Wochenrückblick Kalenderwoche 15 – 2026

Washingtons Krypto-Gesetz hängt an einem Senatsausschuss

US-Finanzminister Scott Bessent hat den Senat in einem Gastbeitrag im Wall Street Journal aufgefordert, den CLARITY Act noch vor dem Sommer zu verabschieden. Das Repräsentantenhaus nahm das Gesetz bereits im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen an. Es sieht ein Drei-Tier-Klassifikationssystem für digitale Assets vor und teilt die Aufsicht zwischen SEC und CFTC auf. Hauptstreitpunkt im Senat bleibt die Frage, ob Krypto-Firmen Zinsen auf Stablecoins anbieten dürfen. Grossbanken wie JPMorgan und Bank of America warnten vor Einlagenverlusten von 6.6 Billionen USD. Eine Analyse des Weissen Hauses entkräftete dies und bezifferte den tatsächlichen Effekt auf lediglich 2.1 Milliarden USD. Das Senate Banking Committee Markup Ende April gilt als entscheidender Termin. Denn die Uhr tickt und die Midterms rücken näher.