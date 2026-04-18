Wochenrückblick Kalenderwoche 16 – 2026

Das US-Marktstrukturgesetz CLARITY Act ist diese Woche aus dem täglichen Sitzungskalender des US-Senats verschwunden und hat damit erneut keinen Markup-Termin im Banking Committee erhalten. Der Entwurf klärt die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC für digitale Assets. Im Juli 2025 passierte er das Repräsentantenhaus mit 294 zu 134 Stimmen, steckt seither aber im Senat fest. Streitpunkt bleibt die Stablecoin-Yield-Frage, bei der ein Kompromiss der Senatoren Thom Tillis und Angela Alsobrooks passive Zinszahlungen verbieten, aktivitätsbasierte Belohnungen hingegen zulassen würde. Eine Analyse des Council of Economic Advisers beziffert den volkswirtschaftlichen Kompromiss eines Yield-Verbots mit 2.1 Mrd. USD mehr Bankkrediten, aber 800 Mio. USD höheren Kosten für Konsumenten. Findet bis im Mai keine Abstimmung statt, gilt das Vorhaben für 2026 faktisch als beerdigt.