls laufen. Ein einzelner staatlich betriebener Node gefährdet die Dezentralität des Netzwerks strukturell nicht.

Das Bitcoin Policy Institute wertet Paparos Aussage als Übergang von institutioneller zu nationaler Bitcoin-Adoption. BPI-Forschungschef Sam Lyman bezeichnete Bitcoin in diesem Kontext als "Asset von unbestreitbarer geopolitischer Bedeutung". Wie die klassifizierten Details der operativen Tests aussehen, bleibt im nicht-öffentlichen Teil der Senatsarbeit. Die öffentliche Bestätigung, dass ein Kombattanten-Kommando einen Bitcoin-Node betreibt, steht als belegter Fakt.