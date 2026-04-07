Strategy verbucht 14.5 Milliarden Dollar unrealisierten Bitcoin-Verlust in Q1

Strategy (ehemals MicroStrategy) verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen unrealisierten Verlust von 14.46 Milliarden USD auf seine Bitcoin-Bestände. Das geht aus einem 8-K Filing hervor, das die Bitcoin-Treasury-Firma am 6. April bei der SEC einreichte.

Per Bilanzstichtag 31. März lag der Bitcoin-Kurs bei 82'445 USD, der Buchwert des gesamten Portfolios sank auf 51.65 Milliarden USD. Bei einer Gesamtkostenbasis von 58.02 Milliarden USD ergibt sich ein bilanzielles Defizit von 6.37 Milliarden USD. Der Verlust pro Aktie: -16.53 USD. Analysten hatten lediglich -0.11 USD erwartet. Auch das Software-Segment enttäuschte mit 111.1 Millionen USD Umsatz - 3.6 Prozent unter dem Konsens von 117 Millionen USD.

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Neue Bilanzregeln verstärken die Quartalsschwankungen

Die extremen Ausschläge gehen auf den FASB-Standard ASC 350-60 zurück, der seit 2025 gilt. Unternehmen müssen digitale Assets seither zum Fair Value bilanzieren. Gewinne und Verluste fliessen direkt in die Gewinn-und-Verlustrechnung. Für Strategy mit rund 762'000 BTC per Quartalsende bedeutet jede Kursbewegung um 1'000 USD einen Bilanzeffekt von 762 Millionen USD.

Zum Vergleich: In Q4 2025 verbuchte Strategy einen unrealisierten Verlust von 17.44 Milliarden USD. Der Q1-Wert fällt zwar geringer aus, bewegt sich aber weiterhin auf historisch hohem Niveau. CFO Andrew Kang relativierte die Zahlen mit Blick auf das laufende Quartal. Bei einem Bitcoin-Kurs von rund 97'300 USD ergäbe sich in Q2 bereits ein latenter Fair-Value-Gewinn von etwa 8 Milliarden USD.

Auffällig ist die Asymmetrie im Geschäftsmodell. Strategys Software-Sparte generiert 111 Millionen USD Quartalsumsatz. Der Bitcoin-Bestand mit einem Buchwert von 51.65 Milliarden USD überragt das operative Geschäft um den Faktor 465. Das Kerngeschäft ist bilanziell irrelevant geworden. Strategy ist de facto ein börsengehandelter Bitcoin-Fonds mit angehängter Softwarefirma.

Bitcoin-Verlust stoppt Strategy-Kaufprogramm nicht

Trotz des Verlusts verlangsamte Strategy seine Kaufstrategie nicht. Im ersten Quartal erwarb das Unternehmen 88'594 BTC für 7.25 Milliarden USD zu einem Durchschnittspreis von 80'929 USD. Allein zwischen dem 1. und 5. April kamen weitere 4'871 BTC für 330 Millionen USD hinzu - diesmal zu einem deutlich günstigeren Schnitt von 67'718 USD.

Strategy hält nun 766'970 BTC. Das sind rund 3.65 Prozent des gesamten Bitcoin-Umlaufangebots. Im Markt der börsennotierten Unternehmen dominiert die Firma erdrückend: 94 Prozent aller Corporate-Bitcoin-Käufe in Q1 entfielen auf Strategy. Die restlichen 194 Firmen kauften zusammen lediglich 4'000 BTC. Weltweit kontrolliert Strategy rund 65 Prozent aller Bitcoin auf Unternehmensbilanzen.

Das Timing war allerdings schlecht. Laut einer Analyse kaufte Strategy bei 80 Prozent seiner wöchentlichen Q1-Transaktionen oberhalb des jeweiligen Wochenmittelwerts. Allein auf die Q1-Käufe bezogen ergibt sich ein Verlust von 1.25 Milliarden USD - rund 14'100 USD pro erworbenem Bitcoin. Wer systematisch kauft, nimmt solche Zyklen in Kauf.

Finanzierung über ATM-Programme und Preferred Shares

Die Käufe finanziert Strategy über ein Geflecht aus Kapitalmarktinstrumenten. Zwischen dem 30. März und 6. April nahm das Unternehmen 474 Millionen USD netto über At-the-Market-Programme ein. 330 Millionen USD entfielen auf die Preferred-Stock-Klasse STRC, 72 Millionen USD auf reguläre MSTR-Stammaktien.

Der sogenannte "42/42 Plan" gibt die Richtung vor. Bis 2027 will Strategy 84 Milliarden USD an Kapital aufnehmen - je 21 Milliarden USD für MSTR- und STRC-Aktien via ATM, dazu 2.1 Milliarden USD über STRK Preferred Shares. Allein für das STRC-Programm verbleiben noch 22.65 Milliarden USD an ungenutzter Kapazität. Die Verwässerungsmaschinerie läuft gerade erst an.

Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine doppelte Belastung. Die MSTR-Aktie notiert 21 Prozent unter dem Jahresstart und 74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der mNAV - das Verhältnis von Marktwert zu Bitcoin-Nettoinventarwert - liegt knapp unter 1x. Der Markt bewertet Strategy mit keiner Prämie mehr auf seine Bitcoin-Reserven. In Spitzenzeiten lag der Aufschlag bei über 8x. Was dabei untergeht: Je tiefer die Prämie fällt, desto weniger Sinn ergibt MSTR gegenüber direktem Bitcoin-Exposure.

Strategys Bitcoin-Wette seit 2020 im Kontext

Seit August 2020 investiert Strategy systematisch in Bitcoin. Damals begann das Unternehmen unter CEO Michael Saylor mit einer Erstinvestition von 250 Millionen USD und positionierte sich fortan als "Bitcoin Treasury Company". Allein 2026 erwarb Strategy in 13 Transaktionen 94'440 BTC für 7.59 Milliarden USD. Der gewichtete Durchschnittspreis über alle Käufe seit 2020 liegt bei 75'644 USD pro Bitcoin.

Der steuerliche Effekt der Fair-Value-Bilanzierung erweist sich als komplex. Aus dem Q1-Verlust resultiert ein latenter Steueranspruch von 2.42 Milliarden USD. Strategy nahm allerdings bereits eine Wertberichtigung von 1.73 Milliarden USD vor, da die Realisierung unsicher bleibt. Hinzu kommt eine erwartete Wertberichtigung von 500 Millionen USD auf latente Steueransprüche aus dem Software-Segment. Netto bleibt der steuerliche Vorteil überschaubar.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Wer MSTR kauft, erwirbt einen gehebelten Bitcoin-Proxy mit Verwässerungsrisiko. Bei einem mNAV von unter 1x zahlt der Markt dafür keine Prämie mehr. Saylors Antwort darauf ist bekannt. Er kauft weiter.